- حكومة لبنان تُولد خلال ساعات وبيانها الوزاري يبقي القديم على قدمه
- عجلة الحكومة تدور.. وتدخّل حزب الله يرجح كفة «مرشح الرؤساء»
- لبنان يستعدّ لولادة «حكومة العهد الأولى» ... حتى آخِر العهد
- البشير وبشّار خطان يلتقيان
- بعد "طعنة ترامب".. خيارات أكراد سوريا أمام دبابات أردوغان
- الجيش الإسرائيلي يشرع في سد الأنفاق على الحدود مع لبنان
- زياد عيتاني يدّعي على سوزان الحاج و"الضابط الذي عذّبه"
- إيران تقتل وتقاتل من أجل سيطرتها على العراق
- ميقاتي بحث المستجدّات لتشغيل مصفاة طرابلس واتصل بعائلة محمد وهبة
- الحريري يربح المعركة وعون يكسب عهده
- ما هي رسالة إسرائيل إلى روسيا التي فرضت ”تساهل” إيران في لبنان؟
- هل يخنق "التيّار" العهد القويّ؟
- حكومة لبنان: انسحبت أميركا تمددت روسيا وانتصرت إيران
- صحفي في "دير شبيغل" فبرك الأخبار على مدى سنوات
- تركيا تقول المسلحون الأكراد السوريون سيدفنون في خنادقهم
- قاضٍ أسترالي يسخر من سليم مهاجر
- ممثلة استرالية تتهم جيفري راش بارتكاب سلوك جنسي مشين
- القرار" حاسم" والحكومة في 48 ساعة
- إسرائيل تتوعّد «الحزب»... والحكومة المولودة الى الإمتحان
- عون الخاسر الأول و«الحزب» الرابح الأكـــبر!
- من فاز رئاسيّاً في الولادة الحكومية؟
- هذا ما حلّ بحصّة «القوّات»
- جنبلاط: كلّنا مهزومون
- في أحدث إطلالة لها.. كايلي جينر ترتدي فستان لمصمم كويتي
- رانيا يوسف تخضع لـ 4 جلسات تصوير بعد أزمة الفستان.. هل "أدمنتْ" إثارة الجدل؟!
- غزو الجرذان واشنطن... وصولا إلى حديقة البيت الأبيض
- حاكم نيويورك مستعد لتشريع الماريجوانا... "فلنشرع الحشيشة لاستخدامات الترفيه"
- إشعار من آبل لمستخدمي آيفون يثير سخطهم.. لماذا؟
- وزير الخزانة يزف بشرى سعيدة لموازنة أستراليا
- أستراليا: مطار هوبارت يئن تحت تدفق السائحين الى تزمانيا
- استراليا تعتمد علاجاً فعالاً جديداً للسرطان
- استراليا ترفض اتفاق الهجرة العالمي ونيوزلندا توافق عليه
- اللقاء التشاوري يواجه تحدي الصمود
- موسكو طلبت من دمشق وطهران تسهيل ولادة الحكومة رافضة تصوير انتصار فريق في سورية غلبة في لبنان
- ولادة حكومية في «حقل ألغام»: كيف تحلحلت وماذا عن البيان الوزاري؟
- مراهنة على إصدار الحكومة اللبنانية غدا أو السبت رغم خلاف بين النواب السنة على بروز مرشح جديد
- أزمة الكتائب: هل يهرب سامي الجميّل إلى الفيدرالية؟
- نبرة إسرائيلية عالية في مجلس الأمن... والتوقعات محدودة
- طريق الحكومة اللبنانية العتيدة مزروعة بـ... الأفخاخ
- توقعات الأبراج ليوم December 20, 2018
- حدث في مثل هذا اليوم December 20, 2018
- «اللقاء» بانتظار كرامي لإكمال ترشيحاته.. والخيار لرئيسي الجمهورية والحكومة
- واشنطن تدعم حكومة لبنان المقبلة رغم تزايد نفوذ حزب الله السياسي
