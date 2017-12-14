"معارك الحلفاء"عُلّقت أم سُحب فتيلها؟

الرئيس ميشال عون في قمة اسطنبول أمس وبدا الى يساره أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح وخلفهما الوزير جبران باسيل. (دالاتي ونهرا)

شهدت الساعات الثماني والاربعين الاخيرة انعطافة سياسية قد تتجه بموجبها دفة التطورات الداخلية نحو تفعيل العمل الحكومي بمعالجة ملفات حيوية عالقة بدل احياء معارك جانبية وتصفية ذيول خلافات برزت بقوة خلال ازمة استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري وعودته عنها. وقد برز هذا الاتجاه من خلال ارجاء غير محدد بزمن للمقابلة التلفزيونية التي سبق للرئيس الحريري ان أعلن اعتزامه اجراءها عبر برنامج "كلام الناس" لـ"بق البحصة الكبيرة" واستعاضته عنها بحوار كان مقرراً سلفاً مع معهد كارنيغي للشرق الاوسط الذي عقد مؤتره السنوي امس في فندق "فينيسيا" واتخذت مواقف الرئيس الحريري في هذا الحوار بعدا مختلفا عن مناخ السجالات الداخلية المتصلة بخلافات حلفاء الامس من قوى 14 آذار وشخصياتها على خلفية ازمة الاستقالة الحريرية وملابساتها.





ذلك ان الحريري تعمد اطلاق العناوين المطمئنة الى مضيه بقوة نحو صون السياسات والالتزامات الجديدة - القديمة لحكومته ولا سيما منها تلك التي تعتبر أساسية ومحورية لتوفير مظلة الدعم الخارجي للبنان الذي تلقى معالمه الكبيرة عبر مؤتمر مجموعة الدعم الدولية للبنان في باريس الاسبوع الماضي وفي مقدم هذه الالتزامات سياسة النأي بالنفس عن الصراعات الاقليمية. ومع ان أوساطا معنية بتبديل المناخ السائد والعمل على سحب صفحة الخلافات العلنية بين حلفاء الامس أعربت عن ارتياحها الى هذا الاتجاه الا انها بدت حذرة حيال مستقبل العلاقات المهتزة بين هؤلاء وخصوصا في ظل كلام تردد بقوة في الساعات الاخيرة عن أن أي فتح للنار الكلامية من أي فريق كان سيقابل بالمثل بما يفتح مواجهة هي الأسوأ اطلاقا بين قوى وشخصيات جمعتها جبهة سياسية سيادية واحدة في اقسى الظروف، الامر الذي بدأ يترك تداعيات بالغة السلبية ولو ان هذه التداعيات لم تأخذ مجمل آثارها العملية بعد على المشهد الداخلي، لكنها بدأت تنذر بانهيار آخر مداميك التوزنات السياسية في البلاد.





في أي حال، تناول الرئيس الحريري هذا الموضوع في سياق الحوار الذي أجري معه امس فنفى القول بان "تحالفات البارحة اصبحت عداوات اليوم" وشدد على ان "مهمتي اليوم هي ان أجمع اللبنانيين والتحدي الاكبر الذي أواجهه انه خلال هذه الازمة كل الاطراف اللبنانيين ارادوا عودتي وهذا يرتب مسؤولية كبيرة علي ولذلك لست شخصاً يريد ان يجعل له اعداء… وهذه القصة التي تتعلق بالحلفاء والاعداء ليست صحيحة". كما أكد من جهة اخرى ان "جميع الاطراف مستعدون للعمل واحترام سياسة النأي بالنفس والجميع يدركون المخاطر التي تواجهنا". ولفت الى انه في نهاية المطاف "يجب الا يدفع الشعب اللبناني ثمن بعض المغامرات التي قد تقوم بها بعض الاحزاب السياسية مثل حزب الله". ورأى ان سياسة النأي بالنفس "من المفترض ان تخفف التوتر الذي يحصل بيننا وبين دول الخليج " ودعا هذه الدول الى أن تدرك "أننا اصدقاء ونريد هذه العلاقة الجيدة وترك لبنان بمفرده سيخدم الآخرين فقط ".





