- يحدث في اسرائيل.. أكثر من مليون طفل إسرائيلي فقير
- الحريري يلوّح للمرة الأولى بـ"بقّ البحصة "
- تسوية فلسطينية من صنع أوروبا؟
- إيران تدفع لبنان إلى الحرب
- القدس كمدينة والقدس كقضيّة
- الحريري لمن طعنوه: سأكشفكم الخميس
- لبنان على محكّ «التعايش الشاقّ» بين... «الماء والنار»
- «الستاتيكو» يترسّخ مع اقتراب الإنتخابات.. ونصرالله: قرار ترامب بداية نهاية اسرائيل
- الحريري: نحن دولة لا جمهورية موز ومؤتمر باريس خريطة طريق لدعم لبنان
- لبنان: نصرالله يدعو الفلسطينيين إلى انتفاضة ثالثة
- تسوية الحريري «٢»: «السعودية خط أحمر» و«فرنسا الأم الحنون»
- ثورة ضد بلدية طرابلس قريباً؟
- أوروبا: الاستقرار اللبناني مصلحة مباشرة لنا
- أحزاب 8 آذار تعود إلى طرابلس: البعث أولاً!
- نصرالله: عالقدس رايحين شهداء بالملايين
- «القوات» تحشد لمعركة بعبدا... و«التيار» يتمسّك بـ«ثلاثيّته»
- هذا هو «جرم» الخزعلي... إن لم يخرق «النأي بالنفس»!؟
- «داعش» تفرج بعد 5 سنوات عن شباب أقيمت مآتمهم ... فهل من أمل للمطرانَين وكسّاب؟
- توقعات الأبراج ليوم December 12, 2017
- المدن الأسترالية على موعد مع موجة حر تتجاوز الـ40 هذا الأسبوع
- جماهير الأهلي تهاجم حسام البدري
- صفحة محور المقاومة في كتاب الأمة
- من الدبلوماسية إلى استحقاقات مجلس الوزراء إلى جشع الأسواق
- لماذا اختار بوتين قاعِدةَ حميميم الجَويّة للاحتفال بالنّصر واستقبال الأسد؟ وهل يُعيد الاتفاق النوويّ مِصر إلى الحاضِنَةِ الروسيّة؟ ولماذا نَجزم أن المَحطّة التركيّة الأكثر أهميّة في جَولَتِه الخاطِفة؟ وهل يَكفي ضَربْ المُطبّعين العَرب بنِعال السيد نصر الله؟
- "داعش" ينشر لقطات مثيرة من هواتف عناصر حزب الله
ثورة في قاديشا.. الوظائف في طرابلس للطرابلسيين
شهدت شركة كهرباء قاديشا في الميناء تحركا مدنيا إحتجاجيا كان أشبه بـ”ثورة” على سياسة إغراق الشركة بالموظفين من خارج طرابلس، وعلى قرار نقل رئيس مصلحة الزبائن المهندس باسم خياط الى منشأة الحريشة، وإستبداله بموظف فئة رابعة من البترون لأسباب سياسية، وذلك في رسالة واضحة الى كل المعنيين بأن الوظائف في طرابلس للطرابلسيين.
فقد تداعى الاتحاد العمالي في الشمال وأعضاء من مجلسي بلديتي طرابلس والميناء والحراك المدني في طرابلس إلى اعتصام ووقفة إحتجاجيه امام مركز إدارة شركة كهرباء قاديشا رفضاً لوضع اليد على الإدارات وتطويعها لصالح السياسيين على حساب مصلحة البلد والشعب .
بداية تحدث عن الحراك المدني النقيب واثق المقدم وقال إن الوقفة احتجاجية باسم المجتمع المدني ككل، لنعلن رفضنا وضع اليد على إدارات الدولة من قبل بعض السياسيين لمصالح خاصة على حساب مصلحة طرابلس وأهلها وبالتالي فإن الاعتداءات على طرابلس لم تكن لتتم لو لم تزرع بعض القوى السياسية التي تدعي الإصلاح المواقع بالازلام الذين يؤثرون مصالحهم على حساب الصالح العام، لذلك فإننا نرفض أن يُمسَك شعبنا من الرقاب، ووقفتنا اليوم تحذيرية ولن نقبل ان يستبدل موظف كفؤ درجة بثانية بموظف درجة رابعة من باب تبعيته السياسية، ونحن نرفض ذلك بكل بساطة وعلى السياسيين التنبه إلى ما يتسبب به الواقع الراهن من اهتراء.
وقال عضو مجلس بلدية طرابلس المهندس باسم بخاش: تحت ذريعة تغيير هيكلية شركة كهرباء قاديشا فوجئنا بقرار تطيير رئيس مصلحة الزبائن وهي أكبر مصلحة في قاديشا ونقله إلى منشأة الحريشة ليأتوا لنا بموظف فئة رابعة من خارج طرابلس، ونحن عملا بما نمثله كأعضاء مجالس منتخبين من قبل الناس في طرابلس والميناء والحراك المدني والاتحاد العمالي في الشمال جئنا نقوم بثورة صغيرة لنقول انه يكفي استضعاف طرابلس ومن غير المقبول أن يؤخذ حق المدينة واليوم ينقل موظف كفؤ لا غبار عليه.
وأضاف: نحن أمام إجراء انتخابي بحت لخدمة تيارات سياسية معينة، لذلك نرفع الصوت لنقول أن طرابلس ترفض هذه المعاملة، وأن إرفعوا أيديكم عن حقوق طرابلس، فالطرابلسييون أولى بهذه الوظائف .
ثم تحدث أمين صندوق اتحاد العمال والمستخدمين في الشمال شادي السيد فسأل كيف يتصور الإصلاح والتغيير بواسطة وزير الطاقة انه بإمكانه التلاعب بكرامة المدينة وينقل موظفا طرابلسيا كفوءا من الفئة الثانية كي يعين مكانه موظفا تابعا له من الفئة الرابعة من خارج المدينة لأسباب سياسية، مؤكدا أن طرابلس لن تسكت عن هذه التجاوزات الادارية والقانونية
التي ترتكب بحق الطرابلسيين، وإن أي تصرف إنما يجب تنسيقه مع فاعليات المدينة وحدها ومن يريد أن يمتحن المدينة نقول أنه يلعب بالنار وان غدا لناظره قريب .
من جهته عضو مجلس بلدية الميناء هاشم الأيوبي قال: لن نقبل بأي إجراء ضد أهلنا فأبناء طرابلس يبذلون دماءهم في سبيل تعليم أبنائهم، وشهاداتهم تفوق غيرهم، لذلك لن نقبل بأن يصابوا بالاجحاف، وهنا نؤكد أن الوظائف في المدينة هي لأبناء المدينة.
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 166
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- الحريري يلوّح للمرة الأولى بـ"بقّ البحصة "
- الحريري لمن طعنوه: سأكشفكم الخميس
- لبنان على محكّ «التعايش الشاقّ» بين... «الماء والنار»
- «الستاتيكو» يترسّخ مع اقتراب الإنتخابات.. ونصرالله: قرار ترامب بداية نهاية اسرائيل
- الحريري: نحن دولة لا جمهورية موز ومؤتمر باريس خريطة طريق لدعم لبنان
- لبنان: نصرالله يدعو الفلسطينيين إلى انتفاضة ثالثة
- تسوية الحريري «٢»: «السعودية خط أحمر» و«فرنسا الأم الحنون»
- ثورة ضد بلدية طرابلس قريباً؟
- أحزاب 8 آذار تعود إلى طرابلس: البعث أولاً!
- نصرالله: عالقدس رايحين شهداء بالملايين
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)