أحدث الأخبار:
- «توتر إقليمي» بين طهران وباريس ينعكس على الدور الفرنسي في لبنان
- ألمانيا تحفز اللاعبين بـ350 ألف يورو
- «فيفا» يعتبر نيجيريا خاسرة أمام الجزائر
- القِمّة الإسلاميّة جاءت مُخيّبَةً للآمال حُضورًا وقرارات وأبرز إنجازاتِها فَضح الزّعامات التي قاطعَتها.. لماذا يَغيب خادم الحرمين.. ويُقاطع رئيس لجنة القُدس.. ويَحذو حَذوهُما الرئيس السيسي؟ نَنتظر تَنفيذ أردوغان لوَعدِه بقَطع العَلاقات مع إسرائيل والعاهل الأردني بإغلاقِ سَفارَتِها في عمّان
- وزير الاستخبارات الاسرائيلي: نستطيع إعادة لبنان للعصر الحجري
- ميقاتي منوهاً بـ"قمة اسطنبول": تؤسس لمرحلة نريدها بداية لعمل جدي
- مستشفى للإبل بدولة خليجية يبدأ في استقبال "المرضى".. غرفتا عمليات وأشعة في انتظارهم
- الخزعلي لم يدخل لبنان رسمياً: من أين عبر؟
- التقى سليماني ونصرالله ويحضّر مفاجأة لإسرائيل.. كشفُ كواليس زيارة الخزعلي!
- مارينا "سياسيّ" تدمرّ التاريخ في مرفأ عدلون
- زواج النجمة الهندية أنوشكا شارما من النجم الرياضي فيرات خولي
- التعديل الوزاري البرتقالي الى الواجهة.. هل ينجح باسيل في إنجازه؟
- الحريري يتوعّد من خانوه ببقّ البحصة: ″هلا بالخميس″!
- عكار: وزير التربية يعين رئيسا للمنطقة التربوية ثم يتراجع.. لماذا؟
- مشروع معالجة النفايات بارقة أمل لأبناء الكورة
- إسرائيل رائدة عالميا في جراحة تصغير المعدة
- بحث: عرب إسرائيل بدناء أكثر من اليهود
- ليلى اسكندر تفجر مفاجأة: إعتنقت الإسلام!
- طلاب أستراليا فاشلون في اللغة والحساب.. والحق على السياسيين!
- ممثلة بحرينية ترفض الأدوار الجريئة لهذا السبب
- لغة الجسد تكشف دلالات وأسباب عض المرأة على شفتيها
- ماذا لو خرج الروس من سوريا؟
- هزيمة داعش تمت وحرب التسوية طويلة
- كيف سيتعامل لبنان مع تحويله «مُقاوَمة لاند» لمِحور إيران؟
- لبنان دولة نفطية غداً؟
ميقاتي منوهاً بـ"قمة اسطنبول": تؤسس لمرحلة نريدها بداية لعمل جدي
قيّم هذا المقال/الخبر:
نوه الرئيس نجيب ميقاتي بـ"مقررات قمة منظمة التعاون الإسلامي في اسطنبول التي تؤكد التمسك بالمبادرة العربية للسلام، وتؤسس لمرحلة نريدها بداية لعمل جدي وموحد للحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس عاصمة فلسطين الأبدية".
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 166
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- «توتر إقليمي» بين طهران وباريس ينعكس على الدور الفرنسي في لبنان
- وزير الاستخبارات الاسرائيلي: نستطيع إعادة لبنان للعصر الحجري
- ميقاتي منوهاً بـ"قمة اسطنبول": تؤسس لمرحلة نريدها بداية لعمل جدي
- الخزعلي لم يدخل لبنان رسمياً: من أين عبر؟
- التقى سليماني ونصرالله ويحضّر مفاجأة لإسرائيل.. كشفُ كواليس زيارة الخزعلي!
- مارينا "سياسيّ" تدمرّ التاريخ في مرفأ عدلون
- الحريري يتوعّد من خانوه ببقّ البحصة: ″هلا بالخميس″!
- عكار: وزير التربية يعين رئيسا للمنطقة التربوية ثم يتراجع.. لماذا؟
- مشروع معالجة النفايات بارقة أمل لأبناء الكورة
- كيف سيتعامل لبنان مع تحويله «مُقاوَمة لاند» لمِحور إيران؟
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)