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المصنفة ايضاً في: لبنان, شؤون اسرائيلية

الجيش الإسرائيلي يشرع في سد الأنفاق على الحدود مع لبنان

آخر تحديث: منذ 2 من الساعات و 54 من الدقائق
المصدر: al-masdar
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 174
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الجيش الإسرائيلي يشرع في سد الأنفاق على الحدود مع لبنان

نتنياهو يؤكد استمرار الحملة العسكرية ضد أنفاق حزب الله عند الحدود مع لبنان، واستمرار التصدي بقوة أكبر لإيران في سوريا وذلك بدعم الولايات المتحدة

بعد كشف الأنفاق عند الحدود مع لبنان، وبث صور وفيديوهات توثقها، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته، شرعت، امس الخميس، في مرحلة إحباط هذه الأنفاق، عبر سدها. وكان الجيش قد كشف عن 4 أنفاق على طول الحدود، كان الأخير غرب قرية رامية الشيعية.

 

وتطرق رئيس الحكومة الإسرائيلي إلى مرحلة إحباط الأنفاق التي تقول إسرائيل إنها جزء من خطة هجومية لحزب الله، هدفها التسلل لبلدات إسرائيلية قريبة من الحدود مع لبنان، وقال نتنياهو إن قوات الجيش تواصل مجهودها العسكري ضد أنفاق حزب الله من أجل إحباطها، وحتى إنجاز الأهداف العسكرية كلها لإسرائيل.

 

كما وقال نتنياهو إن إسرائيل ستواصل العمل ضد تموضع إيران في سوريا، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي لن يقلص نشاطاته العسكرية ضد إيران وإنما سيزيدها وذلك بدعم أمريكي. وتأتي هذه الأقوال على خلفية إعلان الرئيس ترامب سحب القوات الأمريكية من سوريا.

المصدر: al-masdar

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