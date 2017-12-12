الحريري يلوّح للمرة الأولى بـ"بقّ البحصة "

مع ان التداعيات الرسمية والشعبية والحزبية لقرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل ظلت تتقدم المشهد الداخلي مع كل ما يواكبها من تفاعلات وردود فعل مختلفة، ظهر أمس ان الحكومة بدأت مسيرة اعادة عملها الطبيعي تمهيداً لانعقاد جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل بجدول اعمال ينبئ باقلاع حكومي عادي. وبينما عاود رئيس الوزراء سعد الحريري احياء اجتماعات اللجان الوزارية برئاسته لاعادة تحريك الملفات المتراكمة بدا "الحدث" الداخلي الجدي في اطلاق وزارة الداخلية والبلديات المؤشر العملي للتحضيرات الجارية لاجراء الانتخابات النيابية في موعدها في أيار المقبل. وفي هذا السياق أطلق وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق شعار "2018 لبنان ينتخب" الذي سيرافق الانتخابات النيابية المقبلة في كل مراحلها.





وقد رأس المشنوق الاجتماع الدوري لكبار الموظفين المعنيين بالتحضيرات للانتخابات ونوقشت مختلف القضايا اللوجستية والادارية والتقنية والقانونية المتعلقة بالعملية الانتخابية في لبنان وفي دول الانتشار.





ووافق المجتمعون على اعتماد العازل الانتخابي الجديد الذي صمم وفق المعايير الدولية الحديثة التي تعزز سرية الاقتراع يوم الانتخاب، كما ان هذا العازل يتميز بمواصفات عملانية تسهل تركيبه وكلفته متدنية وسيأخذ برنامج الامم المتحدة الانمائي على عاتقه تحمل تكاليف تأمين آلاف العوازل الضرورية لاجراء العملية الانتخابية. واغتنم المشنوق المناسبة للتأكيد ان لدى وزارة الداخلية الجهوزية الكاملة لاجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها.





"الحريري و"البحصة"

في غضون ذلك، عبّر الرئيس الحريري مساء أمس عن مواقف لافتة وخصوصاً اعلانه انه "سيبق بحصة كبيرة" في شأن الازمة التي مرّ بها أخيراً. وقال لدى استقباله مساء في "بيت الوسط" حشداً كبيراً من منسقية بيروت في "تيار المستقبل": "الانتخابات النيابية المقبلة مصيرية بالنسبة إلينا كما هي بالنسبة للبلد ككل. لذلك علينا أن نعمل بجهد كفريق واحد متماسك لاستكمال مسيرة رفيق الحريري التي هي مسيرة البناء والنهوض والتطور بالبلد".





وأضاف: "لقد كنت واضحاً في كل مواقفي السياسية، وقد قلت إن هناك ربط نزاع بيننا وبين "حزب الله"، فلا هم سيوافقوننا على سياستنا الإقليمية والدولية ولا نحن على استعداد لأن نتوافق معهم بمواقفهم الإقليمية والدولية. لذلك، فإن كل قرار نتخذه هو لمصلحة البلد والناس وكي لا يدفع الشعب اللبناني ثمن التصادم السياسي الذي لا جدوى منه، في ظل ما يجري حولنا من حروب وحرائق".





وذكّر بأنه "مررنا بأزمة صعبة، هناك من أراد أن يستغل علاقاتنا المميزة مع المملكة العربية السعودية، للإساءة الي شخصياً. هناك أحزاب سياسية حاولت أن تجد مكاناً لها في هذه الأزمة من خلال الطعن بالظهر وأنا سأتعامل مع هذه الحالات، كل حالة على حدة، ولكني بالطبع لا أحقد على أحد، لأنني على اقتناع بأن الوطن في حاجة الى كل أبنائه لكي ينهض ويتطور. على كل حال، سأسمي الأشياء بأسمائها في برنامج "كلام الناس" مع مارسيل غانم وسأبق البحصة، وهي بحصة كبيرة بالطبع. جميعكم تعرفون من حاول طعننا في الظهر، وهم وحين كانوا يرددون مواقف تحدٍ لـ"حزب الله" وسياسة إيران ظاهرياً، وجدنا في النهاية أن كل ما أرادوه هو الطعن بسعد الحريري. فهم كانوا يتهجمون مرة على الحزب وعشرين مرة على سعد الحريري، وكانوا يدعون أنهم يستكملون مسيرة رفيق الحريري، كل ذلك كان بمثابة أكبر عملية احتيال علينا جميعا".





