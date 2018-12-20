- ميقاتي بحث المستجدّات لتشغيل مصفاة طرابلس واتصل بعائلة محمد وهبة
- هل يخنق "التيّار" العهد القويّ؟
- حكومة لبنان: انسحبت أميركا تمددت روسيا وانتصرت إيران
- صحفي في "دير شبيغل" فبرك الأخبار على مدى سنوات
- تركيا تقول المسلحون الأكراد السوريون سيدفنون في خنادقهم
- قاضٍ أسترالي يسخر من سليم مهاجر
- ممثلة استرالية تتهم جيفري راش بارتكاب سلوك جنسي مشين
- القرار" حاسم" والحكومة في 48 ساعة
- إسرائيل تتوعّد «الحزب»... والحكومة المولودة الى الإمتحان
- عون الخاسر الأول و«الحزب» الرابح الأكـــبر!
- من فاز رئاسيّاً في الولادة الحكومية؟
- هذا ما حلّ بحصّة «القوّات»
- جنبلاط: كلّنا مهزومون
- في أحدث إطلالة لها.. كايلي جينر ترتدي فستان لمصمم كويتي
- رانيا يوسف تخضع لـ 4 جلسات تصوير بعد أزمة الفستان.. هل "أدمنتْ" إثارة الجدل؟!
- غزو الجرذان واشنطن... وصولا إلى حديقة البيت الأبيض
- حاكم نيويورك مستعد لتشريع الماريجوانا... "فلنشرع الحشيشة لاستخدامات الترفيه"
- إشعار من آبل لمستخدمي آيفون يثير سخطهم.. لماذا؟
- وزير الخزانة يزف بشرى سعيدة لموازنة أستراليا
- أستراليا: مطار هوبارت يئن تحت تدفق السائحين الى تزمانيا
- استراليا تعتمد علاجاً فعالاً جديداً للسرطان
- استراليا ترفض اتفاق الهجرة العالمي ونيوزلندا توافق عليه
- اللقاء التشاوري يواجه تحدي الصمود
- موسكو طلبت من دمشق وطهران تسهيل ولادة الحكومة رافضة تصوير انتصار فريق في سورية غلبة في لبنان
- ولادة حكومية في «حقل ألغام»: كيف تحلحلت وماذا عن البيان الوزاري؟
- مراهنة على إصدار الحكومة اللبنانية غدا أو السبت رغم خلاف بين النواب السنة على بروز مرشح جديد
- أزمة الكتائب: هل يهرب سامي الجميّل إلى الفيدرالية؟
- نبرة إسرائيلية عالية في مجلس الأمن... والتوقعات محدودة
- طريق الحكومة اللبنانية العتيدة مزروعة بـ... الأفخاخ
- توقعات الأبراج ليوم December 20, 2018
- حدث في مثل هذا اليوم December 20, 2018
- «اللقاء» بانتظار كرامي لإكمال ترشيحاته.. والخيار لرئيسي الجمهورية والحكومة
- واشنطن تدعم حكومة لبنان المقبلة رغم تزايد نفوذ حزب الله السياسي
- الصراع على الزعامة المارونيّة في لبنان (2 من 3)
- واشنطن تبدأ سحب قواتها من سوريا وسط ترحيب روسي
- التشكيلة المرجحة للحكومة اللبنانية الجديدة
- أربَعةُ أسبابٍ خَلف قرار ترامب المُفاجِئ سَحب قُوّاتِه مِن سورية.. ما هِي؟ وهَل عقَد صفقة مع أردوغان يكون الأكراد ضَحيّتها أم أنّه يستَعِد لحَربٍ ضِد إيران؟ ولِماذا لا نَستبعِد تَوريطًا للسعوديّة والإمارات لتَعويضِ هذا الانسِحاب مادِيًّا وبَشَرِيًّا؟
- التحدي الإسرائيلي للتطبيع في المنطقة
- نتنياهو للبنانيين: حزب الله يعرضكم للخطر
- صحيفة تركية تنشر لقطات جديدة لفريق اغتيال خاشقجي
- الخارجية الأمريكية تقر صفقة بيع تركيا منظومة "باتريوت"
- مصادر: الحكومة اللبنانية تعلن السبت على أبعد تقدير
- فستان رانيا يوسف بات معياراً أخلاقيا للسينما وللمجتمع
- نائب يهرب دخّان
- الدوري الاميركي للمحترفين: انتصار جديد لدنفر وسقوط ليكرز
- اليونان تتبنى ميزانيتها الأولى بعد خروجها من الأزمة المالية
- ضوء دولي للتأليف.. وواشنطن تتخوف من تنامي القوة السياسية لحزب الله داخل لبنان
- الترتيبات الأخيرة لإنجاز الولادة الحكوميّة
- "حزب الله"- عون: "قَصقصَة جوانح"!
