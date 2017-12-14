- خطة لدعم خمسة ملايين لاجئ سوري بعد سبعة أعوام على الأزمة
- فساد في وزارة التربية يحرم الأساتذة من حقوقهم.. هل من مغيث؟
- أي سلام بعد القدس؟
- اختبار القدس: أخطاء ترامب فرصة لإيران والتطرّف
- قمة العجز المزدوج: غيير الوسيط ام الموازين؟
- إسرائيل تُهدِّد بإعادة لبنان إلى العصر الحجري والراعي للبحث في الإستراتيجية الدفاعية
- لبنان يبدأ اليوم «اختبار» النسخة الجديدة... من التسوية السياسية
- الحلفاء للحريري: مصلحة البلد في رفع وصاية إيران عن لبنان
- الحريري «ينأى بنفسه»: مسألة حزب الله أكبر من لبنان ولن «أبقّ البحصة»
- عون في قمة إسطنبول: ترامب تجاوز القرارات الدولية
- مشروع موازنة 2018: الوزراء يطلبون زيادة الإنفاق 2000 مليار ليرة!
- سفارة للبنان... في القدس
- توقعات الأبراج ليوم December 14, 2017
- هل يتم رفع السرِّية المصرفية عن قضايا الفساد؟
- لهذه الأسباب تأجَّل «بَق البحصة»!
- السعودية ولبنان بعد الاستقالة وطيِّها
- إسرائيل تهدّد لبنان... عبر الإعلام السعودي
- قمّة القدس... لماذا في بكركي؟
- الأوروبيّون للبنان: طبِّقوا الإلتزامات
- هذه هي اسماء من طعن الحريري...
- صوت أحرار العالم
- مجلس الوزراء اليوم بين الملفات الكبيرة وهموم المواطن
- «توتر إقليمي» بين طهران وباريس ينعكس على الدور الفرنسي في لبنان
- ألمانيا تحفز اللاعبين بـ350 ألف يورو
- «فيفا» يعتبر نيجيريا خاسرة أمام الجزائر
شارل جبور يوحي بحقد قواتي.. ويورّط جعجع مع الحريري
مهما حاول ″سعاة الخير″ أن يرأبوا الصدع الحاصل بين ″القوات اللبنانية″ و″تيار المستقبل″، فإن العلاقة السياسية بينهما حتى الآن ليست بخير، خصوصا بعدما أوحى رئيس جهاز الاعلام والتواصل القواتي شارل جبور بخلاف يصل الى مصاف ″الحقد″، وذلك في معرض رده على كلام هادئ ساقه أمين عام “تيار المستقبل” أحمد الحريري في برنامج ″الحدث″ على شاشة تلفزيون ″الجديد″ مع الزميلة سمر أبو خليل، عندما طلب توضيحات من القوات حول سلوكها في المرحلة الماضية.
كلام جبور جاء وفق قاعدة: ″كاد المريب أن يقول خذوني″، حيث أن أحمد الحريري نفى لبرنامج ″الحدث″ أن تكون ″القوات″ من ضمن المصنفين بـ”الخونة”، لكنه طرح علامات إستفهام حول سلوكها حيال الرئيس الحريري، من دون أن يشير الى اللقاء المرتقب بين الحريري وجعجع، ومن دون أن يبدي أي موقف منه، في حين أن جبور سارع الى الرد، مؤكدا أن ″إتهام القوات مرفوض ومردود على أصحابه″، ومشددا على ″أننا لا نقبل أن نكون موضع تشكيك من أحد”، ليختم بالقول: “لن نسمح لأحد بالتطاول على القوات، وإذا إهتزت علاقة المستقبل بالمملكة، فعليه مراجعة مساره ومسيرته بدلا من تحميل المسؤوليات لغيره، وعلى حد علمي لم يطلب الحكيم اي موعد من الرئيس الحريري، ومن قال أن الحكيم يريد رؤية الشيخ سعد″.