- الصراع على الزعامة المارونيّة في لبنان (2 من 3)
- واشنطن تبدأ سحب قواتها من سوريا وسط ترحيب روسي
- التشكيلة المرجحة للحكومة اللبنانية الجديدة
- أربَعةُ أسبابٍ خَلف قرار ترامب المُفاجِئ سَحب قُوّاتِه مِن سورية.. ما هِي؟ وهَل عقَد صفقة مع أردوغان يكون الأكراد ضَحيّتها أم أنّه يستَعِد لحَربٍ ضِد إيران؟ ولِماذا لا نَستبعِد تَوريطًا للسعوديّة والإمارات لتَعويضِ هذا الانسِحاب مادِيًّا وبَشَرِيًّا؟
- التحدي الإسرائيلي للتطبيع في المنطقة
- نتنياهو للبنانيين: حزب الله يعرضكم للخطر
- صحيفة تركية تنشر لقطات جديدة لفريق اغتيال خاشقجي
-
الحريري يربح المعركة وعون يكسب عهده ...الكاتب:
-
ما هي رسالة إسرائيل إلى روسيا التي ...الكاتب:
-
هل يخنق "التيّار" العهد القويّ؟ ...الكاتب:
-
حكومة لبنان: انسحبت أميركا تمددت روسيا وانتصرت ...الكاتب:
-
عون الخاسر الأول و«الحزب» الرابح الأكـــبر! ...الكاتب:
-
من فاز رئاسيّاً في الولادة الحكومية؟ ...الكاتب:
-
هذا ما حلّ بحصّة «القوّات» ...الكاتب:
-
جنبلاط: كلّنا مهزومون ...الكاتب:
-
الصراع على الزعامة المارونيّة في لبنان (2 ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
«فيتش» تعدّل النظرة المستقبلية إلى «سلبي»: المخاطر ...الكاتب:
-
-
هل يُناسب إيران أن تستعيد سوريا نفوذَها ...الكاتب:
-
من كواليس الإنفراج: حذارِ هذه الألغام ...الكاتب:
-
عن الجلسة المغلقة والأنفاق والتحوّل الروسي؟ ...الكاتب:
-
«المناصفة في قوى الأمــن: «مشروع مشكل» أم ...الكاتب:
-
كريدية يساعد «سيرتا» من كيس أوجيرو! ...الكاتب:
-
روسيا تسوّق الأسد: البشير في دمشق والتطبيع ...الكاتب:
-
قصة تظاهرة ميتة ...الكاتب:
-
رسالة روسية حازمة للبنان: «ممنوع اللعب» بالقرار ...الكاتب:
-
عن حرب باسيل على الفساد: كي تنجح ...الكاتب:
-
تفاصيل "تُعرقِل" عودة النازحين ! ...الكاتب:
-
فوضى أميركية ـ روسية تشمل لبنان ...الكاتب:
-
عن أوراق.. لا تزال في جعبة الحريري ...الكاتب:
-
من الإحباطِ المسيحيّ إلى العَدَميّةِ اللبنانيّة ...الكاتب:
ما هي رسالة إسرائيل إلى روسيا التي فرضت ”تساهل” إيران في لبنان؟
موقف لبنان في مجلس الامن الدولي الذي انعقد بناء على طلب من إسرائيل على خلفية أنفاق “حزب الله” على الحدود الجنوبية، إنطلق من سجلّ حافل بالانتهاكات الاسرائيلية للسيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً. لكن هذا الموقف فشل في استقطاب تأييد دولي وخصوصاً من الاعضاء الدائمين في المجلس الذين لم يجدوا في الموقف اللبناني ما يبرر لجوء “الحزب” الى حفر هذه الأنفاق، لأنه جهة غير شرعية لا يفوّضها القرار 1701 القيام بما قامت به. فما هي أبعاد هذه “الحشرة” التي تواجهها الدولة اللبنانية بسبب ممارسات “الحزب” التي قادت لبنان الى حرب تموز عام 2006؟