وتلقى الحريري دعماً متجدداً من البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الذي زار السرايا عشية استضافة بكركي قمة روحية مسيحية - اسلامية لاتخاذ موقف جامع موحد من قضية القدس.





واذ أشاد الراعي بالتزام سياسة النأي بالنفس لاحظ "ان النأي بالنفس لا يمكن ان نأخذه كقطعة على حدة، النأي بالنفس يقتضي استكمالا وان شاء الله يستكمل كما نسمع، اي ان يتم استكماله بالاستراتيجية الدفاعية الوطنية المشتركة، وهذا امر يساعد. لكن الاساس اذا لم يتوصل لبنان فعلاً الى أن يتم الاعتراف به من قبل الامم المتحدة على ان يكون بلداً محايداً بالمفهوم الدولي للحياد، الذي يتضمن داخلياً النأي بالنفس وعندها لا نعود نتكلم عن النأي بالنفس بل عن الحياد، بما يقتضي هذا الحياد من مفهوم دولي. وهذا ما يهمنا بأن يحصل للبنان وهذا هو دوره الحقيقي بمكوناته وخصوصيته، يجب ان يكون بلداً حيادياً حتى يخدم الجميع".





مساعدات اميركية جديدة

ولعل المفارقة البارزة التي سجلت في سياق الدعم الخارجي للبنان تمثلت في الدعم الجديد للجيش الذي قدمته الولايات المتحدة أمس تحيداً غداة مؤتمر مجموعة الدعم الدولية للبنان وفي توقيت مثقل بتفاقم ردود الفعل الرافضة لقرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل. ومع ان أوساطاً ديبلوماسية معنية نفت الربط بين تقديم برنامج اميركي جديد لدعم الجيش اللبناني ومسألة القدس، الا انها لفتت الى أن الارتباط ممكن جداً مع مؤتمر مجموعة الدعم الذي شارك فيه وزير الخارجية الاميركي وكانت له مساهمات فعالة في نتائجه لجهة دعم لبنان. وعبرت عن هذا الاتجاه امس زيارة قائد القيادة الوسطى الاميركية الجنرال جوزف فوتيل لبيروت حيث جال مع السفيرة الاميركية اليزابيت ريتشارد على الرئيس الحريري ووزارة الدفاع وقيادة الجيش والمدرسة الحربية. وأعلنت السفيرة ريتشارد تخصيص وزارة الدفاع الاميركية ثلاثة برامج جديدة لدعم الجيش اللبناني تقدر قيمتها بأكثر من 120 مليون دولار تشمل ست طائرات هليكوبتر هجومية خفيفة وست طائرات من دون طيار جديدة وأجهزة اتصالات ورؤية ليليلة.





عون في اسطنبول

في غضون ذلك، شكلت مشاركة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الاسلامي في اسطنبول أمس فرصة مزدوجة لالقاء كلمة تبين موقف لبنان من مناهضة القرار الاميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل ولعقد سلسلة لقاءات جانبية مع الزعماء المشاركين في القمة. وابرز ما تضمنته كلمة الرئيس عون دعوته الى مقاربة واضحة للحل تقوم على التقدم بشكوى عاجلة الى مجلس الامن والامم المتحدة باسم مجموعة الدول الاسلامية لتعطيل القرار الاميركي والزام الولايات المتحدة الغاءه، والقيام بحملة ديبلوماسية لزيادة عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين والانتقال الى اعتبارها دولة كاملة العضوية في الامم المتحدة مع اتخاذ الاجراءات القانونية والسياسية لاعتماد القدس الشرقية عاصمة لها.





وأشاد رئيس مجلس النواب نبيه بري بالموقف اللبناني الجامع من قضية القدس قائلاً إن "لبنان كان بكل مؤسساته وأطيافه صفاً واحداً في موقف يجب المحافظة والتأسيس عليه لمواجهة كل الاستحقاقات".





وعشية جلسة مجلس الوزراء اليوم التي ستنظر في الترخيصين للشركات المنقبة عن الغاز والنفط، أكد بري انه يعول كثيراً على المضي بوتيرة متسارعة في موضوع النفط، ذلك ان التقدم في هذا الاتجاه يساهم مساهمة فعالة وكبيرة في تحسين الوضع الاقتصادي للبنان.