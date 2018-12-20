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زياد عيتاني يدّعي على سوزان الحاج و"الضابط الذي عذّبه"

آخر تحديث: منذ 2 من الساعات و 59 من الدقائق
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 195
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زياد عيتاني يدّعي على سوزان الحاج و&quot;الضابط الذي عذّبه&quot;

كشف الممثل المسرحي زياد عيتاني عبر حسابه الخاص على موقع "تويتر"، عن تقدمه بدعوى قضائية ضد المقدم سوزان الحاج وآخرين، فكتب: "تقدمت عبر المحامي جان حشاش بدعوى قضائية على السيدة سوزان الحاج والمقرصن وضابط التحقيق الذي قام بتعذيبي و كل فريق التحقيق معه. الادعاء اصبح بعهدة القضاء".

 

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