في معلومات لمصادر ديبلوماسية، ان الوفد العسكري الاسرائيلي الذي زار موسكو أخيراً لتسوية الخلاف بين الجانبين بعد حادث إسقاط الطائرة الروسية في سوريا في أيلول الماضي، حمل معه أيضاً وثائق تتعلق بالصواريخ الدقيقة التي وفّرتها إيران لذراعها العسكرية في لبنان، إضافة الى الوثائق المتعلقة بالأنفاق التي أنشاها “حزب الله” على الحدود الشمالية للدولة العبرية. وعلى رغم ندرة المعلومات المتوافرة حول المحادثات العسكرية الاسرائيلية – الروسية، فقد أشارت المصادر الى المعطيات التي نشرتها قبل أيام صحيفة “غازيتا رو” الروسية ضمن قسم الجيش وحملت عنوان “ما الذي لم تتقاسمه إسرائيل وروسيا في سوريا؟”. وافادت الصحيفة ان البحث بين الجانبين تناول “تجنّب وقوع حوادث بين إسرائيل وروسيا في سوريا”. وفي هذا الصدد، قال مدير البحوث في معهد أبحاث حوار الحضارات أليكسي مالاشينكو: “هناك تفاهم متبادل بين الطرفين غير معلن. الإسرائيليون يدركون جيداً تعقيدات العلاقة بين روسيا وإيران. إنهم يخافون من إيران ولا يحبونها. لكنهم يدركون أن روسيا لن تتخلى عن التعاون مع إيران في سوريا في المرحلة الحالية”. ووفقاً لمالاشينكو، “سيجري الحديث عن إيصال الخطر الإيراني في سوريا على إسرائيل إلى حده الأدنى”. لكن “المشكلة الثانية”، بحسب الشخصية الروسية، هي “حزب الله”. وعلى رغم ان “الحزب” منظمة شيعية تحتضنها إيران، “فلدى روسيا فرص للضغط. وستغمض موسكو عينيها عن الطريقة التي تتصرف بها إسرائيل مع حزب الله”، على ما ذكره مالاشينكو. وفي تقويم المصادر الديبلوماسية ان تعبير “إغماض عين موسكو” كما ورد آنفاً، معناه ان الكرملين لن يتدخل لمصلحة إيران إذا ما أوعزت الى “حزب الله” ان يلجأ الى التصعيد الميداني ضد إسرائيل عبر جنوب لبنان.
تلك كانت رسالة إسرائيل الى روسيا، بحسب المصادر التي لم تستبعد ان تكون موسكو قد حوّلتها الى طهران كي تكون على دراية بخطورة الموقف على الحدود بين لبنان وإسرائيل، ما يهدد مستقبلا باندلاع نزاع شامل لا يمكن التكهن بنتائجه على اطراف النزاع. ورجّحت المصادر ان تكون الحكومة الروسية تولت تنبيه الجمهورية الاسلامية الى تبعات الحملة الاسرائيلية المستمرة بشأن الأنفاق والصواريخ والتي ستتوَّج بما يقرره مجلس الامن الدولي. وقد أرفقت هذا التنبيه بـ”نصيحة” تدعو الايرانيين الى تهدئة الامور في لبنان كي تنحسر الحملة الاسرائيلية المتصاعدة في المدى القريب.
هل من صلة لهذه التطورات بما تذهب اليه الامور المتعلقة بتشكيل الحكومة؟ لا يستبعد المراقبون وجود مثل هذه الصلة باعتبار ان كل الإخراج الجاري حاليا لكي تولد الحكومة لا يمكن ان يتم من دون قرار من “حزب الله” الذي هو من أثار مشكلة توزير احد النواب السنّة المحسوبين عليه، وهو من قرر إيجاد حل لها على ما نشهد حاليا.
