- «قارئة الفنجان» لتوقعات سنة 2019
- «8 آذار» تتهم باسيل بإفشال تشكيل الحكومة
- «قتالٌ سياسي» على «الوزير الملك» يؤخّر ولادة الحكومة في لبنان
- لا حكومة قبل الميلاد وربما ليس قبل رأس السنة
- لبنان: التفاصيل تعيد الحكومة خطوة إلى الوراء
- ما مفاجأة ترامب المقبلة…
- عبدالرحيم مراد عرّاب "سنّة حزب الله" الذي لا يقبّل يده أحد
- روبوتات تهمش العمال.. هل تصل ثورة السترات الصفراء لأمازون؟
- والد ناشطة معتقلة بالسعودية يدعو إلى التحرك لوقف تعذيب المعتقلات
- قتلى وحرائق واعتقالات.. احتجاجات السودان تدخل يومها الرابع
- الصراع على سورية صراع على الجغرافيا قبل السياسة
- اللقاء التشاوري سحب تسمية عدرا
- جبران باسيل يتلاعب بالحقائب والأسماء
- حكومةُ السياسة لحزب الله والأرباحُ للحريري وباسيل
- 15 دقيقة بين كرامي وعدرا أفضت الى قرار مفاجئ!
- وزير الدفاع البريطاني: البحر الأسود ليس ملكًا لروسيا
- أردوغان عن عملية شرق الفرات: الموقف الأمريكي الأخير دفعنا للتريث لفترة
- فشل دو ميستورا لــيس شخصياً إنما أُمميّاً؟
- عِقَد أم مناورات ... و"وينك يا عدرا" ؟
- الحكومة في دوامة «الثلث المعطّل» والــحقائب.. و«التشاوري» لعدرا: معنا أم لا؟
- "التشاوري" فشل في اقناع عدرا من الالتقاء به
- جسر جل الديب لن يكون هدية العيد... إلى متى؟
- لقاء «المنكوبين»: وزيرُنا «قيد الدرس»!
- حال اللقاء التشاوري.. رضينا بـ عدرا.. وعدرا ما رضي فينا
- تحذير.. أمراض خطيرة مصدرها حمامات السباحة
- هذه العلامات تدل على أنك لا تعتني بنفسك كما يجب
- هل المتزوجون أكثر سعادة من غيرهم؟
- تحذيرات من موجة حرارة تضرب أستراليا بعد الكريسماس
- وارين موندين: حزب العمال عدو فقراء أستراليا
- تجدُّد «التناتش» على الحقائب يهدِّد التأليف!
- الحكومة: خلاف على عدرا والحقائب
- بطولة إنكلترا: ليفربول يضمن صدارة الميلاد بفوز على ولفرهامبتون
- الأعراف المضافة إلى اتفاق الدوحة: رئيس مكلّف يتفرّج... وتوقيع بـ«الحبر السري»
- «اللقاء التشاوري» سلّم بتوزير عدرا: ملتزمون بمبادرة عون
- دعم القروض السكنية: المصارف تماطل!
- صفقة داخلية وضغوط خارجية حلّتا عقدة الحكومة اللبنانية
- «اليونيفيل» لإسرائيل: هاتوا تفويضاً جديداً... لنواجه
- توقعات الأبراج ليوم December 22, 2018
- حدث في مثل هذا اليوم December 22, 2018
- «ساعات ثقيلة» في بيروت قبل ولادة الحكومة الجديدة
- أي فوضى فعلها ترمب؟
- "زوبعة" اتهامات تلاحق الوزير المفترض جواد عدرا
- لِماذا تَختَلِف الاحتِجاجات التي يُواجهها الرئيس البشير وسُلطَته حاليًّا عَن كُل نَظيراتِها السَّابِقَة؟ وهَل جاءَت زيارته لدِمشق مُحاولة إنقاذ مُتأخِّرَة لأوضاعٍ داخليّةٍ مُتَفَجِّرةٍ؟ وكيفَ فَشِلَت خِياراته في الانْضِمام إلى تَحالُف حرب اليمن في إخراج السودان مِن أزمَتِهِ الاقتصاديّة الطَّاحِنَة؟
- يعقوبيان تتقدم بإخبار بعد كلام باسيل: لو كنا في دولة لكان القضاء تحرك واستقال الوزير!
- صباح الجمعة: الحكومة خلال ساعات واستنفار امني جنوباً... "انتصار وهمي"
- سوريا .. إلى أين؟
- الحكومة في مرحلة "اللمسات الأخيرة"... وبري: أســمّي أخيراً ليطمئنَّ قلبي
- نَفّذوا المهمّة «مِتل الشاطرين» ومَشوا!
