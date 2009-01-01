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مجلس الوزراء اليوم بين الملفات الكبيرة وهموم المواطن
إذا أنجز مجلس الوزراء اليوم جدول أعماله المؤلف من 145 بنداً، وهو من جداول الأعمال النادرة التي تبلغ هذا العدد، فإنَّه يكون بذلك قد عوَّض ما ضاع عليه خلال شهر من عدم الإجتماع.
جدول الأعمال الدسم يمكن اعتباره أنه يلامس، في بعض بنوده شؤون الناس وقضاياهم، ومن أبرزها:
تعيين محافظ لجبل لبنان ومحافظ البقاع، وقد عُلم أنَّ المرشح لمنصب محافظ جبل لبنان هو القاضي محمد شفيق مكاوي، ومحافظ البقاع واحد من إسمين:
كمال أبو جودة أو رولان شرتوني.
تعيين محافظين بالأصالة في جبل لبنان والبقاع، من شأنه أن ينشِّط الحركة الإدارية فيهما.
ومن البنود البارزة أيضاً:
طلب وزارة الخارجية والبلديات تطويع عشرة آلاف عنصر في قوى الأمن الداخلي بمعدل ألفي عنصر سنوياً بدءاً من السنة المقبلة.
توسعة مطمري كوستابرافا وبرج حمود الجديدة.
تطوير معمل فرز النفايات في العمروسية والكرنتينا.
مشروع سكة الحديد بين طرابلس والحدود اللبنانية - السورية.
عرض وزارة الطاقة منح رخصتين بتروليتين حصريتين لاستكشاف وإنتاج البلوكين 4 و9.
هذا غيضٌ من فيض ال 145 بنداً، ما يعني أنَّ مجلس الوزراء عائد بزخم قوي لإنجاز ما يجب إنجازه قبل نهاية السنة، ولعلَّ استحقاق موازنة العام 2018 هو الأساس في ذلك.
ولهذا السبب فإنه من غير المستبعد الدعوة لعقد جلسات متتالية لمجلس الوزراء من أجل إقرار مشروع قانون موازنة العام 2018 في أقرب وقت ممكن، وإحالته إلى المجلس النيابي لدراسته وإقراره وفق المواعيد الدستورية. وما الإجتماع الذي عقد بين الرئيس الحريري ووزير المال وحاكم مصرف لبنان سوى للاعداد لهذا الموضوع، علماً أنَّ وزارة المال أصبحت في جهوزية تامة لعرض مشروع القانون، حتَّى أنَّ المصادر لم تستبعد عقد جلسات الوزراء المخصَّصة لبحث مشروع القانون قبل نهاية السنة الحالية.
في ظلِّ كلِّ هذه الأجواء، لا بدَّ من وقفة تتعلق بما يقضُّ مضاجع اللبنانيين:
إنها عقدة الجيوب الفارغة والأمعاء الخاوية في ظل جشع لا حدود له، وهذا الكلام مستخرج من أرض الواقع، وهذا الواقع يشير إلى تراجع كبير في حركة الأسواق، على رغم أنَّ أياماً معدودة تفصلنا عن الأعياد، فهل تتحرك الوزارات المعنية ولا سيَّما وزارة الإقتصاد ومصلحة حماية المستهلك من أجل انتشال المواطن اللبناني من ورطة فلتان الأسعار؟
ما تبقى من أيام السنة، يجب أن يكون حافزاً للمعنيين وللمسؤولين أن يركّزوا على ما يمكن للمواطن أن يتذكرهم بشيء من الإنجازات، تقيهم صعوبات الحياة. فليس بالسياسة وحدها يحيا الإنسان.
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الهام فريحه
وُلدت السيدة إلهام فريحه في لبنان وهي الابنة الوحيدة، للراحل سعيد فريحه مؤسس "دار الصياد". تلقت علومها في لبنان وحصلت على إجازة في علم النفس من الجامعة الأميركية في بيروت. السيدة إلهام فريحه متزوجة ولها ابنة واحدة، كما انها تتقن ثلاث لغات. وتشمل هواياتها الفن والأدب والرياضة. وتعتبر السياسة من اولى اهتماماتها اليومية. وقد أرست علاقات صداقات واسعة في لبنان والعالم العربي.
