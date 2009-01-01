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لقاء يجمع ميقاتي وكرامي والصمد.. نقاش في السياسة والانماء
كان لافتا اللقاء الذي عقد في منزل الوزير السابق فيصل عمر كرامي وضمه الى الرئيس نجيب ميقاتي والنائب السابق جهاد الصمد وخالد عمر كرامي، خصوصا أنه بقي بعيدا عن الاعلام.
شكل اللقاء مناسبة للتأكيد على الروابط التي تجمع بين الأطراف الثلاثة، والمستمرة من خلال سعيهم الدؤوب الى الحفاظ على الحقوق المكتسبة من مشاريع وإنماء إنطلاقا من طرابلس مرورا بالضنية، وصولا الى المنية.
لم يخل اللقاء من الاشارات السياسية الايجابية، حيث لفتت مصادر مطلعة على أجوائه، الى أن البحث تناول جملة عناوين أبرزها الوضع السياسي المستجد وكيفية مواجهة المرحلة المقبلة.
وبحسب المصادر، فقد نبه المجتمعون الى ضرورة الالتزام باحترام الدستور والمؤسسات، وعدم التهاون بالاستحقاقات المقبلة، والحفاظ على موقع وهيبة رئاسة الحكومة، بما في ذلك الآداء القوي والمتماسك، لكي لا يشعر السنة ولا أي طرف آخر في لبنان بالاحباط أو بالتهميش تحت أي ظرف من الظروف، داعين الى أخذ العبر من المرحلة الماضية وما شهدته من تخبط سياسي إنعكس على لبنان بشكل كبير، كما تركز البحث أيضا على موضوع الانتخابات النيابية المقبلة في ظل القانون الانتخابي الجديد القائم على النسبية والصوت التفضيلي.
وأكدت المصادر أن قضية فلسطين ومحاولات تهويد القدس حضرت بقوة في اللقاء، حيث أجرى المجتمعون تقييما للتحركات التي شهدتها طرابلس والضنية، وأكدوا أن فلسطين تبقى البوصلة السياسية والقضية المركزية التي تجمع ولا تفرق، مشددين على أن موقف طرابلس واحد وهو أن القدس عربية وهي عاصمة فلسطين الأبدية.
وكان اللقاء ناقش في جزء منه الأمور الانمائية حيث شدد المجتمعون على ضرورة أن تقوم الحكومة بواجباتها تجاه طرابلس وجوارها، لا سيما على صعيد صرف المئة مليون دولار التي أقرتها حكومة الرئيس ميقاتي، وتنفيذ المشاريع التي أمنت لها التمويل، حيث لفت المجتمعون الى أن طرابلس ومعها الضنية والمنية تحتاج الى لوبي سياسي ضاغط ليتمكن من إنتزاع التنمية والانماء لهذه المناطق.
أحدث الأخبار - لبنان
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غسان ريفي
رئيس تحرير جريدة سفير الشمال الالكترونية
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