زياد عيتاني يدّعي على سوزان الحاج و"الضابط الذي عذّبه"

كشف الممثل المسرحي زياد عيتاني عبر حسابه الخاص على موقع "تويتر"، عن تقدمه بدعوى قضائية ضد المقدم سوزان الحاج وآخرين، فكتب: "تقدمت عبر المحامي جان حشاش بدعوى قضائية على السيدة سوزان الحاج والمقرصن وضابط التحقيق الذي قام بتعذيبي و كل فريق التحقيق معه. الادعاء اصبح بعهدة القضاء".

تقدمت عبر المحامي جان حشاش بدعوى قضائية على السيدة سوزان الحاج والمقرصن وضابط التحقيق الذي قام بتعذيبي و كل فريق التحقيق معه .

الادعاء اصبح بعهدة القضاء . — ziad itani (actor) (@ZiadItanioff) 20 December 2018