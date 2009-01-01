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الرئيسية | لبنان | ميقاتي منوهاً بـ"قمة اسطنبول": تؤسس لمرحلة نريدها بداية لعمل جدي
المصنفة ايضاً في: لبنان, نجيب ميقاتي

ميقاتي منوهاً بـ"قمة اسطنبول": تؤسس لمرحلة نريدها بداية لعمل جدي

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 102
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ميقاتي منوهاً بـ&quot;قمة اسطنبول&quot;: تؤسس لمرحلة نريدها بداية لعمل جدي

نوه الرئيس نجيب ميقاتي بـ"مقررات قمة منظمة التعاون الإسلامي في اسطنبول التي تؤكد التمسك بالمبادرة العربية للسلام، وتؤسس لمرحلة نريدها بداية لعمل جدي وموحد للحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس عاصمة فلسطين الأبدية".

 

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