- هكذا حلّت «الصاعقة» عــــلى «اللقاء التشاوري»
- «حزب الله» لحلفائه: جواد عدرا مُمثلكم!
-
عبدالرحيم مراد عرّاب "سنّة حزب الله" الذي ...الكاتب:
-
حكومةُ السياسة لحزب الله والأرباحُ للحريري وباسيل ...الكاتب:
-
لقاء «المنكوبين»: وزيرُنا «قيد الدرس»! ...الكاتب:
-
حال اللقاء التشاوري.. رضينا بـ عدرا.. وعدرا ...الكاتب:
-
"زوبعة" اتهامات تلاحق الوزير المفترض جواد عدرا ...الكاتب:
-
-
هكذا حلّت «الصاعقة» عــــلى «اللقاء التشاوري» ...الكاتب:
-
-
الأسباب الفعلية للولادة الحكومية: داخلية أم خارجية؟ ...الكاتب:
-
حكومة «الغلَبة»... على وقع الانسحاب الأميركي ...الكاتب:
-
-
-
-
حكومة لبنان: انسحبت أميركا تمددت روسيا وانتصرت ...الكاتب:
-
عون الخاسر الأول و«الحزب» الرابح الأكـــبر! ...الكاتب:
-
-
هذا ما حلّ بحصّة «القوّات» ...الكاتب:
-
جنبلاط: كلّنا مهزومون ...الكاتب:
-
الصراع على الزعامة المارونيّة في لبنان (2 ...الكاتب:
-
"حزب الله"- عون: "قَصقصَة جوانح"! ...الكاتب:
-
وقائع قصة التسوية الحكومية ...الكاتب:
-
"المتفجّرات" المرافقة للحكومة ...الكاتب:
-
حكومة في الأمتار العشرة الأخيرة ...الكاتب:
-
طرد المقدم سوزان الحاج من قوى الأمن ...الكاتب:
-
6 مليارات دولار خدمة الدين عام 2019! ...الكاتب:
-
«فيتش» تعدّل النظرة المستقبلية إلى «سلبي»: المخاطر ...الكاتب:
-
لجنة الاتصالات: «أوجيرو» تحت المجهر ...الكاتب:
-
هل يُناسب إيران أن تستعيد سوريا نفوذَها ...الكاتب:
-
من كواليس الإنفراج: حذارِ هذه الألغام ...الكاتب:
-
عن الجلسة المغلقة والأنفاق والتحوّل الروسي؟ ...الكاتب:
لا حكومة قبل الميلاد وربما ليس قبل رأس السنة
اللقاء التشاوري يسحب ترشيحه لعدرا وعودة الخلاف حول الحقائب
لا حكومة قبل الميلاد، وربما ليس قبل رأس السنة، فالفوضى التي أحدثها اللقاء التشاوري «السني» وخياراته الوزارية تتطلب أياما من التواصل المتجدد، لاحتواء عاصفة توزير جواد عدرا، الذي اقترحه رئيس مجلس النواب نبيه بري من خلال عضو كتلته النيابية قاسم هاشم وتبناه تجمع النواب السنة المدعوم من حزب الله، وتلقفه الرئيس ميشال عون، ليجعل منه الوزير جبران باسيل بمثابة حجر العقد في بناء كتلته الوزارية الباحثة عن رقم وزاري يمكنها من حيازة الثلث المعطل، أي القابض على الزمام في مجلس الوزراء، عندما يجد الجد.
ضياع نسب عدرا السياسي، بين كتلة رئيس الجمهورية الوزارية «لبنان القوي» الذي قرر اختياره من حصته وبين اللقاء التشاوري الذي تبنى ترشيحه، أفقده فرصة أن يصبح وزيرا أو كاد. بدليل إعلان عبدالرحيم مراد عضو في اللقاء التشاوري صباح امس، ان جواد عدرا لم يعد يمثلنا وأيده في قوله هذا النائب فيصل كرامي الذي كان استقبل عدرا صباحا في منزله، لكنه لم يستطع اقناعه بإعلان انتمائه للقاء التشاوري، أو غيره، قبل ان يصبح وزيرا، بعدها خرج كرامي ليبلغ الصحافيين تأييده لكلام مراد، اي سحب ترشيح عدرا، ثم دعا اعضاء اللقاء من مناطقهم للاجتماع واتخاذ الموقف المناسب، وسط الاتجاه لسحب ترشيحه، وربما بترشيح بديل له، قد يكون حسن عبدالرحيم مراد.
