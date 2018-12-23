تظاهرة رياض الصلح تنفلت في شوارع بيروت

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تحولت التظاهرة، التي دعت إليها يوم الأحد مجموعة من الناشطين المقربين من حزب الله وحركة أمل وبعض النشطاء المستقلين، للاعتصام في ساحة رياض الصلح، إلى حركة احتجاجية يلفها الغضب العارم، فراحت تنطلق في مجموعات هائجة إلى الأنحاء القريبة ونحو الأشرفية وبشارة الخوري، مع نزوع إلى الشغب. وبعد أن تفرّقت الناس من ساحة رياض الصلح، انطلق بعض الشبّان باتجاه جسر الرينغ، بينما راح البعض الآخر يتجمهر في ساحة الشهداء، بالقرب من تقاطع مبنى جريدة النهار. وفيما عملت فرق الجيش اللبناني على محاصرة عشرات المتظاهرين، تحت جسر بشارة الخوري، وهدأ الوضع، انطلق مئات المتظاهرين من ساحة الشهداء باتجاه رأس النبع. وراح الشبّان يحطمون حاويات النفايات، كذلك عمدوا إلى تكسير زجاج الآرمات، وهم يرددون "الشعب يريد اسقاط النظام" و"ثورة، ثورة". مرت التظاهرة وعبرت بين الآليات العسكرية للجيش اللبناني، التي تمركزت تحت جسر بشارة الخوري. وعلى الفور، تفرق الكثير من الجمهور المدني، فيما هرب المارة وأسرعت السيارات العابرة بتغيير اتجاهها فراراً من الصدامات. وقد وصلت تعزيزات من قوى الأمن والجيش اللبناني لضبط الجموع.