القرار" حاسم" والحكومة في 48 ساعة

زحمة سير خانقة في وسط بيروت ليل أمس بعد هطول الامطار الغزيرة. (ساكو بيكاريان)

تقول مع ان بعض المؤشرات والمعطيات المتصلة بمعالجة تفاصيل اللحظة الاخيرة قبل اعلان "النهاية السعيدة" لمخاض تأليف الحكومة الذي تمادى طوال سبعة اشهر بدت كأنها تستلزم مزيداً من الوقت الامر الذي اثار تخوفاً من تعقيدات جديدة تؤخر الولادة الحكومية فان الاوساط القريبة من المراجع الرسمية عكست ما وصف بصلابة القرار المتخذ بانهاء الازمة الحكومية وعدم التراجع عن اصدار مراسيم التأليف قبل عيد الميلاد بين الجمعة والسبت حداًً أقصى. وبدا واضحا ان الساعات الثماني والاربعين الاخيرة اعادت الى الواجهة بعض التفاصيل المتصلة بتوزيع بضع حقائب عالقة كان توزيعها ينتظر بت عقدة تمثيل "اللقاء التشاوري"، ومع بت هذه العقدة بدأ العمل على وضع اللمسات الاخيرة على التشكيلة الحكومية ايذانا باقتراب الاجراءات الرسمية للولادة الحكومية التي يرجح ان تعلن مساء غد بعد ان يعقد لقاء متوقع بين الرئيس المكلف تأليف الحكومة سعد الحريري والنواب الستة لـ"اللقاء التشاوري" في قصر بعبدا في رعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومن ثم يجتمع الرئيسان عون والحريري لانجاز التشكيلة ويدعى رئيس مجلس النواب نبيه بري للانضمام الى الاجتماع واطلاعه على التشكيلة النهائية وتصدر على الاثر مراسيم تأليف الحكومة الجديدة وقبول استقالة الحكومة السابقة.





واتسمت الحركة السياسية بحماوة تصاعدية في الساعات الاخيرة اذ التقى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل المديرالعام للامن العام اللواء عباس ابرهيم في قصر بسترس. ثم توجها معاً الى "بيت الوسط" حيث اجتمعا بالرئيس الحريري. وفيما انصرف إبرهيم، استمر لقاء الحريري - باسيل بعض الوقت، وتمنى الأخير "ان تكون ولادة الحكومة قريبة وأن تشكل عيدية للبنانيين، وأن نعطي انطلاقاً من الجلسة الأولى إشارة نحو عمل منتج جدي، أما التفاصيل فمتروكة لرئيسي الجمهورية والحكومة المكلف". وأضاف "أن أكثر ما يهمنا، هو احترام المعايير والدخول الى حكومة لا زعل فيها ويكون العمل جدياً"، معتبرا "ان القانون النسبي أعطى الأحقية للجميع أقلية وأكثرية في أن يكونوا ممثلين، ورئيس الحكومة هو المعني الأول وسيقوم بما يلزم لتسهيل أجواء تأليف الحكومة وألا تسود الحكومة ترسبات ماضية. خسرنا وقتا كبيرا، ووصلنا الى نتيجة كان بالامكان ان نصل اليها منذ وقت، وان شاء الله نكون قد تعلمنا". وأكد رداً عى سؤال أن "البلد لا يتحمل انتظاراً أكثر"، مشيراً الى "أن ما حدث اليوم ضمن سياق مبادرات جرى الكلام عنها في الأشهر الأخيرة، ولطالما رددنا اننا لن نيأس ومستمرون في إيجاد المخارج". وأوضح أن "التفاصيل المتبقية لا تحتاج الى أكثر من يومين لتنتهي ونعلن التشكيلة".





وكان اللواء ابرهيم التقى أيضاً الأمين العام لحزب الطاشناق النائب أغوب بقرادونيان ووزير السياحة أواديس كيدانيان.





