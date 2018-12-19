مصادر: الحكومة اللبنانية تعلن السبت على أبعد تقدير

أوضحت المصادر، للأناضول، مفضلة عدم الكشف عن هويتها، أن "إعلان الحكومة متوقف على عودة فيصل كرامي (أحد النواب السنة الستة) من سفره يوم الجمعة لتحسم الأمور النهائية"

قالت مصادر سياسية لبنانية مطلعة إن تشكيلة الحكومة "منتهية وستعلن مساء الجمعة أو السبت على أبعد تقدير".

وأوضحت المصادر، للأناضول، مفضلة عدم الكشف عن هويتها، أن "إعلان الحكومة متوقف على عودة فيصل كرامي (أحد النواب السنة الستة) من سفره يوم الجمعة لتحسم الأمور النهائية".

ومنذ تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة قبل أشهر، واجه رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، عدة عقبات، كان أحدثها قبل أسابيع، ما عرف بعقدة تمثيل النواب السُنة الستة المتحالفين مع "حزب الله"، بوزير في الحكومة.

ويرفض الحريري، هذا الطلب، لكون هؤلاء النواب خاضوا انتخابات مايو/ أيار الماضي، ضمن كتل حصلت على تمثيلها في الحكومة، بينما هدد حسن نصر الله، زعيم "حزب الله"، بإعادة مفاوضات تشكيل الحكومة إلى المربع الأول، وعبر عن إصراره على تمثيل حلفائه السُنّة بمقعد في الحكومة، وهو ما يرفضه الحريري.