كلام جبور إما أن يكون متسرعا ونابعا من إجتهاد شخصي، وقد أدى الى توريط رئيس القوات سمير جعجع أكثر فأكثر مع سعد الحريري، وهذا يتطلب توضيحا من القوات للمستقبل، أو التبرؤ من كلام جبور والتأكيد على أنه لا يعبر عن مكنونات القواتيين، أو أن ما قاله جبور يعبر جديا عن مزاج القواتيين تجاه المستقبل، وهذا يدل على أن ثمة أزمة كبرى بين الطرفين لا يمكن أن يصار الى حلها بلقاء يجمع الحريري وجعجع، لأن الأمر يدل على قطيعة سياسية من الصعب الرجوع عنها أقله في الوقت الحالي.
تشير المعلومات المتوفرة الى أن الرئيس سعد الحريري منذ عودته عن الاستقالة يطلب من نوابه ووزرائه وكوادره عدم إنتقاد القوات اللبنانية بشكل علني في تصريحاتهم أو في إطلالاتهم الاعلامية، كونه يريد أن يكون هذا الموضوع محصورا به دون سواه.
علما أن مقربين من الحريري يؤكدون أن ″التخبط الذي ظهر فيه سمير جعجع لدى إعلان الاستقالة وبعد العودة عنها، يوحي بأنه لم يكن على علم ودراية بما كان يحضّر للحريري في السعودية، وربما كان يقتصر علمه فقط على أن السعودية ستجبر الحريري على الاستقالة، ولم يلفت نظره أو يحذره من ذلك.″
ويرى المقربون أن ″كل ما يقصده الحريري عن التوضحيات يتعلق بسلوك القوات داخل الحكومة لجهة لعب دور الخصم فيها، سواء من حيث التهديد بالاستقالة، أو الهجوم على القرارات الحكومية وبعض المشاريع، والمحاولات الدائمة للنيل من التفاهم القائم بين الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل، والانتقادات المباشرة لرئيس الحكومة″.
وتقول مصادر مستقبلية لـ″سفير الشمال″: ″إن شارل جبور إنفعالي بطبعه، وكلامه كان غير مطابق للواقع القائم، ونعتقد أن رده لم يكن منسقا مع قيادة القوات، لذلك فإن الأمر يحتاج الى توضيح إضافي، وعلى جبور أن يخفف من هذه ″النتعات″ التي لا تليق بشخص في موقعه الاعلامي ضمن حزب مسيحي كبير له إمتداده على الساحة اللبنانية″.
وتؤكد هذه المصادر أن ″إنفعال جبور كان في واد، والعلاقة بين المستقبل والقوات في واد آخر، حيث أنها ما تزال جيدة، ولم يصل الأمر الى هذا الجو الحاقد الذي أوحاه جبور لا من قبل قيادات القوات، ولا من قبل قيادات المستقبل″، كاشفة أن ″الجهود تنصب على عقد لقاء مصارحة بين الحريري وجعجع لتوضيح كل ما حصل في المرحلة الماضية″.
هذه الأجواء عكسها أيضا، منسق قطاع الاعلام في تيار المستقبل عبدالسلام موسى الذي رد على الرد الانفعالي لـ شارل جبور، مؤكدا ″أنه قرأ تصريحات أحمد الحريري بالمقلوب″. وقال: س″نعتبر ردة فعل جبور كأنها لم تكن، لأن العلاقة مع القوات أوضح وأعمق من أن تعالج بالصراخ″.
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 166
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
غسان ريفي
رئيس تحرير جريدة سفير الشمال الالكترونية
- شارل جبور يوحي بحقد قواتي.. ويورّط جعجع مع الحريري
- التعديل الوزاري البرتقالي الى الواجهة.. هل ينجح باسيل في إنجازه؟
- لماذا يتخوّف الحريري من الانتخابات النيابية؟
- التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية .. خلصت الحكاية؟
- ثوابت ميقاتي.. شعار المرحلة
- هل تُبعد التسوية الجديدة الحريري عن السعودية؟
- سعد الحريري ينتظر ″هدية″ من حزب الله
- الشمولية المسيحية تُهدر حقوق الأرثوذكس.. وعودة يرفض التهميش
- رسالة ميقاتي الى الحريري: التنازل ممنوع
- بين ″المستقبل″ و″القوات″.. عِتاب ″الحماة والكنّة″
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)