وافادت معلومات ان مشكلة التمثيل الارمني وضعت أمس في غرفة العناية النهائية بعدما طالب حزب الطاشناق بحقيبة وزارية، في حين كانت "القوات اللبنانية" قد سمّت ريشار قيومجيان وزيراً للشؤون الاجتماعية. وتحدثت المعلومات عن اتصال جرى بين رئيس حزب "القوات " سمير جعجع والحريري تناول حصة "القوات" انطلاقاً مما يجري تداوله عن الشؤون الاجتماعية. وكان تأكيد أن لا عودة الى الوراء في ما اتفق عليه سابقا بالنسبة الى مقاعد "القوات". وأبلغت مصادر "القوات"، "النهار" ان "لا تغيير في عدد الحقائب وعدد الوزراء لانها نتيجة اتفاق نهائي حصل بين القوات من جهة والرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون من جهة ثانية وهو مبرم و نهائي وغير مطروح للبحث". وقالت إن "القوات حريصة على ان يتمثل كل صاحب حق ولن ترضى ان يسلب تمثيل اي جهة، وفي حال حصول اي تغيير سيكون بالشكل فقط لا اكثر".





وأفادت معلومات ان عقدة التمثيل الارمني قد تحلّ بتسمية الوزيرغسان حاصباني نائبا لرئيس الوزراء وزيراً للشؤون الاجتماعية على ان يكون ريشار قيومجيان وزير دولة للشؤون الاجتماعية ويتولى ادارة الوزارة بنفسه وتبقى الحقيبة الوزارية من حصة الطاشناق.

انقسام "التشاوري"





في غضون ذلك، بدا ان موضوع الوزير الذي سيمثل "اللقاء التشاوري" في الحكومة قد أدى الى انقسام بين اعضاء "اللقاء" اذ يسود إمتعاض بين عدد من النواب السنة الستة من تسمية النائب قاسم هاشم رئيس مركز "الدولية للمعلومات" جواد عدرا الذي تجمعه علاقة وطيدة جداً مع نجل رئيس مجلس النواب عبدالله بري لأسباب عدّة، أهمها ان عدرا لا يمثّل سنّة 8 آذار كونه مقرباً من جميع الأطراف السياسيين وتربطه علاقات جيدة بشخصيات من فريق 14 آذار.





ولم تنته مشاورات "اللقاء التشاوري" في اجتماع بعيد عن الاعلام أمس الى الاتفاق على السير بالتسوية وباسم جواد عدرا الذي كان محط توافق واسع على توزيره عن اللقاء.





وقرر المجتمعون استكمال مشاوراتهم ولقاء المسؤول في "حزب الله" حسين خليل لاستيضاحه موقف الحزب من "إسقاط مرشح عليهم لا يمثلهم وان كانوا لا يعترضون عليه كشخص".

وغاب النائب قاسم هاشم عن اجتماع "اللقاء التشاوري" في دارة النائب عبد الرحيم مراد جراء الانقسام الذي شكلته تسميته عدرا من دون توافق مع زملائه.





وكان نواب اللقاء قدموا الى اللواء ابرهيم لائحة من خمسة اسماء نقلها الى رئيس الجمهورية، وهي اسماء تقرر اعتبارها غير نهائية في انتظار عودة النائب فيصل كرامي من سفره. ووقت كان أعضاء اللقاء ينتظرون اتفاقاً في ما بينهم على مرشح واحد اذا لم يكن بالتوافق فبالتصويت، انقسم الستة وسمى خمسة منهم مرشحيهم.





وعلى رغم تسليم اللواء ابراهيم اللائحة، طلب المجتمعون اعتبار أسمائها غير نهائية، خصوصاً مع طلب بعض نواب اللقاء ومنهم فيصل كرامي ان يُترك قرار الترشيح الى اجتماعهم المرتقب عقده يوم الجمعة، بحيث يعلن اللقاء الاسم ويكون ذلك بمثابة مباركة للمرشح الذي يريده ممثلاً له وعضواً فيه.





وعن تداول جواد عدره ممثلاً للقاء قال كرامي: "جواد عدره كشخص صديق ويشكل قيمة مضافة لاي حكومة ينضم اليها، لكنني ملتزم ما يصدر عن اللقاء التشاوري مجتمعاً".





الى ذلك نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول لبناني كبير ان وزير المال علي حسن خليل ووزير الخارجية جبران باسيل سيحتفظان بحقيبتيهما في الحكومة الجديدة، كما أوضح مصدر سياسي آخر ان الياس أبو صعب سيصير وزيراً للدفاع.





وقالت إن السندات اللبنانية المقومة بالدولار ارتفعت امس بعدما اقتربت البلاد من تحقيق انفراج في المحادثات لتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة.