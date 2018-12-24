- يسوعُ معتصِمٌ في المِذوَد
- قدرة الرّدع الأميركية ستتضرّر
- "الحزب" و"التيار" يدفعان البلد إلى المجهول
- الغضب الشعبي يتقدّم على التأليف... وبرِّي: خــلف التعطيل شيء كبير
- جبران باسيل: راسبوتين الجمهورية
- برّي: كل حكومة وأنتم بخير!
- جواد عدرا... «عايز مستغني»!
- هل هناك فعلاً «إنقلاب» على العهد ؟
- من يشكل الحكومة في لبنان؟
- إحتمالات التعثّر... ثلاثة
- تعزيزات تركية قياسية قرب منبج... والنظام السوري يحشد شرقاً
- شركة أسترالية تجبر متدربين على العمل ضعف الوقت المسموح به قانونيا
- "ميتة" تعود لمنزلها بعد 4 أيام من "حرق جثتها"
- بالفستان الأخضر... رانيا يوسف تشعل مواقع التواصل الاجتماعي
- أكوامان يتصدر إيرادات السينما الأميركية
- هكذا يجعلنا زيت جوز الهند نبدو أصغر بـ10 سنوات
- الأزمة تخرج إلى الشارع
- جمهورية «تذاكي الأقوياء»: غضب في الشارع.. وحكومة عصية على التأليف!
- صراعات سياسية وإدارية تنهك أوجيرو
- وقائع حمل كاذب.. من تشاطُر باسيل وخطأ حزب الله الى «نقزة» بري وعناد «الستة»
- الحريري: لا بد أحياناً من الصمت ليسمع الآخرون جنبلاط: الحكومة لم تقلع لمزيد من التشاور والدين
- بعد تعطل تشكيل الحكومة اللبنانية... الحريري في إجازة
- توقعات الأبراج ليوم December 24, 2018
- ثلاثة رجال وثلاثة مشاهد
- أردوغان وترامب اتفقا على التنسيق بالتزامن مع الانسحاب الأمريكي من سوريا
- لبنان: «السترات الصفر» و«الأجندات السياسية»!
- ولادة الحكومة خارج الحسبان.. الحريري: لا بد من الصمت ليسمع الجميع
- لبنان: الحكومة «عالقة»... وفوضى بالشارع
- الصراع على الزعامة المارونيّة في لبنان (3/3)
- "الثلث المعطّل" يعطّل الحكومة اللبنانية
- حَربٌ كلاميّةٌ مُستَعِرة آوارها بين أردوغان ونِتنياهو هَل ستَتطوَّر إلى قَطعِ العِلاقات؟ ولِماذا الآن؟ وما عَلاقَتها بفَشَلِ “مسرحيّة الأنفاق” في جنوب لبنان؟
- ماذا عن مواقف الدول الكبرى من لبنان؟
- تظاهرة رياض الصلح تنفلت في شوارع بيروت
- حكومة "الميلاد": باسيل يسرق الهدية وحزب الله يطارده
- حزب الله في هجوم عنيف: باسيل يتحمّل المسؤولية
- اختفت قبل عام وظهرت «بقايا عظام».. قصة الفتاة السورية التي وقعت في حب شاب بألمانيا، السلطات تشتبه في أقرب الناس إليها
- هكذا ستكون مواقع التواصل الاجتماعي في 2019
- فنجان واحد من القهوة المرّة يكشف لك إن كنت مهزوزا نفسيا أم لا!
