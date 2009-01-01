أحدث الأخبار:
- هل يتم رفع السرِّية المصرفية عن قضايا الفساد؟
- لهذه الأسباب تأجَّل «بَق البحصة»!
- قمّة القدس... لماذا في بكركي؟
- الأوروبيّون للبنان: طبِّقوا الإلتزامات
- هذه هي اسماء من طعن الحريري...
- صوت أحرار العالم
- مجلس الوزراء اليوم بين الملفات الكبيرة وهموم المواطن
- «توتر إقليمي» بين طهران وباريس ينعكس على الدور الفرنسي في لبنان
- ألمانيا تحفز اللاعبين بـ350 ألف يورو
- «فيفا» يعتبر نيجيريا خاسرة أمام الجزائر
- القِمّة الإسلاميّة جاءت مُخيّبَةً للآمال حُضورًا وقرارات وأبرز إنجازاتِها فَضح الزّعامات التي قاطعَتها.. لماذا يَغيب خادم الحرمين.. ويُقاطع رئيس لجنة القُدس.. ويَحذو حَذوهُما الرئيس السيسي؟ نَنتظر تَنفيذ أردوغان لوَعدِه بقَطع العَلاقات مع إسرائيل والعاهل الأردني بإغلاقِ سَفارَتِها في عمّان
- وزير الاستخبارات الاسرائيلي: نستطيع إعادة لبنان للعصر الحجري
- ميقاتي منوهاً بـ"قمة اسطنبول": تؤسس لمرحلة نريدها بداية لعمل جدي
- مستشفى للإبل بدولة خليجية يبدأ في استقبال "المرضى".. غرفتا عمليات وأشعة في انتظارهم
- الخزعلي لم يدخل لبنان رسمياً: من أين عبر؟
- التقى سليماني ونصرالله ويحضّر مفاجأة لإسرائيل.. كشفُ كواليس زيارة الخزعلي!
- مارينا "سياسيّ" تدمرّ التاريخ في مرفأ عدلون
- زواج النجمة الهندية أنوشكا شارما من النجم الرياضي فيرات خولي
- التعديل الوزاري البرتقالي الى الواجهة.. هل ينجح باسيل في إنجازه؟
- الحريري يتوعّد من خانوه ببقّ البحصة: ″هلا بالخميس″!
- عكار: وزير التربية يعين رئيسا للمنطقة التربوية ثم يتراجع.. لماذا؟
- مشروع معالجة النفايات بارقة أمل لأبناء الكورة
- إسرائيل رائدة عالميا في جراحة تصغير المعدة
- بحث: عرب إسرائيل بدناء أكثر من اليهود
- ليلى اسكندر تفجر مفاجأة: إعتنقت الإسلام!
هذه هي اسماء من طعن الحريري...
قيّم هذا المقال/الخبر:
كشفت مصادر مطلعة انّه في حال قرر رئيس الحكومة سعد الحريري تسمية الأشخاص الذي طعنوه بالظهر كما وعد بوقت سابق فهو سيسمي 5، هم: "رئيس حزب القوات سمير جعجع، رئيس حزب الكتائب سامي الجميل، وزير الاتصالات جمال الجراح الوزير السابق أشرف ريفي والنائب أحمد فتفت"، لافتة الى انّه لم يحسم أمره تماما بموضوع رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة.
المصدر: صحيفة الديار اللبنانية
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 166
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- هل يتم رفع السرِّية المصرفية عن قضايا الفساد؟
- لهذه الأسباب تأجَّل «بَق البحصة»!
- قمّة القدس... لماذا في بكركي؟
- الأوروبيّون للبنان: طبِّقوا الإلتزامات
- هذه هي اسماء من طعن الحريري...
- «توتر إقليمي» بين طهران وباريس ينعكس على الدور الفرنسي في لبنان
- وزير الاستخبارات الاسرائيلي: نستطيع إعادة لبنان للعصر الحجري
- ميقاتي منوهاً بـ"قمة اسطنبول": تؤسس لمرحلة نريدها بداية لعمل جدي
- الخزعلي لم يدخل لبنان رسمياً: من أين عبر؟
- التقى سليماني ونصرالله ويحضّر مفاجأة لإسرائيل.. كشفُ كواليس زيارة الخزعلي!
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)