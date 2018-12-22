جبران باسيل يتلاعب بالحقائب والأسماء

عاد الوزير جبران باسيل، وأخّر إنجاز الحكومة، في مئة مترها الأخيرة. ففيما تم التوافق على المخرج، ووافق اللقاء التشاوري على اختيار جواد عدرا ممثلاً له في الحكومة، على أن لا ينتمي إلى أي كتلة وزارية أخرى. عقد باسيل لقاءً سرياً مع عدرا، حثّه فيه على عدم الاجتماع بنواب اللقاء التشاوري، وطلب منه الإنضمام إلى تكتله "لبنان القوي". وبذلك يكون باسيل قد "ضرب عصفورين بحجر واحد"، استقطب عدرا وحافظ على الأحد عشر وزيراً من حصته (مكسب الثلث المعطل). هذا الأمر رفضه نواب اللقاء التشاوري، كما حزب الله، الذي اعتبر أنه بادر عون وباسيل بإيجابية في تسمية عدرا، كونه مقرب منهما ومن الجميع، ولم يكن من داع لمقابلة هذه الإيجابية بضم وزير التسوية إلى تكتل "لبنان القوي".



ضرب جريصاتي وشدياق معاً

وقد رفعت بعض شخصيات الثامن من آذار صوتها عالياً، في رسالة جرى إيصالها إلى باسيل، بأن أي إخلال بهذا الإتفاق، يعني عودة الأمور إلى النقطة الصفر، والذهاب مجدداً إلى البحث عن وزير آخر غير جواد عدرا، لتمثيل اللقاء التشاوري.



ووفق ما تشير مصادر متابعة، فإن الأمور قد يتم تجاوزها بمسألة عدرا، الذي سيكون من حصة رئيس الجمهورية. لكن بشرط أن لا يعلن الإنضمام إلى أي كتلة، ويبقى على تنسيق مع اللقاء التشاوري. فيما آخرون قالوا لباسيل إنه إذا ما أراد مفاوضة عدرا لضمّه إلى تكتله، فالأحرى به أن ينتظر لما بعد تشكيل الحكومة. أما الآن، فهذا لن يتحقق وسيؤخر عملية التشكيل.

لم يكتف باسيل بإثارة هذه المشكلة، بل ذهب إلى المطالبة بإجراء تعديلات على الحقائب. وهنا، لا أحد يملك أي معطى حول خلفية باسيل وما يريده. فهو مثلاً يرفض تولي الوزير سليم جريصاتي وزارة العدل، ويفضّل أن يتولاها النائب ابراهيم كنعان. ولذلك، افتعل الإشكال على التوزيع المذهبي للمقاعد الوزارية. بل ويطالب "القوات اللبنانية" بالتنازل عن وزير ماروني من حصتها، لصالح التيار الوطني الحرّ. وبذلك يُحذف جريصاتي تلقائياً من لائحة الوزراء ويحلّ مكانه كنعان في وزارة العدل. وإذا تحقق ذلك، يكون باسيل قد حقق هدفاً آخر، هو استبعاد مي شدياق عن الحكومة الجديدة. إذ تشير المعلومات إلى أنه يضع فيتو على توزيرها. وأراد تطويق القوات بمطالبته بوزارة الثقافة للمقايضة عليها مع حركة أمل.



التوزيع المذهبي

وفي إطار الصراع على التوزيع المذهبي للحقائب، أيضاً عاد باسيل وطالب بالحصول على وزارة البيئة، التي من المفترض أنها حسمت لصالح حركة أمل. لكن الرئيس نبيه برّي رفض هذا الأمر رفضاً قاطعاً، وكذلك حزب الله. مطالبة باسيل بالبيئة، قابلها مطالبة من قبل الرئيس المكلف سعد الحريري بسحب وزارة الصناعة من الحزب التقدمي الإشتراكي أيضاً، للمقايضة عليها، الأمر الذي رفضه وليد جنبلاط على نحو حاسم.