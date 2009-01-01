رئيس الجمهورية.. "الامام" محمد ميشال عون!

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أطلق رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الإمام الشيخ عبد الأمير قبلان، في كلمة له في القمّة المسيحية - الإسلامية في بكركي، ألقاباً جديدة على رئيس الجمهورية ميشال عون، فذكر في البداية أن "الشيخ محمد ميشال عون يمثلني"، فاستغرب المجتمعون وظنوا أن قبلان أخطأ في التعبير، لكنه عاد وأكد انه يطلق على الرئيس لقب "الامام" الذي تكلم باسم العرب والمسلمين في قمة التعاون الاسلامي في اسطنبول.