انتخابات 2018

٭ بدء تمظهر التحالفات الرئيسية: مرحلة ما بعد رأس السنة ستشهد انشغالا لبنانيا كبيرا بالانتخابات النيابية. وتقول مصادر وزارية إن الانتخابات حاصلة في موعدها، وإن «التحالفات الرئيسية حتى الآن، هي تحالف حزب الله وحركة ««أمل» من جهة، وتحالف التيار الوطني الحر وتيار المستقبل من جهة ثانية، مع ما يعنيه الأمر من تقاطع بين التحالفين بسبب علاقة حزب الله بالتيار الوطني الحر وتحسن علاقة التيار بالرئيس بري».

٭ الداخلية تطلق شعارها «2018 لبنان ينتخب»: أطلقت وزارة الداخلية المؤشر العملي للتحضيرات الجارية لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها في مايو المقبل، حيث أطلق الوزير نهاد المشنوق شعار «٢٠١٨ لبنان ينتخب» الذي سيرافق الانتخابات النيابية المقبلة في كل مراحلها. وقد رأس المشنوق الاجتماع الدوري لكبار الموظفين المعنيين بالتحضيرات للانتخابات ونوقشت مختلف القضايا اللوجستية والإدارية والتقنية والقانونية المتعلقة بالعملية الانتخابية في لبنان وفي دول الانتشار.

٭ «تريث» في لقاء الحريري ـ جعجع: يشير مصدر سياسي الى أن الوزير غطاس خوري الذي يتواصل باستمرار مع الوزير ملحم الرياشي لم يبد حماسا لعقد لقاء في وقت قريب بين الحريري وجعجع، وإن كان لا يريد قطع التواصل مع القوات».

وعلى هذا الأساس يعتقد المصدر أن اللقاء يمكن أن يحصل في الفترة المقبلة، لكن حصوله لا يعني أن العلاقة عادت الى طبيعتها بين الحليفين السابقين، بل إنه قد يكون اجتماعا شكليا أكثر مما تريده القوات لإنهاء الأزمة التي أصابت علاقتها مع تيار المستقبل، أي انه من المستبعد أن تعود العلاقة الى سابق عهدها، بما في ذلك ما له علاقة بالانتخابات النيابية المقبلة، لذا يؤكد المصدر استحالة حصول تحالف بين المستقبل والقوات في هذه الانتخابات.