- شركة روسية تكشف عن سلاح "يعمي" العدو
- لا عيدية حكومية للبنانيين وامتحان لـ"السترات الصفر" في الشارع
- ارتفاع عدد ضحايا التسونامي في إندونيسيا إلى 168 قتيلا
- أستراليا تكشر عن أنيابها للسائقين المخالفين في موسم الكريسماس
- تحذير: مصير اليابان ينتظر أستراليا
- دراسة بحثية: أثرياء أستراليا يتهربون من الضرائب بتلك الطريقة
- «قارئة الفنجان» لتوقعات سنة 2019
- «8 آذار» تتهم باسيل بإفشال تشكيل الحكومة
- «قتالٌ سياسي» على «الوزير الملك» يؤخّر ولادة الحكومة في لبنان
- لا حكومة قبل الميلاد وربما ليس قبل رأس السنة
- لبنان: التفاصيل تعيد الحكومة خطوة إلى الوراء
- توقعات الأبراج ليوم December 23, 2018
-
جبران باسيل: راسبوتين الجمهورية ...الكاتب:
-
برّي: كل حكومة وأنتم بخير! ...الكاتب:
-
جواد عدرا... «عايز مستغني»! ...الكاتب:
-
هل هناك فعلاً «إنقلاب» على العهد ؟ ...الكاتب:
-
إحتمالات التعثّر... ثلاثة ...الكاتب:
-
وقائع حمل كاذب.. من تشاطُر باسيل وخطأ ...الكاتب:
-
الصراع على الزعامة المارونيّة في لبنان (3/3) ...الكاتب:
-
"الثلث المعطّل" يعطّل الحكومة اللبنانية ...الكاتب:
-
حكومة "الميلاد": باسيل يسرق الهدية وحزب الله ...الكاتب:
-
حزب الله في هجوم عنيف: باسيل يتحمّل ...الكاتب:
-
-
حكومةُ السياسة لحزب الله والأرباحُ للحريري وباسيل ...الكاتب:
-
-
حال اللقاء التشاوري.. رضينا بـ عدرا.. وعدرا ...الكاتب:
-
"زوبعة" اتهامات تلاحق الوزير المفترض جواد عدرا ...الكاتب:
-
نَفّذوا المهمّة «مِتل الشاطرين» ومَشوا! ...الكاتب:
-
هكذا حلّت «الصاعقة» عــــلى «اللقاء التشاوري» ...الكاتب:
-
«حزب الله» لحلفائه: جواد عدرا مُمثلكم! ...الكاتب:
-
الأسباب الفعلية للولادة الحكومية: داخلية أم خارجية؟ ...الكاتب:
-
حكومة «الغلَبة»... على وقع الانسحاب الأميركي ...الكاتب:
-
الحريري يربح المعركة وعون يكسب عهده ...الكاتب:
-
ما هي رسالة إسرائيل إلى روسيا التي ...الكاتب:
-
هل يخنق "التيّار" العهد القويّ؟ ...الكاتب:
-
حكومة لبنان: انسحبت أميركا تمددت روسيا وانتصرت ...الكاتب:
-
عون الخاسر الأول و«الحزب» الرابح الأكـــبر! ...الكاتب:
-
من فاز رئاسيّاً في الولادة الحكومية؟ ...الكاتب:
-
هذا ما حلّ بحصّة «القوّات» ...الكاتب:
-
جنبلاط: كلّنا مهزومون ...الكاتب:
-
الصراع على الزعامة المارونيّة في لبنان (2 ...الكاتب:
-
"حزب الله"- عون: "قَصقصَة جوانح"! ...الكاتب:
إحتمالات التعثّر... ثلاثة
يصعب الجزم في أسباب التعثّر في التأليف وخلفياته، لأنّ هناك أكثر من سبب محتمل. وبالتالي، يمكن عرض هذه الأسباب في انتظار أن يُفرج عن الحكومة عاجلاً أم آجلاً.
لا يمكن التعامل مع المواقف السياسية باستخفاف كونها غالباً ما تعكس حقيقة الوضع السياسي، وما شهدته الأيام الأخيرة من مواقف سياسية على أعلى المستويات مبشِّرة بولادة الحكومة عشيّة عيد الميلاد كانت تعبِّر بصدق عن الاتجاه العام للأمور، حيث تكرر السيناريو نفسه الذي حالَ في المرة السابقة دون ولادة الحكومة، على رغم أنها كانت على بُعد ساعات من إصدار مراسيم تأليفها، حيث تمّ افتعال العقدة السنية التي فَرملت كل شيء وأعادت الأمور إلى النقطة الصفر.