- وقائع قصة التسوية الحكومية
-
-
-
عون الخاسر الأول و«الحزب» الرابح الأكـــبر! ...الكاتب:
-
من فاز رئاسيّاً في الولادة الحكومية؟ ...الكاتب:
-
هذا ما حلّ بحصّة «القوّات» ...الكاتب:
-
جنبلاط: كلّنا مهزومون ...الكاتب:
-
الصراع على الزعامة المارونيّة في لبنان (2 ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
«فيتش» تعدّل النظرة المستقبلية إلى «سلبي»: المخاطر ...الكاتب:
-
-
هل يُناسب إيران أن تستعيد سوريا نفوذَها ...الكاتب:
-
-
عن الجلسة المغلقة والأنفاق والتحوّل الروسي؟ ...الكاتب:
-
«المناصفة في قوى الأمــن: «مشروع مشكل» أم ...الكاتب:
-
كريدية يساعد «سيرتا» من كيس أوجيرو! ...الكاتب:
-
روسيا تسوّق الأسد: البشير في دمشق والتطبيع ...الكاتب:
-
قصة تظاهرة ميتة ...الكاتب:
-
رسالة روسية حازمة للبنان: «ممنوع اللعب» بالقرار ...الكاتب:
-
عن حرب باسيل على الفساد: كي تنجح ...الكاتب:
-
تفاصيل "تُعرقِل" عودة النازحين ! ...الكاتب:
-
فوضى أميركية ـ روسية تشمل لبنان ...الكاتب:
-
عن أوراق.. لا تزال في جعبة الحريري ...الكاتب:
-
من الإحباطِ المسيحيّ إلى العَدَميّةِ اللبنانيّة ...الكاتب:
-
بري: خلص الكلام! ...الكاتب:
-
المنطقة بعد سنتين ...الكاتب:
حكومة لبنان: انسحبت أميركا تمددت روسيا وانتصرت إيران
بسحر ساحر، تغيّرت مختلف المعطيات المتداولة سياسياً، على الصعيد الإقليمي والدولي، والإنعكاسات التابعة لها على الساحة المحلية. بناء على كل هذه المعطيات الواسعة المدى، جرى تحقيق الاختراقات الإيجابية في المواقف، باتجاه تشكيل الحكومة. بالعودة إلى العناوين، التي رفعت حول ما يعرقل ولادة الحكومة، يظهر أن حزب الله والمحور الذي ينتمي إليه كسب الرهان على الوقت، بخلاف القوى المتعارضة معه. لم تنجح رهانات الفريق الذي عوّل على ضغط العقوبات الأميركية، لدفع إيران وحزب الله إلى تقديم تنازلات. لا بل على العكس، أسهم التشدد الإيراني في كل من لبنان والعراق إلى جانب "الصمود" في سوريا، والإلتفاف على كل الاتفاقات، في تحقيق أهداف الإيرانيين.
من الحُدَيدة إلى بغداد.. فبيروت
والملاحظ، أن جملة الملفات التي كانت عالقة قد سارت مع بعضها البعض، بدءاً من الاتفاق على وقف إطلاق النار في الحديدة، ربطاً بتحريك التسوية الحكومية في العراق، وإيجاد مخرج مشرّف لفالح الفياض، الذي تشددت إيران في المطالبة بمنحه وزارة الداخلية، وعادت وتراجعت عن مطلبها مقابل إعادته إلى كل المناصب التي جرّد منها، كرئيس لهيئة الحشد الشعبي ومستشار للأمن القومي العراقي. هذه الملفات هي التي أسهمت في تحريك الملف الحكومي في لبنان، والوصول إلى اتفاق، خصوصاً أن المبادرة الأخيرة التي طرحت لم تكن جديدة، بل كانت مطروحة سابقاً، لكنها عادت وسلكت طريقها إلى النور على إثر التطورات الخارجية. وهي سارت وفق الشروط التي رسمها حزب الله، بتمثيل السنة الموالين له، وعدم حصول أي طرف على الثلث المعطّل، إلا إذا أراد الحزب منحه إياه بنفسه.
وما يعزز ربط الملف اللبناني بجملة الملفات الإقليمية، نقطتان أساسيتان. الأولى، هي ملف الأنفاق، والذي بدأ فيه الإسرائيلي التراجع عن التصعيد والتهديدات العسكرية، بمجرد الذهاب إلى جلسة علنية لمجلس الأمن الدولي، حيث جرى تحميل مسؤولية ما يحدث عند الحدود للدولة اللبنانية. وهذا ما يسهم في إضعاف الدولة وإلقاء اللوم عليها، لصالح تعزيز قوة حزب الله ومناعته، بتصويره القادر على إدارة كل الأمور. وكلام أحد مسؤولي الخارجية الأميركية، في تعليقه على التسوية الحكومية، بأن واشنطن ترى ما يجري بمثابة تقدم سياسي لحزب الله في المعادلة اللبنانية.. هو خير دليل يختصر الصورة.
أما النقطة الثانية، فتتعلق بالموقف الأميركي الجديد، حول وجوب الإنسحاب من سوريا. هذا يعني مناقضة كل المواقف الأميركية السابقة، التي أطلقت لجهة تحجيم نفوذ إيران وقطع الخط الإستراتيجي، الذي سعت طهران منذ سنوات إلى تعبيده ما بين العراق وسوريا، لتربط أراضيها بالأراضي اللبنانية.
