أمور بديهية وجرأة المعالجة

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لا تُستَخدم كلمة مافيا في لبنان بصيغة المفرد بل بصيغة الجمع:
في لبنان مافيات وليس مافيا واحدة.
وإليكم أبرزها:
مافيا مولِّدات الكهرباء الذين يضربون بعرض الحائط بتسعيرة وزارة الطاقة وتسعيرة البلديات، فإذا كانت هذه التسعيرة على ذوق أصحاب المولدات، عمدوا إلى الإلتزام بها، أما إذا إعتبروها أنَّها غير مناسبة فإنَّهم يضعون تسعيرتهم ضاربين عرض الحائط ما تقرره وزارة الطاقة وما تقرره البلديات، غير آبهين بوزارة الإقتصاد وبمصلحة حماية المستهلك.
أصحاب المولِّدات يمارسون سطوتهم على الناس، ويعرفون أنَّ لا قدرة على الإعتراض لأنَّ لا بدائل لدى الناس في ظل عجز الإدارات المعنية من وزارات ومؤسسات عن إيجاد البديل.
مافيا المياه... حتى في عزِّ كانون الأول، ذروة شهر الشتاء والأمطار، يتزود الناس بالمياه من الصهاريج، وبالتسعيرة ذاتها التي تُعطى لهم في فصل الصيف. فعند مافيا الصهاريج لا فرق بين صيف وشتاء، المهم أن الروشتَّة هي ذاتها والسعر هو ذاته.
مَن القادر على مواجهة أصحاب الصهاريج؟
لا أحد، لماذا؟
لأن البديل غير موجود.
إلى مافيا الفاليه باركينغ... في أيِّ بلد في العالم، الفاليه اختياري وليس حكماً مبرماً كما هو في لبنان، واستطراداً، مَن يجرؤ على عدم تسليم سيارته إلى مافيا الفاليه؟
ومَن يسلِّمها للفاليه، غالباً ما يكتشف أنَّ شيئاً مفقوداً منها، ولكن في نهاية المطاف مَن يجرؤ على المراجعة؟
إلى مافيا الأكشاك الذين يحتلون جوانب الطرقات والأرصفة غير عابئين بما يسببونه من ازدحامات، هؤلاء مَن يجرؤ على مواجهتهم؟
إنَّهم يتمدَّدون كالفِطر في غياب المساءلة والمحاسبة من البلديات وبعض المخافر في قوى الأمن الداخلي، وبعد تكاثرهم ستقع المشكلة لأنَّ الأجهزة المعنية ستقع في ابتزاز الإخلاءات والتعويضات، علماً أنَّ هؤلاء ليست لديهم أية تراخيص ولا يدفعون أية ضريبة وإنَّ أعمالهم تقع في باب المخالفات والتعديات، فيصبحون أمراً واقعاً.
مافيا المكبات العشوائية.
منذ اندلاع أزمة النفايات في لبنان، منذ ثلاثة أعوام، وعلى رغم بعض الحلول المجتزأة لها، فقد انتشر على الأراضي اللبنانية أكثر من ألف مكبٍّ عشوائي، من دون مراعاة أية شروط صحية أو بيئية، لجهة حرق هذه المكبات واختلاط بقاياها بالمياه الجوفية وبمجاري الأنهر، مع كل ما يعني ذلك من تسمم يومي في المياه والخضراوات والفاكهة.
إنَّ القطوعات التي مرَّ فيها البلد كانت قاسية وهائلة. بعد الخروج منها، ألم يحن الوقت لدى السلطة التنفيذية لوضع حد تباعاً لهذه المافيات؟
المهم أن يتم البدء من مكان ما.
أحدث الأخبار - لبنان
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الهام فريحه
وُلدت السيدة إلهام فريحه في لبنان وهي الابنة الوحيدة، للراحل سعيد فريحه مؤسس "دار الصياد". تلقت علومها في لبنان وحصلت على إجازة في علم النفس من الجامعة الأميركية في بيروت. السيدة إلهام فريحه متزوجة ولها ابنة واحدة، كما انها تتقن ثلاث لغات. وتشمل هواياتها الفن والأدب والرياضة. وتعتبر السياسة من اولى اهتماماتها اليومية. وقد أرست علاقات صداقات واسعة في لبنان والعالم العربي.