وما حصل في جولة التفاؤل الأخيرة قد يكون هو نفسه تقريباً، إلى درجة انّ الحديث انتقل إلى البيان الوزاري وجلسة الثقة وما بعدهما، وإذا كانت التفاصيل المتعلقة بفشل الولادة الحكومية معروفة، من محاولة الوزير جبران باسيل ضَمّ ممثل «اللقاء التشاوري» جواد عدرا إلى تكتل «لبنان القوي»، إلى تمسّك «التشاوري» بأن يكون ممثله جزءاً لا يتجزأ من اللقاء، وما بينهما إعادة البحث في الحقائب على رغم من انّ هذا الموضوع يفترض أن يكون قد انتهى منذ تسليم الرئيس المكلف سعد الحريري الصيغة الحكومية لرئيس الجمهورية ميشال عون وكانت على وشك أن تبصر النور، فإنه لا بد من البحث عن الخلفيات التي أدّت إلى هذا التعثّر في التأليف.
الاحتمال الأول أن يكون السبب الفعلي للتعثّر المُستجد إيرانياً بامتياز، وكل دور «حزب الله» التغطية على التعطيل الإيراني من خلال إظهار انّ أسباب التعطيل محلية وانه وضع كل جهده للوصول إلى الحلّ المنشود الذي ينحصر بتمثيل «سنّة 8 آذار»، وانّ مسؤولية إحباط المبادرة الأخيرة تقع على غيره.
وهناك ثلاثة أسباب ترجِّح هذا الاحتمال:
ـ السبب الأول انّ طهران تريد إفهام واشنطن انها تمتلك أوراقاً عدة في المنطقة، وأنّ الحوار معها، لا العقوبات، يشكّل الطريق الى حلها، وبالتالي تسعى لاستدراج التفاوض معها ولو بالقطعة، والفراغ في لبنان مرشّح للاستمرار ما لم تطلب واشنطن من طهران تسهيل التأليف.
ـ السبب الثاني انّ طهران تريد الفوضى، أو بالأحرى اللااستقرار، في كل المنطقة من أجل الاتفاق مع واشنطن على حل شامل وليس بالقطعة، وطالما أنّ الولايات المتحدة أرادت تسعير المواجهة معها، قررت الرَدّ بالمِثل عن طريق تجميد الحلول في اليمن والعراق وسوريا ولبنان لكي يكون أي حوار مُحتمل على هندسة وضع المنطقة كلها، وليس فقط الوضع في إيران كما تريد واشنطن.
ـ السبب الثالث لأنّ «تفقيس» العقد الواحدة تلو الأخرى يدلّ الى انّ العقدة إقليمية لا محلية، وقد ظهر هذا الأمر بوضوح مع الطريقة التي اتّبعَت في تسمية جواد عدرا، إذ هل يعقل الاتفاق على شخصية غير منسّق معها على موقفها وتموضعها وحتمية أن تمثّل في الحكومة الجهة التي سَمّتها، أي «اللقاء التشاوري»، وكأنّ المقصود من وراء كل ذلك الوصول إلى رفض عدرا وضرب دينامية التأليف بترحيل الولادة إلى السنة الجديدة؟
وفي السياق نفسه لماذا لم يبادر رئيس الجمهورية والرئيس المكلف الى الاتفاق على إسمٍ آخر من ضمن اللائحة التي كان قدّمها «التشاوري»، أو الطلب من الأخير ان يقدّم إسماً جديداً وعلى وجه السرعة بُغية الحفاظ على دينامية التأليف وتوليد الحكومة قبل الميلاد؟ فالمقصود من كل هذا الحراك المحلي تغطية السبب الإقليمي للتعطيل.
أمّا الاحتمال الثاني لهذا التعثّر في التأليف فهو أن يكون خلفه الوزير جبران باسيل للأسباب الآتية:
ـ السبب الأول لأنّ إعادة البحث في الحقائب التي يفترض ان تكون محسومة غير طبيعي إلّا بهدف العرقلة.