ولا بد من الإشارة إلى أن الإنسحاب الأميركي، يأتي بعد تنسيق مع الأتراك، الذين أعلنوا الإستعداد لمعركة عسكرية في شرق نهر الفرات، ضد المجموعات الكردية. ولم يكن لأنقرة أن تعلن هكذا قرار من دون توافق مع الأميركيين.
التجاوب الإيراني
لكل هذه القرارات، ثمة تداعيات مستقبلية، قد لا تقف عند حدود منع الأكراد من إقامة كيان ذاتي في تلك المنطقة، بل ربما تنتهي بدخول قوات النظام السوري إليها، بإشراف روسي.. وما يعنيه ذلك من تسلل للإيرانيين.
كل هذه الملفات أسهمت في تحريك الوضع الحكومي إيجاباً، خصوصاً أن إيران عملت على تسهيل الولادة الحكومية، بعد تحقيق سلسلة إنجازات سياسية في المنطقة، مقابل التفافها على مسألة العقوبات. وهنا لا يمكن إغفال ملف الأنفاق الذي فتح على مصارعيه دولياً، ودفع الإيرانيين إلى إبداء نية حسنة في تسهيل الولادة الحكومية في لبنان، وما قابل ذلك من مواقف أطلقها نتنياهو، إذ اعتبر أن حزب الله قد عمل على إغلاق مصانع الصواريخ الدقيقة، وبأنه لا يحوي سوى على عشرات منها، وهذا بحد ذاته يعتبر تراجعاً إسرائيلياً عن التهديدات العسكرية.
مردّ كل هذه التطورات يعود إلى الإنسحاب الأميركي السياسي، وتالياً العسكري من المنطقة، مقابل تسلّم الروسي لجملة الملفات فيها، ومن بينها الملف اللبناني، الذي لم يكن ليتحرك من دون ضغط روسي، على مختلف القوى بما فيها إيران وحزب الله. إذ اعتبرت موسكو أنه لا بد من مواكبة كل هذه التسويات بتقديم حسن نوايا في لبنان، ولمواكبة جلسات مجلس الأمن حول الوضع في الجنوب، بتوافق سياسي حول الحكومة. مع الإشارة إلى أن الضغط الروسي هو الذي دفع الوزير جبران باسيل إلى التراجع عن الثلث المعطل.
الحدود والنفط
في مقابل هذا التقدم الروسي، فإن واشنطن تعتبر نفسها، غير متضررة من كل ما يجري. فهي قادرة على الاستثمار في إطالة أمد الصراع بين إيران ودول الخليج، وهذه المرّة بشكل أكبر، على إثر سلسلة الإنجازات الإيرانية المتحققة، والتي قد تدفع الخليجيين إلى الإرتماء أكثر في الحضن الأميركي والإسرائيلي، بحثاً عن رد اعتبار، وإعادة إحياء توازن القوى مع طهران. ولا يبدو أن التدخل الروسي سيقف عند هذه الحدود، بل سيطال تسوية الملف الأساسي في الجنوب بعد معضلة الأنفاق، إذ ستضطلع موسكو بمفاوضات غير مباشرة بين الإسرائيليين والإيرانيين وحزب الله، لإنجاز التسوية الحدودية.. والنفطية ربطاً بها. في المقابل سيستمر التعاطي الأميركي بالجملة وليس بالمفرق، على نحو لا تعنيه التفاصيل ولا الأسماء. بالنسبة للأميركيين، وطالما أن موسكو وتحت جناحيها إيران وحزب الله يوفران هذه المصالح، فلا بأس من تقدّمهم والتسليم لهم. وإذا كانت ولادة الحكومة تعني انتصار حزب الله ومن خلفه إيران في لبنان، فإن التطورات الأخيرة في المنطقة، ولا سيما الإنسحاب الأميركي من سوريا ووضع الحديدة تحت وصاية أممية، يعني تحقيق انتصارات روسية وتركية وإيرانية، مقابل هزيمة مدوية للعرب.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 176
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 30
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- ميقاتي بحث المستجدّات لتشغيل مصفاة طرابلس واتصل بعائلة محمد وهبة
- هل يخنق "التيّار" العهد القويّ؟
- حكومة لبنان: انسحبت أميركا تمددت روسيا وانتصرت إيران
- القرار" حاسم" والحكومة في 48 ساعة
- إسرائيل تتوعّد «الحزب»... والحكومة المولودة الى الإمتحان
- عون الخاسر الأول و«الحزب» الرابح الأكـــبر!
- من فاز رئاسيّاً في الولادة الحكومية؟
- هذا ما حلّ بحصّة «القوّات»
- اللقاء التشاوري يواجه تحدي الصمود
- موسكو طلبت من دمشق وطهران تسهيل ولادة الحكومة رافضة تصوير انتصار فريق في سورية غلبة في لبنان
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)