العمل الصحفي:
عام 1973، عُينت رئيسة تحرير لمجلة جديدة اسمها " سمر" تصدر شهرياً كمجلة متخصصة. عام 1976 تمّ تعيينها نائبة للمدير العام في دار الصياد، وكانت مسؤولة عن المقر الرئيسي للدار ومكاتبها الموزعة في سائر العواصم الكبرى كلندن وباريس والقاهرة ودبي والرياض. وقد بلغ معدل عدد العاملين في الدار حوالى ثمانمائة. عام 1981، وتحت إشرافها، تمّ إصدار مجلة " فيروز". وبصفتها رئيسة تحرير لهذه المجلة، استطاعت أن ترتقي بها الى مستوى أفضل وأنجح مجلة تُعنى بشؤون المرأة. عام 2002 عينت مديرا عاما لدار الصياد حيث عكفت على برنامج جديد لتطوير الموارد البشرية والتقنية والنشرية. ولعبت دورا رئيسيا في استحداث اولى المطبوعات المتخصصة وفي موضوعات غير تقليدية في المنطقة العربية وفي جعلها عصرية شكلا ومضمونا. وتبلغ مطبوعات الدر حاليا والتي تشرف عليها السيدة فريحه 10 مطبوعات. أعادت تأهيل بناء الدار بعد الدمار الذي لقيه بسبب الحرب ومكننة العمل وتحسين جودة الإنتاج، قد تعرض مكتبها لقصف مباشر دمر بكامله. علما بأنه كان بإمكان السيدة فريحه ان تغادر البلاد إلى الخارج حيث كانت تملك منزلا في العاصمة الفرنسية بعيدا عن الهموم والمخاطر.
الأوسمة التي نالتها:
وسام اللجنة الوطنية ليوم الطفل عام 1987 بصفتها "من رموز المحبة والعطاء". وسام الاستحقاق الوطني من أعلى درجات الشرف قلده اياها رئيس الجمهورية اللبنانية عام 1988. "شهادة تقدير" وزير الزراعة اللبنانية عام 1998 لما بذلته في سبيل تعزيز القطاع الزراعي. جائزة الصحافة عام1992 من قبل "جمعية مصطفى وعلي امين" لصمودها احدى عشر عاما في ادارة الدار والقنابل تسقط فوق راسها" كما جاء في قرار التكريم.
لمحات من إدارتها لدار الصياد:
بين العام 1975 و 1991 اندلعت حرب مدمرة في لبنان اجتاحت جميع مناطقه وعصفت بكل قطاعاته ولم يبق فيه منطقة او مدينة او قرية لم تحترق في اتون الحرب التي ظلت مستعرة حتى المبادرة العربية الكريمة التي تمثلت في اتفاق الطائف. وقد تقطعت جرا ذلك وسائل التواصل والمواصلات وكان العمل والإنتاج يمران في مراحل بالغة التعقيد والخطورة. وكان الإعلاميون يتكبدون مخاطر جمة في أدائهم لواجباتهم المهنية. الأمر الذي فرض أعباء شديدة على المؤسسات الراغبة في الصمود وفي متابعة رسالتها وأداء واجبها الوطني والإعلامي. وكان قرار السيدة فريحه بالتعاون مع أشقائها عصام وبسام اهمية قيام "دار الصياد" بواجباتها مهما كلفها ذلك من تضحيات. ولم تكتف بذلك فحسب بل وبتحقيق قفزات نوعية تاريخية. وكانت حريصة طوال الوقت ولا تزال على إحاطة نفسها على الدوام بفريق من المساعدين الشخصيين والإداريين والباحثين والإعلاميين الأكفاء مدخلة في جسم الأسرة روحا من الاندفاع والتجدد. واستطاعت بقوة شخصيتها وصمودها ان تضرب المثل الحي للعاملين في الدار مقاسمة اياهم السراء والضراء والمحن والمخاطر، وشاطرتهم طعامهم ومأواهم، مداومة معهم العمل اليومي رغم المخاطر الجسدية الشخصية والعامة.
أمثلة قيادية: العمل في ظل المخاطر
اجتازت السيدة الهام أكثر من امتحان قاسي في هذا الصدد. ويتجلى ذلك في مثلين بارزين: الأول انها، وفي فترة بلغ فيها أوار المعارك حدا استحال فيه التجوال وتوقفت الإمدادات الورقية اللازمة للطباعة، توجهت بنفسها على رأس فريق من مساعديها إلى المرفأ حيث تراكمت لفائف الورق على الأرصفة ولا من يشيلها، وأشرفت، تحت أزيز الرصاص ودوى القذائف، على تأمين حاجتها والعودة بالقافلة إلى مبنى الدار وكان اجتياز الطريق أشبه بعبور الحدود بين الدول المتعادية. واما المثال الثاني فقد تجلى أبان الفوضى السياسية وبروز سلطات أمر واقع بعيدا عن سلطة الدولة وقواها الوطنية. اذ عمدت هذه القوى، الميليشيوية، بإثارة الاضطرابات داخل المؤسسات وتحريض العاملين على الشغب بهدف الاستيلاء عليها، فوقفت بوجه هذه القوى غير الشرعية وجها لوجه وحالت دون تحقيق إطماعهم غير مبالية بتهديد شخصي من اخطر المستويات. وقد تعرض منزلها للقصف المدفعي ...
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