ـ السبب الثاني لأنّ ضَم عدرا إلى تكتل «لبنان القوي» غير طبيعي إلّا بهدف العرقلة أيضاً، إذ في أيّ قاموس يمكن تفسير ضَم ممثل للقاء إلى لقاء آخر؟
ـ السبب الثالث لأنّ باسيل أراد ان يردّ بالمِثل على «حزب الله» الذي فَشّل وساطته منعاً لتخريج الحل عن يده بإحباط وساطة اللواء عباس إبراهيم برسالة مباشرة إلى الحزب.
ـ السبب الرابع لأنّ باسيل لديه اقتناع يردّده باستمرار أمام جمهور «التيار الوطني الحر»، ومفاده أنّ كل المطالب التي تمسّك بها نجح في تحقيقها، وانه لن تؤلّف حكومة إلّا ويملك فيها «الثلث المعطِّل»، وبالتالي لا حكومة قبل انتزاعه هذا الثلث الذي يعتبره استراتيجياً.
والاحتمال الثالث للتعثّر في التأليف أن يكون التعقيد المُستجد يندرج في كل بساطة في سياق سوء التقدير السياسي او محاولات تحسين الشروط في الأمتار الأخيرة للتأليف، والتي يعتقد البعض انّ في إمكانه تحصيل بعض المكاسب التي يتعذر عليه تحقيقها في ظروف وأوقات أخرى.
وأمّا سوء التقدير فهو مزدوج: سوء تقدير أنّ الوزير المحتمل، عدرا، سيرفض ان يكون ممثلاً لـ«اللقاء التشاوري» وسيتمسّك باستقلاليته، وسوء تقدير لدى باسيل بأنّ الصفعة التي وجّهها «حزب الله» لـ«التشاوري» من خلال اختيار شخصية لا تمثِّل اللقاء وعلى تقاطع بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف ورئيس مجلس النواب والحزب، لا تعني الإطاحة بـ«اللقاء» وإسقاطه بالضربة القاضية، لأنّ وظيفته لم ولن تنتهي، والمطلوب تدجينه فقط لضبطه تحت سقف «حزب الله» وشروطه، خصوصاً أنّ وظيفته الحالية كانت قد حدّدت بكسر أحادية «المستقبل» من دون كسر «المستقبل»، غير القابل للكسر أساساً، إنما تذكيره بوجود حالة سنية خارجه قابلة للاستثمار مستقبلاً، ومنع باسيل من انتزاع «الثلث المعطّل»، فإذا بالأخير يُسيء تقدير إشارة الحزب من أجل تحقيق سعيه إلى هذا الثلث.
وما تقدّم لا يعني انّ دينامية التأليف انتهت، لأنّ هذه الدينامية ستبقى مستمرة إلى ما قبل نهاية السنة الحالية التي تنتهي بإنهاء الدينامية الجديدة في حال لم تتوّج بتأليف الحكومة العتيدة، وفي السنة الجديدة يجب ان يكون هناك كلام آخر ومن نوع جديد...
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 176
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 30
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- "الحزب" و"التيار" يدفعان البلد إلى المجهول
- الغضب الشعبي يتقدّم على التأليف... وبرِّي: خــلف التعطيل شيء كبير
- جبران باسيل: راسبوتين الجمهورية
- برّي: كل حكومة وأنتم بخير!
- هل هناك فعلاً «إنقلاب» على العهد ؟
- إحتمالات التعثّر... ثلاثة
- الأزمة تخرج إلى الشارع
- جمهورية «تذاكي الأقوياء»: غضب في الشارع.. وحكومة عصية على التأليف!
- الحريري: لا بد أحياناً من الصمت ليسمع الآخرون جنبلاط: الحكومة لم تقلع لمزيد من التشاور والدين
- بعد تعطل تشكيل الحكومة اللبنانية... الحريري في إجازة
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)