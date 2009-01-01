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بداية العد العكسي للانتخابات النيابية في لبنان
أعطى وزير الداخلية والبلديات في لبنان، نهاد المشنوق، إشارة بداية العد العكسي للانتخابات النيابية المقبلة، بتوقيعه مشروع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة للبنانيين المقيمين في لبنان والمنتشرين في 40 دولة وإحالته على الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء.
ووفق ما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام، فإن العملية الانتخابية ستجرى يوم الأحد في 6 مايو 2018 في كل المناطق اللبنانية.
أما في دول الانتشار فستتم خلال يومين مختلفين، يوم الأحد في 22 أبريل في عدد من الدول ويوم الجمعة في 28 أبريل في دول أخرى بالاستناد إلى العطل الرسمية في هذه البلدان.
وتقرر ذلك خلال الاجتماع الدوري المخصص لمتابعة التحضيرات للانتخابات النيابية الذي رأسه الوزير المشنوق وشارك فيه الفريق الإداري والتقني من كبار موظفي الوزارة.
ووقع المشنوق أيضا على عقد استئجار المقر الخاص لـ"هيئة الإشراف على الانتخابات"، على أن تبدأ الوزارة يوم الاثنين المقبل، وبالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بتجهيز المقر وتأمين مختلف حاجاته التقنية واللوجستية والمكتبية.
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