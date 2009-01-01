"الإقلاع" الجديد: لبنان إلى المسار النفطي

رؤساء الطوائف المسيحية والاسلامية والمشاركون في القمة الروحية في الباحة الخارجية في بكركي أمس. (ميشال صايغ)

عكس قرار مجلس الوزراء أمس المتعلق بالموافقة على منح رخصتين لاستكشاف النفط وانتاجه في البلوكين 4 و9 والذي من شأنه ان يسجل كقرار "تاريخي" لجهة ادخال لبنان نادي الدول المنقبة عن النفط والمنتجة له، استعجال الحكم والحكومة ضخ البلد بجرعة انعاش اقتصادية ومعنوية كبيرة يأملان من خلالها في تجاوز أكثر من شهر ونصف شهر من تعطيل تسببت بهازمة استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري ومن ثم عودته عنها. واذا كان المشهد الداخلي ظل في معظمه تحت وطأة المواقف الرسمية والسياسية والدينية من ملف القدس التي انتجت اجماعاً لبنانياً قل نظيره في أي ملف داخلي أو خارجي آخر، فإن عودة مجلس الوزراء أمس الى مقاربة الملفات الداخلية الحيوية ويوميات الهموم الحياتية بدا بمثابة مؤشر عملي لاقلاع الحكومة مجددا ولو مظللاً بالكثير من شوائب المرحلة الاخيرة التي واكبت عودة الرئيس الحريري عن استقالته والتزام الحكومة سياسة "النأي بالنفس" كشرط أساسي لهذه العودة.





وقد صفق مجلس الوزراء إيذاناً بدخول لبنان نادي الدول النفطية عندما وافقت الحكومة بالإجماع على منح رخصتين لإستكشاف وإنتاج النفط والغاز من البلوكين 4 و9 قبالة الشواطئ اللبنانية، وسارع وزير الطاقة سيزار أبي خليل الى زفّ البشرى الى الصحافيين وقال إن بداية المرحلة المقبلة ستكون بتوقيع العقود وتقديم الكفالات المالية من الكونسورسيوم الفائز في مهلة قد تمتد حتى أواخر كانون الثاني أو مطلع شباط، على ان تبدأ عملية الحفر سنة 2019.





"عدنا"

وقال الرئيس الحريري في مستهل جلسة العمل الحكومية الاولى بعد أزمة الاستقالة: "عدنا والعود أحمد". وتولّى تظهير الموقف الحكومي من عملية النأي بالنفس وكان له موقف لافت من ملف القدس اعتبر فيه "ان القرار الاميركي ما كان ليصدر لو لم تكن هناك دول عربية كبيرة، غارقة في حروب وصراعات، الى حد ان ملايين المواطنين العرب تشردوا على صورة الشتات الفلسطيني". وشدّد على "قرار الحكومة بالنأي بالنفس، والابتعاد عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية…. ومن باب أولى، ان نمنع أي طرف خارجي من التدخل في شؤون لبنان، او استخدام الاراضي اللبنانية منصة لتوجيه رسائل اقليمية ومخالفة التزام لبنان القرارات الدولية".





وتحدّث الوزير جبران باسيل عن اقتراحه إنشاء سفارة للبنان في القدس الشرقية، وقال إنه توجّه الى مجلس الوزراء بكتاب في هذا الخصوص. واقترح خطوات في كتابه منها انها خطوة رمزية تؤدي الى اعتراف دول اخرى والى أن تصبح فلسطين دولة كاملة العضوية في الامم المتحدة، ويصبح للبنان سفارة في فلسطين كما لفلسطين سفارة في لبنان. وطلب الوزير جان أوغاسبيان ان يكون اقتراح الوزير باسيل موضع درس متأن كي لا يحصل اي التباس في فهمه، أو مضاعفات في شأنه. ثم تحدّث الوزير علي قانصوه، فطالب بموقف رسمي من الحكومة، وقال إن القدس عاصمة فلسطين مبدأ لا خلاف عليه ولكن يفضل أن تكون هذه المسألة موضع درس معمّق. ورأى الوزير حسين الحاج حسن ضرورة اخضاعه لمزيد من الدرس. وتناول الوزير سليم جريصاتي الناحية القانونية، فقال إن كل القرارات الدولية تدول القدس وتجعلها محايدة وبالتالي موقف لبنان ينسجم مع القرارات الدولية. وتدخل الحريري فقال إن لبنان جزء من المبادرة العربية للسلام في العام 2002 التي تقول إن القدس هي عاصمة فلسطين وهذا الاقتراح ينسجم مع هذه المبادرة. وتحدث أيضاً وزير الصحة غسان حاصباني، فتبنى ما قاله الرئيس الحريري وعلق بأنه إذا كانت هناك من خطوات تالية فيجب درسها. واقترح الوزير مروان حمادة أن يكون ما قاله رئيس الجمهورية وما عبّرت عنه القمة الاطار لأي تحرك، أما السفارة فيجب التشاور في شأنها اكثر.





