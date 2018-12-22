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«8 آذار» تتهم باسيل بإفشال تشكيل الحكومة

دعوات لاحتجاجات في لبنان تحاكي «السترات الصفراء»

آخر تحديث: منذ 13 من الدقائق
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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«8 آذار» تتهم باسيل بإفشال تشكيل الحكومة

ضعفت الآمال بولادة الحكومة اللبنانية الجديدة التي كانت مرتقبة أمس، بعد بروز المزيد من العقد التي قد تؤدي إلى إعادة الأمور إلى نقطة الصفر، فيما حملت قوى «8 آذار» رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل مسؤولية التعثر.

 

وقالت مصادر متابعة لعملية التشكيل إن العقدة الأولى تتمثل في عملية تمثيل نواب اللقاء التشاوري الذي يضم نواباً سُنة متحالفين مع «حزب الله»، حيث يصر باسيل على اعتبار المرشح لتمثيل اللقاء جواد عدرا عضواً في تكتله الوزاري، ما أدى إلى تخلي اللقاء عن تسمية عدرا. وتمثلت العُقدة الثانية في محاولة باسيل إجراء تبادل مع «القوات اللبنانية» بحيث تنال القوات مقعداً مارونياً واحداً، وهو ما ترفضه بشدة. أما العقدة الثالثة فتتمثل في محاولة باسيل إجراء تبادل في الحقائب للحصول على حقيبة البيئة، وهو ما قوبل برفض شديد من رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي تعتبر الوزارة من حصته.

 

إلى ذلك، تتواصل الدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«تويتر» للتظاهر في ساحة الشهداء وسط بيروت اليوم. ويستعير الداعون إلى هذا التحرك «السترات الصفراء» الفرنسية.

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