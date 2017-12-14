- خطة لدعم خمسة ملايين لاجئ سوري بعد سبعة أعوام على الأزمة
- فساد في وزارة التربية يحرم الأساتذة من حقوقهم.. هل من مغيث؟
- أي سلام بعد القدس؟
- اختبار القدس: أخطاء ترامب فرصة لإيران والتطرّف
- قمة العجز المزدوج: غيير الوسيط ام الموازين؟
- إسرائيل تُهدِّد بإعادة لبنان إلى العصر الحجري والراعي للبحث في الإستراتيجية الدفاعية
- لبنان يبدأ اليوم «اختبار» النسخة الجديدة... من التسوية السياسية
- الحلفاء للحريري: مصلحة البلد في رفع وصاية إيران عن لبنان
- الحريري «ينأى بنفسه»: مسألة حزب الله أكبر من لبنان ولن «أبقّ البحصة»
- عون في قمة إسطنبول: ترامب تجاوز القرارات الدولية
- مشروع موازنة 2018: الوزراء يطلبون زيادة الإنفاق 2000 مليار ليرة!
- سفارة للبنان... في القدس
- توقعات الأبراج ليوم December 14, 2017
- هل يتم رفع السرِّية المصرفية عن قضايا الفساد؟
- لهذه الأسباب تأجَّل «بَق البحصة»!
- السعودية ولبنان بعد الاستقالة وطيِّها
- إسرائيل تهدّد لبنان... عبر الإعلام السعودي
- قمّة القدس... لماذا في بكركي؟
- الأوروبيّون للبنان: طبِّقوا الإلتزامات
- هذه هي اسماء من طعن الحريري...
- صوت أحرار العالم
- مجلس الوزراء اليوم بين الملفات الكبيرة وهموم المواطن
- «توتر إقليمي» بين طهران وباريس ينعكس على الدور الفرنسي في لبنان
- ألمانيا تحفز اللاعبين بـ350 ألف يورو
- «فيفا» يعتبر نيجيريا خاسرة أمام الجزائر
الحريري لم يبقّ البحصة.. هل بلعها؟
طارت ″بحصة″ الرئيس سعد الحريري التي كان من المنتظر أن ″يبقّها″ اليوم الخميس مع الزميل مارسيل غانم في برنامج كلام الناس على شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال، بعد ضغوطات وإتصالات ربما تكون دفعته الى الاحتفاظ بها.
بعدما راجت معلومات يوم الإثنين الماضي عن أن الحريري سوف يطل اليوم كي ″يبقّ بحصته″، التي قال إنها كبيرة، وأنه سيسمي الذين خانوه وطعنوه في الظهر إبان أزمته في السعودية، طرأ تعديل على الموعد وجرى تأجيله إلى يوم الخميس المقبل في 21 الجاري، قبل أن يلغى الموعد كله إلى موعد سيحدد لاحقاً، ولتبقى بحصة الحريري سراً مدفوناً إلى حين.
أسباب ودوافع كثيرة فرضت على الحريري تأجيل ″بقّ بحصته″، ما أثار تساؤلات إن كانت تمنيات أو ضغوطات مورست عليه أو إتصالات أجريت معه، ليؤجل كشف ما تعرض له في السعودية، وهو ما نفاه أمس إبن عمته الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري، بقوله إن الحريري ″لم يتعرّض لضغوطات″ كي يؤجل ″بقّ البحصة″.
غير أن بحصة الحريري كانت موضع ملاحظات عدة توقف عندها المراقبون، من أبرزها:
أولاً: إن تلويح الحريري ″ببق بحصته″ التي حملت تهديداً مبطناً لمن خانه وطعنه في الظهر خلال أزمته في السعودية، من المؤيدين والحلفاء، حملت جانباً إيجابياً وآخر سلبياً في آن معاً. الجانب الإيجابي تمثل في مسعى الحريري الجدّي بمحاسبة الخونة وفضحهم على رؤوس الأشهاد كي يكونوا عبرة لغيرهم، ووضع حدّ لمسلسل تآمرهم الطويل عليه. أما الجانب السلبي فيتمثل في أن كشف هؤلاء سيجعلهم ينقمون عليه ويسبّبون له المتاعب قبل أشهر من الإنتخابات النيابية، ما سيحدث شرخاً داخلياً قد لن يستطيع الحريري معالجته في وقت قصير، ولو أن الحريري قام بتصفية حساباته معهم بهدوء وبلا ضجيج لكان أفضل له، لكن الحنكة والمكر والدهاء السياسي عناصر إفتقدها على ما يبدو في مقاربة هذه المسألة.
