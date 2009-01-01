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هذه هي اسماء من طعن الحريري...

آخر تحديث: منذ 52 من الدقائق
المصدر: صحيفة الديار اللبنانية
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 136
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هذه هي اسماء من طعن الحريري...

كشفت مصادر مطلعة انّه في حال قرر ​رئيس الحكومة​ ​سعد الحريري​ تسمية الأشخاص الذي طعنوه بالظهر كما وعد بوقت سابق فهو سيسمي 5، هم: "رئيس حزب القوات ​سمير جعجع​، رئيس ​حزب الكتائب​ ​سامي الجميل​، ​وزير الاتصالات​ ​جمال الجراح​ الوزير السابق ​أشرف ريفي​ والنائب ​أحمد فتفت​"، لافتة الى انّه لم يحسم أمره تماما بموضوع رئيس الحكومة السابق ​فؤاد السنيورة​.

المصدر: صحيفة الديار اللبنانية

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