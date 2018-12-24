- يسوعُ معتصِمٌ في المِذوَد
- قدرة الرّدع الأميركية ستتضرّر
- "الحزب" و"التيار" يدفعان البلد إلى المجهول
- الغضب الشعبي يتقدّم على التأليف... وبرِّي: خــلف التعطيل شيء كبير
- جبران باسيل: راسبوتين الجمهورية
- برّي: كل حكومة وأنتم بخير!
- جواد عدرا... «عايز مستغني»!
- هل هناك فعلاً «إنقلاب» على العهد ؟
- من يشكل الحكومة في لبنان؟
- إحتمالات التعثّر... ثلاثة
- تعزيزات تركية قياسية قرب منبج... والنظام السوري يحشد شرقاً
- شركة أسترالية تجبر متدربين على العمل ضعف الوقت المسموح به قانونيا
- "ميتة" تعود لمنزلها بعد 4 أيام من "حرق جثتها"
- بالفستان الأخضر... رانيا يوسف تشعل مواقع التواصل الاجتماعي
- أكوامان يتصدر إيرادات السينما الأميركية
- هكذا يجعلنا زيت جوز الهند نبدو أصغر بـ10 سنوات
- الأزمة تخرج إلى الشارع
- جمهورية «تذاكي الأقوياء»: غضب في الشارع.. وحكومة عصية على التأليف!
- صراعات سياسية وإدارية تنهك أوجيرو
- وقائع حمل كاذب.. من تشاطُر باسيل وخطأ حزب الله الى «نقزة» بري وعناد «الستة»
- الحريري: لا بد أحياناً من الصمت ليسمع الآخرون جنبلاط: الحكومة لم تقلع لمزيد من التشاور والدين
- بعد تعطل تشكيل الحكومة اللبنانية... الحريري في إجازة
- توقعات الأبراج ليوم December 24, 2018
- ثلاثة رجال وثلاثة مشاهد
- أردوغان وترامب اتفقا على التنسيق بالتزامن مع الانسحاب الأمريكي من سوريا
- لبنان: «السترات الصفر» و«الأجندات السياسية»!
- ولادة الحكومة خارج الحسبان.. الحريري: لا بد من الصمت ليسمع الجميع
- لبنان: الحكومة «عالقة»... وفوضى بالشارع
- الصراع على الزعامة المارونيّة في لبنان (3/3)
- "الثلث المعطّل" يعطّل الحكومة اللبنانية
- حَربٌ كلاميّةٌ مُستَعِرة آوارها بين أردوغان ونِتنياهو هَل ستَتطوَّر إلى قَطعِ العِلاقات؟ ولِماذا الآن؟ وما عَلاقَتها بفَشَلِ “مسرحيّة الأنفاق” في جنوب لبنان؟
- ماذا عن مواقف الدول الكبرى من لبنان؟
- تظاهرة رياض الصلح تنفلت في شوارع بيروت
- حكومة "الميلاد": باسيل يسرق الهدية وحزب الله يطارده
- حزب الله في هجوم عنيف: باسيل يتحمّل المسؤولية
- اختفت قبل عام وظهرت «بقايا عظام».. قصة الفتاة السورية التي وقعت في حب شاب بألمانيا، السلطات تشتبه في أقرب الناس إليها
- هكذا ستكون مواقع التواصل الاجتماعي في 2019
- فنجان واحد من القهوة المرّة يكشف لك إن كنت مهزوزا نفسيا أم لا!
- شركة روسية تكشف عن سلاح "يعمي" العدو
- لا عيدية حكومية للبنانيين وامتحان لـ"السترات الصفر" في الشارع
- ارتفاع عدد ضحايا التسونامي في إندونيسيا إلى 168 قتيلا
- أستراليا تكشر عن أنيابها للسائقين المخالفين في موسم الكريسماس
- تحذير: مصير اليابان ينتظر أستراليا
- دراسة بحثية: أثرياء أستراليا يتهربون من الضرائب بتلك الطريقة
- «قارئة الفنجان» لتوقعات سنة 2019
- «8 آذار» تتهم باسيل بإفشال تشكيل الحكومة
- «قتالٌ سياسي» على «الوزير الملك» يؤخّر ولادة الحكومة في لبنان
- لا حكومة قبل الميلاد وربما ليس قبل رأس السنة
- لبنان: التفاصيل تعيد الحكومة خطوة إلى الوراء
- توقعات الأبراج ليوم December 23, 2018
-
جبران باسيل: راسبوتين الجمهورية ...الكاتب:
-
برّي: كل حكومة وأنتم بخير! ...الكاتب:
-
جواد عدرا... «عايز مستغني»! ...الكاتب:
-
هل هناك فعلاً «إنقلاب» على العهد ؟ ...الكاتب:
-
إحتمالات التعثّر... ثلاثة ...الكاتب:
-
وقائع حمل كاذب.. من تشاطُر باسيل وخطأ ...الكاتب:
-
الصراع على الزعامة المارونيّة في لبنان (3/3) ...الكاتب:
-
"الثلث المعطّل" يعطّل الحكومة اللبنانية ...الكاتب:
-