ثانياً: مع أن الحريري لم يكشف أي إسم من الذين خانوه وطعنوه بالظهر، فإن لائحة أسماء باتت تروّج في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي، لا يبدو أن أصابع فريق الحريري السياسي والإعلامي بعيدة عنها، من أبرز هذه الأسماء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، رئيس حزب الكتائب سامي الجميل، وزير الإتصالات جمال الجراح، الوزير السابق أشرف ريفي، النائب أحمد فتفت، النائب السابق فارس سعيد والكاتب رضوان السيّد وسواهم. أما الرئيس فؤاد السنيورة فإن أمره لم يحسمه الحريري بعد.
ثالثاً: ما لم يقله الحريري، قاله إبن عمته أحمد الحريري أمس، خلال مقابلته مع قناة الجديد، في عملية توزيع أدوار مدروسة، بعدما إتهم الوزير السابق أشرف ريفي وغيره بأن ″زوادتن″ كانت من الحريري، باعوها واشتروا فيها خناجر لطعنه”، مطالباً القوات اللبنانية “بتوضيحات عن المرحلة الماضية”، ما استدعى ردّاً عنيفاً من ريفي إتهم فيه الحريري ″بالإستكانة والخيانة″، وسجالاً حاداً بين مسؤول الإعلام في تيار المستقبل عبد السلام موسى ونظيره في القوات اللبنانية شارل جبور.
رابعاً: ليس مستبعداً أبداً أن تكون قوى خارجية مؤثرة في قرار الحريري، كالسعودية والولايات المتحدة، مارستا ضغوطاً عليه لعدم “بق بحصته” وكشف أسماء واتهامها بأنها خانته وغدرت به وطعنته في الظهر، لأن هناك شخصيات كثيرة داخل تيار المستقبل وفي فريق 14 آذار، تعتبر بمثابة “ودائع” لهاتين الدولتين زُرعت في محيط الحريري، وبالتالي فإنهما لن تسمحا أبداً بكشف هؤلاء، إعلامياً وسياسياً وشعبياً.
على هذا الأساس يمكن فهم تريث الحريري في ″بق البحصة″، وحتى بلعها، ومن هنا وحتى ″يبقها″ فإن ″سكاكين″ سياسية عدة تتحضر للطعن ضمن الفريق الواحد، خصوصاً خلال الأشهر التي تفصل عن الإنتخابات النيابية في أيار من العام المقبل، الأمر الذي يجعل البحص الذي سيبقّه الحريري وسواه، لاحقاً، كثيراً جداً.
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 166
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- الحريري لم يبقّ البحصة.. هل بلعها؟
- خطة لدعم خمسة ملايين لاجئ سوري بعد سبعة أعوام على الأزمة
- فساد في وزارة التربية يحرم الأساتذة من حقوقهم.. هل من مغيث؟
- إسرائيل تُهدِّد بإعادة لبنان إلى العصر الحجري والراعي للبحث في الإستراتيجية الدفاعية
- لبنان يبدأ اليوم «اختبار» النسخة الجديدة... من التسوية السياسية
- الحلفاء للحريري: مصلحة البلد في رفع وصاية إيران عن لبنان
- الحريري «ينأى بنفسه»: مسألة حزب الله أكبر من لبنان ولن «أبقّ البحصة»
- عون في قمة إسطنبول: ترامب تجاوز القرارات الدولية
- مشروع موازنة 2018: الوزراء يطلبون زيادة الإنفاق 2000 مليار ليرة!
- سفارة للبنان... في القدس
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)