وختم قائلاً: "على الجميع أن يعلم أن تيار المستقبل الذي ضحى، إن كان برفيق الحريري أو بسائر شهداء مسيرة الحرية والاستقلال، أو من خلال التسويات والقرارات السياسية التي اتخذتها على حساب شعبيتي وشعبية تيار المستقبل، كل ذلك كان في سبيل مصلحة لبنان والشعب اللبناني. لقد اتخذنا القرارات الصعبة في الأوقات الحرجة والتي لم يجرؤ أحد على اتخاذها".





تظاهرة الضاحية

وأمس، لبّت الضاحية الجنوبية لبيروت ومعها مناطق عدة دعوة الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله للمشاركة في تظاهرة "نصرة القدس وفلسطين"، ففاضت شوارعها بحشود ضخمة. ودعا نصر الله في كلمة القاها في الحشود الى انتفاضة ثالثة في فلسطين طالباً من الفلسطينيين الخروج من التسوية حتى يتراجع ترامب عن قراره.واشاد بالاجماع الوطني وبمواقف المسؤولين اللبنانيين واثنى على مواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ومجلس النواب والرئيس الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل واصفاً كلمة الاخير في اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة بأنها مميزة.





عون الى اسطنبول

ويتوجّه الرئيس ميشال عون الى اسطنبول غدا للمشاركة في القمة االاسلامية التي دعا اليها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، علما أنه الرئيس غير المسلم الوحيد في قمة إسلامية.





وعلم ان رئس الجمهورية لا يزال منكباً على كتابة خطابه الذي يطلّ به من هذا المنبر الاسلامي، ليذكّر العالم بأن في لبنان نحو نصف مليون لاجئ فلسطيني ينتظرون العودة الى أرضهم المحتلة، وان الدستور اللبناني يُكرَّس هذا الحق في عودتهم، حتى وان تناساه العالم كله، ولا يمكن هذا البلد الصغير أن يتهاون بغضّ النظر عن خطورة مثل هذا القرار الاميركي بالاعتراف بالقدس وما يمكن ان ينتجه من تداعيات وأبعاد خطرة.





وأفادت مصادر مطلعة أن عون وافق على الحضور شخصياً منذ وصلته دعوة الرئيس التركي وأبلغ عن ذلك رسمياً عقب الاتصال الذي تلقاه من اردوغان، وذلك بهدف قول كلمة لبنان واعلان رفضه للقرار الاميركي. وفي الكلمة التي لا تزال قيد الإنجاز، واضافة الى عرض واقع القدس وتأكيد أهمية معالمها كمدينة عربية وملتقى للاديان السماوية، سيقدم رئيس الجمهورية في القمة جملة مقترحات ليتبناها الرؤساء المشاركون، وهي عبارة عن آلية بخطوات تنفيذية لمواجهة المرحلة التي أعقبت القرار الاميركي الخاطئ. صحيح انه ليس معروفاً بعد حجم المشاركة من رؤساء الدول في هذه القمة، كما ليس معروفاً واقع اللقاءات الثنائية أو الجانبية، الا ان جدول الاعمال وبرنامج القمة قد حددا بساعات، تبدأ غداً عند العاشرة صباحاً بجلسة الافتتاح وبكلمات لرؤساء الدول والوفود، وتختتم بعد الظهر، مع غداء يقيمه اردوغان.





أما سقف الموقف اللبناني، فقالت المصادر المطلعة إنه هو نفسه الذي وضعه الرئيس عون في مقاربة هذا الملف من خلال ما قاله منذ اللحظة الاولى عندما بادر كأول رئيس عربي الى التنديد بخطوة ترامب، وكذلك من خلال ما عبّر عنه وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في كلمته في المؤتمر الطارئ لوزراء الخارجية العرب في القاهرة. وسيكون باسيل الى جانب عون في قمة اسطنبول، بعدما أخذ منه الضوء الاخضر في رفع سقف موقف المواجهة في القاهرة. وأشارت المصادر الى أن من المقترحات التي سيطرحها عون على رؤساء الدول الاسلامية اتخاذ قرارات كفيلة بالحفاظ على عروبة مدينة الأديان السماوية، ودعوة الامم المتحدة الى القيام بواجبها في تأكيد احترام قراراتها، فضلاً عن مطالبته الرئيس الاميركي بالعودة عن قراره المخالف لكل القرارات الدولية الصادرة في هذا الشأن، لأنه من غير الجائز ان يـطرد شعب من وطنه وأرضه لحل مشكلة شعب آخر، والعودة عن خطأ فادح كهذا أكثر من واجب.

المصدر: صحيفة النهار اللبنانية