وتقول مصادر اللقاء إن ثمة ارادة خفية دخلت على الخط وعطلت كل شيء، وقد ترأس الرئيس ميشال عون اجتماعا لبحث التطورات بحضور الوزير جبران باسيل، واللواء عباس ابراهيم لمعالجة الموقف، وأضافت المصادر ان حزب الله وافق ضمنا على سحب ترشيح عدرا، وفي هذه الحالة لا يستطيع الرئيس عون تبني ترشيحه، لأن ذلك يعني استمرار الحزب في حجب اسماء وزرائه الثلاثة عن الرئيس المكلف، وبالتالي تعطيل تجميد الحكومة.
وردا على سؤال لـ «الأنباء» قال مصدر قريب من تيار المستقبل: «لقد تخرب كل شيء» لا حكومة قبل الميلاد وعسى أن تكون الحكومة قبل رأس السنة إذا صفت النيات.
ووسط هذا الجو المربك قال مصدر على اتصال باللقاء التشاوري لـ «الأنباء» ان سقوط عدرا من حساب اللقاء الذي لم يكن منتميا إليه يوما، يمكن تخطيه، لأن سقوط ريشة لا يعني سقوط الطير.
وكان عدرا واجه الكثير من الضغوط لإعلان التزامه بمواقف اللقاء التشاوري حصرا، لكنه اصر على رفض ان يكون في سلة احد.
موقف عدرا بدا منذ امتنع عن حضور اجتماع اللقاء التشاوري يوم الجمعة، في منزل عبدالرحيم مراد.
وطلب منه ان يحدد موقفه من حيث المبدأ، فاستمهل بناء لنصيحة الرئيس عون، دون ان يحدد موعدا للجواب، ثم صارح موفدين من اللقاء ذهبا إليه في منزله هما عثمان المجذوب ممثلا عمر كرامي وهشام طبارة ممثلا عبدالرحيم مراد اللذين امضيا ساعتين في محاولة اقناعه، وعندما رفض اعلان التزامه باللقاء اشترطا عليه اصدار بيان مكتوب. لكن البيان المكتوب صدر عن «اللقاء التشاوري» الذي أعلن رسمياً سحبه ترشيح عدرا.
ومن الظاهر ان تفاعلات هذه المشكلة تصب في خانة الحذر المتبادل بين حزب الله، وحليفه التيار الوطني الحر، وعبر هذا التيار الرئيس ميشال عون، الذي يبدو انه ذاهب باتجاه التباعد والتناقض على مختلف المستويات.
مصدر متابع، لاحظ لـ «الأنباء» وكأن حزب الله الذي «اخترع» اللقاء السني التشاوري، جاء بالدب إلى كرمه، فقد صوب على أحادية الزعامة السنية لتيار المستقبل، بهدف اختراقه، اسوة بباقي الطوائف، فأصاب غطاءه المسيحي ممثلا بالتيار الحر والرئيس عون، بحيث بات كمن يبحث عن مفقود، وإذا به يفقد الموجود.
وليس أدل على ذلك أكثر من وصف قناة «او.تي.في» الناطقة بلسان الرئيس عون والوزير جبران باسيل، اللقاء التشاوري بـ «الصفعة» التي عاجل بها البعض اللبنانيين، بعدما تصوروا انهم حلوا كافة العقد الحكومية.
وكما عادة شيطان التفاصيل في التعطيل بالسياسة اللبنانية، تمثلت التفاصيل الصغيرة في اللحظات الأخيرة ايضا، بعودة الاختلاف حول بعض الحقائب الوزارية، فقد طرح على الحزب التقدمي الاشتراكي تولي وزارة البيئة بدلا من وزارة الصناعة فرفض، وانتهت «كرة النار» التي هي وزارة البيئة اي وزارة النفايات والمياه المبتذلة في حضن التيار الوطني الحر. في حين رفضت «أمل» تولي وزارة الإعلام، التي تبدو آيلة الى الالغاء مع وزارة المهجرين.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 176
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 30
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- «8 آذار» تتهم باسيل بإفشال تشكيل الحكومة
- «قتالٌ سياسي» على «الوزير الملك» يؤخّر ولادة الحكومة في لبنان
- لا حكومة قبل الميلاد وربما ليس قبل رأس السنة
- لبنان: التفاصيل تعيد الحكومة خطوة إلى الوراء
- عبدالرحيم مراد عرّاب "سنّة حزب الله" الذي لا يقبّل يده أحد
- اللقاء التشاوري سحب تسمية عدرا
- جبران باسيل يتلاعب بالحقائب والأسماء
- حكومةُ السياسة لحزب الله والأرباحُ للحريري وباسيل
- 15 دقيقة بين كرامي وعدرا أفضت الى قرار مفاجئ!
- عِقَد أم مناورات ... و"وينك يا عدرا" ؟
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)