ربما من باب تبسيط الامور القول إن ما يدور في مجلس الامن سينقضي كأن شيئاً لم يكن. وقد استرعى الانتباه الموقف الذي نقلته سفيرة الاتحاد الأوروبي كريستينا لاسن الى الرئيس سعد الحريري، والذي أبرز “الحاجة الى أن يعترف لبنان بانتهاكات القرار 1701 من الجانب اللبناني، ويحقق في المسألة، ويدين جميع انتهاكات هذا القرار الأممي”. وأعربت عن أملها في ظل “الوضع الإقليمي المتوتر” ان يتوافر “إمكان إطلاق حوار بقيادة لبنانية حول استراتيجية دفاعية جديدة بعد تشكيل الحكومة”. وفي قراءة أوّلية لهذا الموقف الاوروبي، قالت مصادر وزارية في حكومة تصريف الاعمال لـ”النهار” إن الحكم بات مطالباً بـ”الفصل ما بين مشاركة حزب الله في الحكومة الجديدة كطرف سياسي وبين الحزب كطرف عسكري ينفّذ تعليمات من خارج الحدود”.
هل سيسهّل “حزب الله” ومن ورائه إيران مهمة الحكم في الذهاب قولاً وفعلاً الى تنفيذ القرار 1701 الذي يعني إنهاء دور “الحزب” في منطقة عمليات القرار، أي الجنوب؟ مَن يقرأ احد التحليلات على موقع “العهد” الالكتروني التابع لـ”الحزب” يتبيّن له ان ثمة علامات استفهام حول سلوك “الحزب” على هذا الصعيد، إذ يفسر هذا التحليل الحملة الاسرائيلية الجارية بأنها “محاولة إدخال تعديل اساسي في بنود القرار 1701 لناحية معالجة الأنفاق في الجانب اللبناني، من خلال اعطاء اليونيفيل صلاحيات ميدانية على الحدود، اوسع من صلاحياتها الحالية، وهذا الموضوع دائما كان العدو ومن ورائه الولايات المتحدة الاميركية، يحاولان طرحه عند كل تصويت لتجديد مهمة اليونيفيل في مجلس الامن”. كذلك قال تحليل الموقع الالكتروني لـ”الحزب” بأن هناك “مناورة اميركية تخلق الفرصة لضباط اميركيين بالتواجد عند تلك الحدود مباشرة، ما يعطيهم مجالاً اوسع للحصول على معلومات حساسة، تتعلق بالمقاومة وبطريقة عملها”.
إنها مرحلة جديدة بكل ما في العبارة من معنى. وإذا ما سلّم المراقبون بأن هناك “تساهلاً” إيرانياً يسمح بولادة الحكومة، فهم واثقون بان هناك “تشدد” إيراني بإبقاء ورقة الحرب والسلم في لبنان بيد المرشد الايراني!
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 176
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 30
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- حكومة لبنان تُولد خلال ساعات وبيانها الوزاري يبقي القديم على قدمه
- عجلة الحكومة تدور.. وتدخّل حزب الله يرجح كفة «مرشح الرؤساء»
- لبنان يستعدّ لولادة «حكومة العهد الأولى» ... حتى آخِر العهد
- الجيش الإسرائيلي يشرع في سد الأنفاق على الحدود مع لبنان
- زياد عيتاني يدّعي على سوزان الحاج و"الضابط الذي عذّبه"
- ميقاتي بحث المستجدّات لتشغيل مصفاة طرابلس واتصل بعائلة محمد وهبة
- الحريري يربح المعركة وعون يكسب عهده
- ما هي رسالة إسرائيل إلى روسيا التي فرضت ”تساهل” إيران في لبنان؟
- هل يخنق "التيّار" العهد القويّ؟
- حكومة لبنان: انسحبت أميركا تمددت روسيا وانتصرت إيران
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)