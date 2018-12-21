- تعرف إلى أول كتاب في التاريخ كتب بلهجة عربية عامية
- الهوت دوغ.. ما سر التسمية "المقززة" للنقانق؟
- الحكومة أمام آخر شياطينها
- رزنامة الحكومة: المراسيم خلال ساعات.. والثقة بعد 6 ك2
- «راند» الأميركيّة: أبقوا السوريين مكانهم... ووظّفوهم
- مجلس الأمن يدفن رأسه في «الأنفاق»
- حكومة «الغلَبة»... على وقع الانسحاب الأميركي
- نواب "التشاوري" يتبنون مرشح عون بعد تدخل "حزب الله" والساعات المقبلة تحسم ما تبقى من حقائب الحكومة
- توقعات الأبراج ليوم December 21, 2018
- في أستراليا.. ملثمان إفريقيان يطعنان سائق مرسيدس في الرقبة
- حكومة لبنان تُولد خلال ساعات وبيانها الوزاري يبقي القديم على قدمه
- عجلة الحكومة تدور.. وتدخّل حزب الله يرجح كفة «مرشح الرؤساء»
- لبنان يستعدّ لولادة «حكومة العهد الأولى» ... حتى آخِر العهد
- البشير وبشّار خطان يلتقيان
- بعد "طعنة ترامب".. خيارات أكراد سوريا أمام دبابات أردوغان
- الجيش الإسرائيلي يشرع في سد الأنفاق على الحدود مع لبنان
- زياد عيتاني يدّعي على سوزان الحاج و"الضابط الذي عذّبه"
- إيران تقتل وتقاتل من أجل سيطرتها على العراق
- ميقاتي بحث المستجدّات لتشغيل مصفاة طرابلس واتصل بعائلة محمد وهبة
- الحريري يربح المعركة وعون يكسب عهده
- ما هي رسالة إسرائيل إلى روسيا التي فرضت ”تساهل” إيران في لبنان؟
- هل يخنق "التيّار" العهد القويّ؟
- حكومة لبنان: انسحبت أميركا تمددت روسيا وانتصرت إيران
- صحفي في "دير شبيغل" فبرك الأخبار على مدى سنوات
- تركيا تقول المسلحون الأكراد السوريون سيدفنون في خنادقهم
- قاضٍ أسترالي يسخر من سليم مهاجر
- ممثلة استرالية تتهم جيفري راش بارتكاب سلوك جنسي مشين
- القرار" حاسم" والحكومة في 48 ساعة
- إسرائيل تتوعّد «الحزب»... والحكومة المولودة الى الإمتحان
- عون الخاسر الأول و«الحزب» الرابح الأكـــبر!
- من فاز رئاسيّاً في الولادة الحكومية؟
- هذا ما حلّ بحصّة «القوّات»
- جنبلاط: كلّنا مهزومون
- في أحدث إطلالة لها.. كايلي جينر ترتدي فستان لمصمم كويتي
- رانيا يوسف تخضع لـ 4 جلسات تصوير بعد أزمة الفستان.. هل "أدمنتْ" إثارة الجدل؟!
- غزو الجرذان واشنطن... وصولا إلى حديقة البيت الأبيض
- حاكم نيويورك مستعد لتشريع الماريجوانا... "فلنشرع الحشيشة لاستخدامات الترفيه"
- إشعار من آبل لمستخدمي آيفون يثير سخطهم.. لماذا؟
- وزير الخزانة يزف بشرى سعيدة لموازنة أستراليا
- أستراليا: مطار هوبارت يئن تحت تدفق السائحين الى تزمانيا
- استراليا تعتمد علاجاً فعالاً جديداً للسرطان
- استراليا ترفض اتفاق الهجرة العالمي ونيوزلندا توافق عليه
- اللقاء التشاوري يواجه تحدي الصمود
- موسكو طلبت من دمشق وطهران تسهيل ولادة الحكومة رافضة تصوير انتصار فريق في سورية غلبة في لبنان
- ولادة حكومية في «حقل ألغام»: كيف تحلحلت وماذا عن البيان الوزاري؟
- مراهنة على إصدار الحكومة اللبنانية غدا أو السبت رغم خلاف بين النواب السنة على بروز مرشح جديد
- أزمة الكتائب: هل يهرب سامي الجميّل إلى الفيدرالية؟
- نبرة إسرائيلية عالية في مجلس الأمن... والتوقعات محدودة
- طريق الحكومة اللبنانية العتيدة مزروعة بـ... الأفخاخ
- توقعات الأبراج ليوم December 20, 2018
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
الصراع على الزعامة المارونيّة في لبنان (2 ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
«فيتش» تعدّل النظرة المستقبلية إلى «سلبي»: المخاطر ...الكاتب:
-
لجنة الاتصالات: «أوجيرو» تحت المجهر ...الكاتب:
-
هل يُناسب إيران أن تستعيد سوريا نفوذَها ...الكاتب:
-
من كواليس الإنفراج: حذارِ هذه الألغام ...الكاتب:
-
عن الجلسة المغلقة والأنفاق والتحوّل الروسي؟ ...الكاتب:
-
«المناصفة في قوى الأمــن: «مشروع مشكل» أم ...الكاتب:
-
كريدية يساعد «سيرتا» من كيس أوجيرو! ...الكاتب:
-
روسيا تسوّق الأسد: البشير في دمشق والتطبيع ...الكاتب:
-
قصة تظاهرة ميتة ...الكاتب:
-
رسالة روسية حازمة للبنان: «ممنوع اللعب» بالقرار ...الكاتب:
-
عن حرب باسيل على الفساد: كي تنجح ...الكاتب:
-
تفاصيل "تُعرقِل" عودة النازحين ! ...الكاتب:
-
فوضى أميركية ـ روسية تشمل لبنان ...الكاتب:
-
عن أوراق.. لا تزال في جعبة الحريري ...الكاتب:
الحكومة أمام آخر شياطينها
ثبّت حزب الله «توقيعه» على مراسيم إعلان الحكومة قيد التحضير، لكن تبقى الجوجلة الأخيرة للأسماء والحقائب، مع إزالة ما استجد من تعقيدات قد تحتاج إلى ساعات إضافية. وهذا يعني أن الحكومة ستُعلن خلال يومين، منهية سبعة أشهر كاملة من تصريف الأعمال
بعد أن أسفرت مبادرة اللواء عباس إبراهيم عن تسمية جواد عدرا ممثلاً عن اللقاء التشاوري في الحكومة، يعكف اللقاء على لملمة تداعيات الحل. وهذه أولوية قوى 8 آذار أيضاً، التي تتوقع مصادرها أن عمر اللقاء سيكون طويلاً، مؤكدة انضمام جواد عدرا له.
فعلى رغم أن اسم عدرا جاء مفاجئاً لبعض أعضاء اللقاء، إلا أن ذلك لا يلغي أنه كان نتاج تسوية وافق عليها النواب الستة، وتقضي بتسمية كل عضو للاسم الذي يشاء، تمهيداً ليختار رئيس الجمهورية من بينها اسماً. وهنا لا تميز المبادرة بين النواة الصلبة للكتلة أي المرشحين الذين وصلوا بقدراتهم التمثيلية وبين النواب «الملحقين» بالكتلة.
في الأساس، كانت الخلاصة نتاج أمرين: عدم قدرة اللقاء على الاتفاق على اسم واحد من بينهم في البداية، وثانياً عدم اتفاقهم على تسمية ممثل عنهم. في الأمر الأول كان الصراع بين عبد الرحيم مراد وفيصل كرامي، وفي الثاني كان الصراع بين أسماء كل من حسن مراد وعثمان مجذوب وطه ناجي. الخلاف وشروط الحريري أوصلت إلى أن يكون الحل من خارج الأسماء الخلافية أو «المستفزة»، فكان عدرا.
تلك تفاصيل. الأساس أن اللقاء التشاوري فرض تمثيله في الحكومة الجديدة. وهو ما أكدته كتلة الوفاء للمقاومة التي أشادت، في اجتماعها الأسبوعي أمس، بإنجاز حكومة الوفاق الوطني التي سيشارك فيها «كل من له الحق في التمثيل بمن فيهم النواب السنة المستقلون الذين نجحوا في تحقيق مطلبهم وانتزاع إقرار بحقهم في حجز مقعد وزاري لهم وباسمهم».
وفيما عُلم أن عدداً من أعضاء اللقاء اتصل بعدرا مهنئاً على اختياره من قبل رئيس الجمهورية، أصدر النائب فيصل كرامي بياناً أوضح فيه أن اللقاء لم يتبن عدرا ممثلاً عنه، إنما اختار عدداً من الأسماء من بينها جواد عدرا. وأضاف: «أي اسم يتم اختياره من قبل فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، صاحب المبادرة، من بين هذه الأسماء سيكون ممثلاً للقاء التشاوري حصراً في حكومة الوحدة الوطنية».
ولأن عدرا سيكون من حصة رئيس الجمهورية، على ما أسفرت التسوية، يسعى الوزير جبران باسيل إلى ضمه إلى تكتل لبنان القوي، والحصول منه على تعهد بالتصويت مع الكتلة، إلا أن هذا الطلب ظل مرفوضاً حتى مساء أمس. صحيح أن البند الأخير في مبادرة النقاط الخمس التي أطلقها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، تقضي بأن يلتقي النواب الستة مع رئيس الحكومة المكلف، فإن هذا اللقاء «لم يعد مهماً، عملياً، بعدما اعترف الحريري بحقهم بالتمثيل»، بحسب مصادر 8 آذار. ومن غير المحسوم أن يعقد اللقاء قبل إصدار مراسيم تشكيل الحكومة.