أما الوزير محمد فنيش، فأشاد بمواقف كل من رئيس الجمهورية ورئيس المجلس ورئيس الحكومة ووزير الخارجية، وعن انشاء سفاره قال إنه موضوع يحتاج الى التريّث. واقترح الوزير جريصاتي النص الذي صدر عن مجلس الوزراء لاحقاً والذي اعتبر القرار الاميركي "لاغياً وباطلاً وفاقداً للشرعية الدولية". ثم شكلت لجنة برئاسة الحريري وعضوية باسيل وعلي حسن خليل ومحمد فنيش ونهاد المشنوق ومروان حمادة وسليم جريصاتي لدرس اقتراح الوزير باسيل في موضوع السفارة.





جعجع

وعلى هامش الجلسة، لوحظ ان وزراء "القوات اللبنانية" كانوا على اتصال مفتوح مع معراب لنقل صورة التواصل بينهم وبين الرئيس الحريري وفريقه ولا سيما منهم الوزير غطاس خوري. وتردّدت معلومات عن امكان حصول لقاء قريب للحريري ورئيس حزب "القوات اللبنانية " سمير جعجع.





وصرح جعجع لاحقاً بأن "الكثيرين يحاولون عزلنا وتطويقنا وهو أمر ليس بجديد علينا"، مشيراً إلى أننا "خبرناه، لا بل اعتدناه، من قوى أكبر حجماً وأشدّ بطشاً، والنتيجة عرفها من حاول، ويعرفها مسبقاً من يحاول و سيعرفها من سيحاول". لكنه هنّأ في احتفال اقيم في معراب وأعلن خلاله ترشيح "القوات" للوزير بيار أبو عاصي عن المقعد الماروني في دائرة بعبدا للانتخابات النيابية المقبلة، "الشعب اللبناني بأكمله على إقرار مرسوم التنقيب عن النفط والغاز في لبنان، والذي سيفتح للبنانيين آفاقاً اقتصادية مختلفة تماماً عمّا تعوّدناه"، متقدماً بالتهاني أيضاً "لوزارة الطاقة والمياه على العمل الذي قامت به لإعداد هذا المرسوم والذي تبيّن بعد دراسة وتمحيص أنّه مطابق للأصول ولا تشوبه شائبة". وشدّد على أن "مناقصة الكهرباء، كما هي عليه اليوم، بدفتر شروط مُعدّ على قياس شركة واحدة فقط، لن تحظى بموافقتنا"، متمنياً على وزارة الطاقة والمياه الأخذ بملاحظات دائرة المناقصات.





وأبدى رئيس مجلس النواب نبيه بري ارتياحه الى ما حصل في مجلس الوزراء في موضوع النفط وتوقع تحسن الوضع الاقتصادي قبل استخراج النفط باعتبار ان هذا الامر سيوفر فرص عمل للبنانيين. وفي موضوع اقامة السفارة اللبنانية في القدس أعرب بري عن حذره. وقال تعليقاً على موضوع "بحصة "الرئيس الحريري ان "البحصة إما تفجر وإما تفتت ويبدو ان بحصة الحريري فتتت وأنا خبير بالبحصة"!





قمة بكركي

في غضون ذلك، أصدرت القمة الروحية المسيحية الاسلامية التي انعقدت أمس في بكركي بياناً مشتركاً أعلن فيه رؤساء الطوائف رفضهم لقرار الرئيس الاميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل وطالبوا بالرجوع عنه وناشدوا المرجعيات العربية والدولية العمل معاً بغية الضغط على الادارة الأميركية للتراجع عن القرار. وتميزت مداخلات الرؤساء الدينيين المشاركين باطلاق رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الامير قبلان تسمية "الشيخ الامام محمد ميشال عون" على رئيس الجمهورية في معرض اشادته بموقفه وموقف الوزير جبران باسيل من ملف القدس.