اللقاء التشاوري سحب تسمية عدرا

أعلن "اللقاء التشاوري" سحب تسمية جواد عدار كمرشح للقاء في الحكومة، بعدما أعلن عدرا انه لا يعتبر نفسه ممثلا للقاء.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام الوكالة الوطنية للاعلام