بالنسبة لتيار المُستقبل، فقد أتى حل عقدة السنة المستقلين «بنصف مكسب لنا»، على ما تقول مصادر التيار. صحيح أن رئيس الحكومة تنازل عن موقفه الرافض لتمثيل نواب سنة 8 آذار بأي شكل من الأشكال، تضيف المصادر، لكنه «نجح في إجبار الفريق المقابل على عدم تسمية شخصية مستفزة له ولشارعه». وعليه، فإن تسمية عدرا بالنسبة إلى المستقبليين هي «تسوية حفظت ماء وجه الجميع إلا النواب السنة، الذين لا يعترفون في ما بينهم بأن عدرا يمثلهم، بل يعلمون بأن التوافق حول اسمه كان يهدف في الدرجة الأولى إلى عدم كسر رئيس الحكومة». وفي سبيل تظهير هذا المكسب يكرر المستقبليون مقولة أن «الحريري بقي ثابتاً على موقفه من عدم التنازل من حصته ولا بأي شكل من الأشكال»، وأن إصراره هذا «هو ما دفع برئيس الجمهورية إلى إطلاق مبادرته وحل الأزمة من قبله عبر تنازله عن وزير من حصته». إضافة إلى ذلك يرى المستقبليون في عدرا «عدا عن كونه صديقاً للرئيس الحريري، شخصية معتدلة تربطها علاقات جيدة مع الأميركيين والأوروبيين والسعوديين وهذه قيمة مضافة».
مع ذلك، فإن تظهير هذا الانتصار في «المستقبل» لا يقلل من «نصف الخسارة» التي مني بها التيار، بعد أن كرّس حزب الله من خلالها واقعاً جديداً، باعتراف مصادر التيار، عنوانه: «لا حكومة إلا بشروطه. وهو الواقع الذي ظهر تحديداً حين رفض الحزب تسمية وزرائه إلا بعد تمثيل نواب سنة 8 آذار».
«المستقبل»: حققنا نصف مكسب... وحزب الله ثبّت حق الفيتو
ثلاثة مراسيم يفترض أن تصدر بين اليوم وغداً (اعتبار الحكومة التي يرأسها الحريري مستقيلة ثم تسميته رئيساً لمجلس الوزراء، فتعيين الوزراء)، إلا إذا عادت شياطين التفاصيل وعرقلتها مجدداً. إذ يفترض أن تُحلّ، خلال الساعات المقبلة، مسألة وزارة العدل. هل تؤول إلى كاثوليكي أم إلى ماروني، وتحديداً هل تؤول إلى سليم جريصاتي أم إبراهيم كنعان؟ إنجاز هذه الخطوة يفتح الباب أمام إنهاء الحسابات التي تتعلق بكيفية توزيع وزراء الدولة على الكتل والطوائف. وتلك حسابات، ترتبط بحصة القوات أيضاً، هل يتخلى عن ماروني من المارونيين؟
وهل تؤثر حصة الحريري بمجرى هذه المشكلة؟ خصوصاً أنه يسعى إلى الحصول على حصة مارونية بدلاً من الأرثوذوكسية، وهو ما يرفضه التيار الوطني الحر، لأن ذلك سيعني اقتصار حصته المارونية على وزيرين أسوة بالقوات. كما سعى الحريري إلى استبدال حقيبة البيئة التي كانت آلت إلى كتلة التنمية والتحرير بحقيبة أخرى، إلا أن الوزير علي حسن خليل، الذي التقاه أمس، أبلغه أن الكتلة قدمت الكثير من التنازلات وساهمت في إنضاج الحلول، ولم يعد بإمكانها التنازل أكثر.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 176
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 30
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- الحكومة أمام آخر شياطينها
- رزنامة الحكومة: المراسيم خلال ساعات.. والثقة بعد 6 ك2
- «راند» الأميركيّة: أبقوا السوريين مكانهم... ووظّفوهم
- نواب "التشاوري" يتبنون مرشح عون بعد تدخل "حزب الله" والساعات المقبلة تحسم ما تبقى من حقائب الحكومة
- حكومة لبنان تُولد خلال ساعات وبيانها الوزاري يبقي القديم على قدمه
- عجلة الحكومة تدور.. وتدخّل حزب الله يرجح كفة «مرشح الرؤساء»
- لبنان يستعدّ لولادة «حكومة العهد الأولى» ... حتى آخِر العهد
- الجيش الإسرائيلي يشرع في سد الأنفاق على الحدود مع لبنان
- زياد عيتاني يدّعي على سوزان الحاج و"الضابط الذي عذّبه"
- ميقاتي بحث المستجدّات لتشغيل مصفاة طرابلس واتصل بعائلة محمد وهبة
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)