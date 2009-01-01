إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | لبنان | جريصاتي يطلب اجراء التعقبات بحق أسعد أبو خليل
المصنفة ايضاً في: لبنان

جريصاتي يطلب اجراء التعقبات بحق أسعد أبو خليل

آخر تحديث: منذ 53 من الدقائق
المصدر: ليبانون ديبايت
image
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 88
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق

إعلانات Zone 6B

طلب وزير العدل سليم جريصاتي، من النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود، اجراء التعقبات بحق الكاتب في جريدة الأخبار "أسعد أبو خليل"، على خلفية تغريدة نشرها "أبي خليل" على صفحته الرسمية عبر موقع تويتر، خوّن فيها قيادة الجيش اللبناني، وطالب بنزع سلاح الأخير والابقاء على سلاح حزب الله.

 

وفي التفاصيل، نشرت "اليونيفل" تغريدة عبر تويتر، قالت فيها ان "رئيس بعثة اليونيفيل، اللواء مايكل بيري، ترأس إجتماع ثلاثي مع كبار ضباط القوات المسلحة اللبنانية والجيش الإسرائيلي"، ما دفع "ابو خليل" الى الرد، ناشرا تغريدة، قال فيها "العار، العار. قادة الجيش اللبناني يجتمعون مع ضباط العدوّ الاسرائيلي فيما الشوارع العربيّة تغلي بالغضب حول القدس. لنطالب بنزع سلاح الجيش اللبناني والإبقاء على سلاح المقاومة فقط".

 

المصدر: ليبانون ديبايت

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

أحدث الأخبار - لبنان

المزيد >

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)