العمل الصحفي:
عام 1973، عُينت رئيسة تحرير لمجلة جديدة اسمها " سمر" تصدر شهرياً كمجلة متخصصة. عام 1976 تمّ تعيينها نائبة للمدير العام في دار الصياد، وكانت مسؤولة عن المقر الرئيسي للدار ومكاتبها الموزعة في سائر العواصم الكبرى كلندن وباريس والقاهرة ودبي والرياض. وقد بلغ معدل عدد العاملين في الدار حوالى ثمانمائة. عام 1981، وتحت إشرافها، تمّ إصدار مجلة " فيروز". وبصفتها رئيسة تحرير لهذه المجلة، استطاعت أن ترتقي بها الى مستوى أفضل وأنجح مجلة تُعنى بشؤون المرأة. عام 2002 عينت مديرا عاما لدار الصياد حيث عكفت على برنامج جديد لتطوير الموارد البشرية والتقنية والنشرية. ولعبت دورا رئيسيا في استحداث اولى المطبوعات المتخصصة وفي موضوعات غير تقليدية في المنطقة العربية وفي جعلها عصرية شكلا ومضمونا. وتبلغ مطبوعات الدر حاليا والتي تشرف عليها السيدة فريحه 10 مطبوعات. أعادت تأهيل بناء الدار بعد الدمار الذي لقيه بسبب الحرب ومكننة العمل وتحسين جودة الإنتاج، قد تعرض مكتبها لقصف مباشر دمر بكامله. علما بأنه كان بإمكان السيدة فريحه ان تغادر البلاد إلى الخارج حيث كانت تملك منزلا في العاصمة الفرنسية بعيدا عن الهموم والمخاطر.
الأوسمة التي نالتها:
وسام اللجنة الوطنية ليوم الطفل عام 1987 بصفتها "من رموز المحبة والعطاء". وسام الاستحقاق الوطني من أعلى درجات الشرف قلده اياها رئيس الجمهورية اللبنانية عام 1988. "شهادة تقدير" وزير الزراعة اللبنانية عام 1998 لما بذلته في سبيل تعزيز القطاع الزراعي. جائزة الصحافة عام1992 من قبل "جمعية مصطفى وعلي امين" لصمودها احدى عشر عاما في ادارة الدار والقنابل تسقط فوق راسها" كما جاء في قرار التكريم.
لمحات من إدارتها لدار الصياد:
بين العام 1975 و 1991 اندلعت حرب مدمرة في لبنان اجتاحت جميع مناطقه وعصفت بكل قطاعاته ولم يبق فيه منطقة او مدينة او قرية لم تحترق في اتون الحرب التي ظلت مستعرة حتى المبادرة العربية الكريمة التي تمثلت في اتفاق الطائف. وقد تقطعت جرا ذلك وسائل التواصل والمواصلات وكان العمل والإنتاج يمران في مراحل بالغة التعقيد والخطورة. وكان الإعلاميون يتكبدون مخاطر جمة في أدائهم لواجباتهم المهنية. الأمر الذي فرض أعباء شديدة على المؤسسات الراغبة في الصمود وفي متابعة رسالتها وأداء واجبها الوطني والإعلامي. وكان قرار السيدة فريحه بالتعاون مع أشقائها عصام وبسام اهمية قيام "دار الصياد" بواجباتها مهما كلفها ذلك من تضحيات. ولم تكتف بذلك فحسب بل وبتحقيق قفزات نوعية تاريخية. وكانت حريصة طوال الوقت ولا تزال على إحاطة نفسها على الدوام بفريق من المساعدين الشخصيين والإداريين والباحثين والإعلاميين الأكفاء مدخلة في جسم الأسرة روحا من الاندفاع والتجدد. واستطاعت بقوة شخصيتها وصمودها ان تضرب المثل الحي للعاملين في الدار مقاسمة اياهم السراء والضراء والمحن والمخاطر، وشاطرتهم طعامهم ومأواهم، مداومة معهم العمل اليومي رغم المخاطر الجسدية الشخصية والعامة.
أمثلة قيادية: العمل في ظل المخاطر
اجتازت السيدة الهام أكثر من امتحان قاسي في هذا الصدد. ويتجلى ذلك في مثلين بارزين: الأول انها، وفي فترة بلغ فيها أوار المعارك حدا استحال فيه التجوال وتوقفت الإمدادات الورقية اللازمة للطباعة، توجهت بنفسها على رأس فريق من مساعديها إلى المرفأ حيث تراكمت لفائف الورق على الأرصفة ولا من يشيلها، وأشرفت، تحت أزيز الرصاص ودوى القذائف، على تأمين حاجتها والعودة بالقافلة إلى مبنى الدار وكان اجتياز الطريق أشبه بعبور الحدود بين الدول المتعادية. واما المثال الثاني فقد تجلى أبان الفوضى السياسية وبروز سلطات أمر واقع بعيدا عن سلطة الدولة وقواها الوطنية. اذ عمدت هذه القوى، الميليشيوية، بإثارة الاضطرابات داخل المؤسسات وتحريض العاملين على الشغب بهدف الاستيلاء عليها، فوقفت بوجه هذه القوى غير الشرعية وجها لوجه وحالت دون تحقيق إطماعهم غير مبالية بتهديد شخصي من اخطر المستويات. وقد تعرض منزلها للقصف المدفعي ...
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