جريصاتي يطلب اجراء التعقبات بحق أسعد أبو خليل

طلب وزير العدل سليم جريصاتي، من النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود، اجراء التعقبات بحق الكاتب في جريدة الأخبار "أسعد أبو خليل"، على خلفية تغريدة نشرها "أبي خليل" على صفحته الرسمية عبر موقع تويتر، خوّن فيها قيادة الجيش اللبناني، وطالب بنزع سلاح الأخير والابقاء على سلاح حزب الله.

وفي التفاصيل، نشرت "اليونيفل" تغريدة عبر تويتر، قالت فيها ان "رئيس بعثة اليونيفيل، اللواء مايكل بيري، ترأس إجتماع ثلاثي مع كبار ضباط القوات المسلحة اللبنانية والجيش الإسرائيلي"، ما دفع "ابو خليل" الى الرد، ناشرا تغريدة، قال فيها "العار، العار. قادة الجيش اللبناني يجتمعون مع ضباط العدوّ الاسرائيلي فيما الشوارع العربيّة تغلي بالغضب حول القدس. لنطالب بنزع سلاح الجيش اللبناني والإبقاء على سلاح المقاومة فقط".