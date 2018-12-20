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ميقاتي بحث المستجدّات لتشغيل مصفاة طرابلس واتصل بعائلة محمد وهبة
إستقبل الرئيس نجيب ميقاتي رئيس وأعضاء نقابة موظفي شركة نفط العراق - مصفاة طرابلس في دارته في طرابلس، بحضور ممثلين عن الاتحاد العمالي العام في الشمال، حيث جرى عرض لآخر المستجدات في ما خص تشغيل المصفاة.
وقال نقيب موظفي شركة نفط العراق (المصب) IPC بسام عيسى في تصريح: "الزيارة لدولة الرئيس هي لاستطلاع آخر المستجدات في ما خص إمكانية ضخ النفط من العراق، حيث تبيّن أن هناك عطلاً على الخط الموجود بين العراق وسوريا يجب إصلاحه بسرعة، مع العلم أنّ السلطات العراقية راغبة باعادة الضخ.
وأضاف: "نحن كموظفين سررنا بهذا الخبر، ومستعدون للمضي في عملنا وجاهزون لذلك. اليوم تتجه الأمور لبدء الضخ من العراق إلى لبنان لتكون المصفاة جاهزة للتخزين، ومن ثم التشغيل بإذن الله".
لقاءات جامعية
واستقبل الرئيس ميقاتي وفدًا من كلية الآداب والعلوم الانسانية في الجامعة اللبنانية (الفرع الثالث)، قدم له الشكر على الدعم الذي قدمه لانجاح المؤتمر الذي نظمته الكلية تحت عنوان: "العلوم الإنسانية في زمن العولمة".
كما استقبل وفدا من كلية الفنون الجميلة في الجامعة اللبنانية (الفرع الثالث) شكر له دعمه للكلية في أنشطتها، كما جرى عرض لأوضاع الكلية وسبل توسيع اختصاصاتها بما يتناسب مع سوق العمل.
اتصال تعزية
وكان الرئيس ميقاتي أجرى اتصالاً بعائلة الطفل الفلسطيني محمد وهبة وقدم لها التعازي بوفاته، مبديًا حزنه على الإهمال الذي لحق به، سائلاً الله أن يتغمده برحمته وأن يلهم أهله الصبر. وقد شكرت العائلة الرئيس ميقاتي على عاطفته، ووقوف "جمعية العزم والسعادة الاجتماعية الاجتماعية" الى جانبها والى جانب الطفل محمد وهبة خلال فترة مرضه.
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- ميقاتي بحث المستجدّات لتشغيل مصفاة طرابلس واتصل بعائلة محمد وهبة
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