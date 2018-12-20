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الحريري يربح المعركة وعون يكسب عهده
عاد “أرنب التعطيل” إلى حجره وانتفت الحاجة الى استمرار “اللقاء التشاوري”، وعادت مياه التشكيل لتتجه نحو مصبها الصحيح، مشكلة حكومة في نهاية الأسبوع الحالي. وتؤكد المصادر لـ”النهار” أن زيارة للرئيس سعد الحريري لقصر بعبدا قد نشهدها في اليومين المقبلين تبصر على أثرها الحكومة النور.
أما في بورصة الأسماء، فوفق المعلومات أنه لن يدخل أي اسم التشكيلة الحكومية من دون موافقة الحريري عليه. وإذا صدقت المصادر في أن الاسم الأكثر ترجيحاً ليمثل السنة من خارج “المستقبل” هو جواد عدرا، فإن الحريري يكون بذلك الفائز الأكبر من تلك المعركة بتحقيقه ثلاث ثوابت: تمسكه بعدم تمثيل أي اسم من نواب “اللقاء التشاوري” الستة، وقد حصل ذلك، عدم اهتزاز حجم حصته الوزارية، إذ سبق أن رفض أن يكون أي ممثل لهؤلاء من حصته، وأخيراً رفضه أن يستقبل نواب اللقاء في “بيت الوسط”، ولن تكون هناك عقبة دون أن يلتقيهم في قصر بعبدا.
أما الرئيس ميشال عون، فكسب في المبادرة حكومة عهده الأولى، وتقول المصادر إنه تنازل في الشكل عن وزير ليمثل سنة “اللقاء التشاوري”، لكن في المضمون فإن الوزير القادم لن يكون بعيداً عن سياسة رئيس الجمهورية، ولن يكون تابعاً لـ”حزب الله” ولا علاقة له به.
ويبقى الخاسر الأكبر في المعركة سنّة “حزب الله” بعدم تمثيل أحد منهم رغم رفع السقوف عالياً، في الفترات الأخيرة، بأن يكون من داخل اللقاء، كما خسروا بعدم استطاعتهم تحديد نوع الحقيبة الوزارية، وبعدم نيلهم الوزير من حصة الرئيس سعد الحريري، ووفق المصادر أن “اللقاء التشاوري” بات في خبر كان، لأن الوزير الذي سيدخل التشكيلة الحكومية لن يكون من بيئة هؤلاء، وان اللقاء تم تجميعه على عجل لغاية تعطيل الحكومة، وعندما انتفت الحاجة الى التعطيل انتفت الحاجة الى اللقاء، بل شهدنا في الأيام الأخيرة انقساماً بين النواب السنة الستة، وتحديداً في الأسماء التي طرحت”. وترددت معلومات عن أن النائب فيصل كرامي قال ما حرفيته: “النائب عبد الرحيم مراد باعنا”، فضلا ًعن المعلومات التي كشفت عن تباين أعضاء اللقاء في الاتفاق على اسم يمثلهم في الحكومة، فمراد اقترح اسم نجله حسن، وكرامي اقترح اسمي عثمان مجذوب وابرهيم عوض، والنائب عدنان طرابلسي اقترح اسم طه ناجي، أما النواب جهاد الصمد وقاسم هاشم والوليد سكرية فلم يقترحوا أي اسم، ما يؤكد أنهم قطع “بازل” متفرقة. وبالتالي إذا كان عدرا الوزير، فإن اللقاء لم يستطع أن يوصل أيا من مقترحاته.
ماذا عن “حزب الله”؟ تجيب المصادر بأنه لم يربح سوى أنه عطل التشكيل لأكثر من شهر، ولم يحصل على وزير من بيئته أو من النواب الستة، وخاض معركة خاسرة في مضمونها. وتضيف أن تنازل الحوثيين الانقلابيين في اليمن وقيام اتفاق أسوج لا يختلف عن خسارة “حزب الله” في المعركة بدخول وزير إلى الحكومة من خارج اللقاء التشاوري.
في الخلاصة، أظهر نواب “اللقاء التشاوري” أنهم أداة بيد “حزب الله”، وتقول المصادر إنه “لقاء غب الطلب، خسر المعركة وخسر نوابه صدقيتهم أمام الذين صوتوا لهم، وفشلوا في استهداف الحريرية السياسية وكسرها”.
وعما يروّج عن انه تنازل من الحريري للقاء هؤلاء كاعتراف بهم، تجيب المصادر: “لن يعترف بهم، وهو رفض أن يستقبلهم في بيت الوسط مثلما يستقبل بقية الكتل والقوى السياسية، بل قال إنه يستقبلهم كأفراد في بيت الوسط، أما في قصر بعبدا فهذا مقر رئاسة الجمهورية ولا مشكلة لدى الحريري بلقائهم هناك، ما دامت مصلحته الأولى تشكيل الحكومة ودفع لبنان نحو الاصلاحات والمسارعة في انقاد وضعه الاقتصادي”.
مرحلة التشكيل تدخل ساعاتها الأخيرة، لينطلق بعدها قطار التوافق على بيان وزاري، لكن المصادر تلفت إلى أن المؤشرات من مراكز القوى السياسية تؤكد أن هذا القطار سريع، ولن يكون مختلفاً عن البيان الوزاري السابق، خصوصا ًفي شأن “حزب الله”، بل سيتميز في الاهتمام الاقتصادي والاجتماعي، وستكون طريقه سالكة”.
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