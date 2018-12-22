15 دقيقة بين كرامي وعدرا أفضت الى قرار مفاجئ!

بعد تعثّر ولادة الحكومة الجديدة، إلتقى جواد عدرا الذي كان قد جرى التوافق على إسمه كمرشّح لنواب سنّة 8 آذار، بالنائب فيصل كرامي، واستمرّ لقاؤهما 15 دقيقة فقط.

وبعد اللقاء، خرج كرامي قائلاً: "جواد عدرا قيمة مضافة ممتازة للقاء التشاوري لكننا لم نتفق على التمثيل، وسنعود الى المطالبة بتمثيل شخصية من النواب الستة وليشكلوا حكومة من دوننا"، بحسب ما نقلت عنه قناة "الجديد".

وأضاف: "أؤيد النائب مراد بأن عدرا لم يعد يمثلنا".

وقال كرامي لـMTV: "سألتقي بالنائب عبدالرحيم مراد للتباحث في المستجدات واللقاء مع عدرا لا يُمكن أن يكون سلبياً بالشخصي ولكن في السياسة".

وكان مراد قد طالب عدرا في حديث إلى برنامج "أقلام تحاور" عبر إذاعة "صوت لبنان" (93.3) بـ"التصريح علناً أمام وسائل الاعلام أنّه يمثّل "اللقاء التشاوري" في الحكومة العتيدة"، موضحاً أنّه "وفي حال عدم التزامه بذلك فسيذهب اللقاء إلى تسمية شخصٍ آخر"، وأشار الى أنّ "اختيار جواد عدرا من قبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون شكّل صدمة لنواب "اللقاء التشاوري" قبل الإدراك أنّ النائب قاسم هاشم كان قد طرحه مسبقاً".

من جانبه، أكّد عضو "اللقاء التشاوري" النائب قاسم هاشم في حديث لـ"لبنان 24" أن "لا جديد حكومياً منذ الأمس"، مشدّداً على "أنّنا متمسّكون بأنّ يكون جواد عدرا ممثلاً حصرياً لنا على طاولة مجلس الوزراء، لكن وفي حال لم يلتزم معنا سنرشّح سواه وكلّ ما يقال أنّه أبلغنا موقفاً في هذا المجال غير صحيح".