حكومة "الميلاد": باسيل يسرق الهدية وحزب الله ...الكاتب:
-
حزب الله في هجوم عنيف: باسيل يتحمّل ...الكاتب:
-
-
حكومةُ السياسة لحزب الله والأرباحُ للحريري وباسيل ...الكاتب:
-
-
حال اللقاء التشاوري.. رضينا بـ عدرا.. وعدرا ...الكاتب:
-
"زوبعة" اتهامات تلاحق الوزير المفترض جواد عدرا ...الكاتب:
-
نَفّذوا المهمّة «مِتل الشاطرين» ومَشوا! ...الكاتب:
-
هكذا حلّت «الصاعقة» عــــلى «اللقاء التشاوري» ...الكاتب:
-
«حزب الله» لحلفائه: جواد عدرا مُمثلكم! ...الكاتب:
-
الأسباب الفعلية للولادة الحكومية: داخلية أم خارجية؟ ...الكاتب:
-
حكومة «الغلَبة»... على وقع الانسحاب الأميركي ...الكاتب:
-
الحريري يربح المعركة وعون يكسب عهده ...الكاتب:
-
ما هي رسالة إسرائيل إلى روسيا التي ...الكاتب:
-
هل يخنق "التيّار" العهد القويّ؟ ...الكاتب:
-
حكومة لبنان: انسحبت أميركا تمددت روسيا وانتصرت ...الكاتب:
-
عون الخاسر الأول و«الحزب» الرابح الأكـــبر! ...الكاتب:
-
من فاز رئاسيّاً في الولادة الحكومية؟ ...الكاتب:
-
هذا ما حلّ بحصّة «القوّات» ...الكاتب:
-
جنبلاط: كلّنا مهزومون ...الكاتب:
-
الصراع على الزعامة المارونيّة في لبنان (2 ...الكاتب:
-
"حزب الله"- عون: "قَصقصَة جوانح"! ...الكاتب:
جواد عدرا... «عايز مستغني»!
هل التعثر المتجدد في تشكيل الحكومة هو «كبوة جواد»، أم أنّ خلفه أسباباً أكثر تعقيداً؟ فجأة، تحوّل رئيس مجلس إدارة شركة «الدولية للمعلومات» جواد عدرا من مشروع حل للعقدة السنية، الى عقدة قائمة في حد ذاتها، تحت وطأة الحسابات المتباينة او التفسيرات المتعارضة لمبادرة الحل بين كل من رئيس الجمهورية ميشال عون و»اللقاء التشاوري» للنواب السنّة المستقلين وحلفائه.
وبينما تكثر التأويلات والمقاربات لأبعاد ما جرى خلال الساعات الماضية من تراجع دراماتيكي في مسار تشكيل الحكومة، لا بد من التساؤل: أين يقف عدرا نفسه ممّا يحصل؟ وما هي حقيقة تموضعه السياسي؟ ولماذا قرر «اللقاء التشاوري» سحب الثقة منه؟
بين ليلة وضحاها صار عدرا في قلب الحدث، وبات يرى كثيرون فيه ذاك «الجواد» الذي سيُخرج الحكومة من النفق الى النور. أمّا الرجل المتخصص في الارقام والاحصاءات، فلم يكن يخطر في باله أنه سيصبح «الرقم الصعب» في معادلة تسوية العقدة السنية، قبل ان يتبيّن انه تحوّل ضيفاً غير مألوف على جدول الحساب اللبناني، المعروف بقواعده الخاصة، حيث أنّ 1 + 1 لا يساوي 2 بالضرورة!
تعددت العروض التي تلقّاها عدرا بعد وضع اسمه قيد التداول الوزاري. صحيح انّ «اللقاء التشاوري» هو الذي اقترح علناً الاستعانة بخدماته في الحكومة المقبلة، لكنّ الصحيح ايضاً انّ «تكتل لبنان القوي» حاول كذلك استقطابه وضَمّه الى صفوفه، أمّا المفاجأة الأكبر فهي انّ «القوات اللبنانية» جَرّبت حظها أيضاً معه، وأبلغت إليه، في رسالة تَخلط بين المزاح والجد، عن استعدادها لاستضافته في تكتلها النيابي إذا وجد ذلك مناسباً.
عند ترشيحه للدخول الى الحكومة، كما عند سحب ترشيحه، بقي عدرا محافظاً على رباطة جأشه وتوازنه. لم يُبهره مشروع التوزير الذي اقتحم «جزيرته» من دون سابق إنذار، ولم يُحبطه قرار إعفائه السريع من دور عُرض عليه ولم يَسع إليه.
ويبدو أنّ ما شجّع عدرا، في البدء، على التجاوب مع عرض التوزير، اعتقاده بأنه سيكون مشروع حل ينقذ الحكومة العالقة في عنق الزجاجة، وليس مشروع مشكلة يرهقها بمزيد من التعقيدات ويؤخّر ولادتها وقتاً إضافياً. فوجئ الرجل بالتجاذب الحاد الذي حصل حول اسمه بعد طرحه، بعدما كان يتوقع على الأرجح «عبوراً آمناً» للحدود بين القوى السياسية التي توافقت على مبادرة رئيس الجمهورية.
ذهاباً وإياباً، بقيت أعصاب عدرا هادئة وباردة، على قاعدة أنه «عايز مِستغني». هو لا يريد أن يصبح وزيراً بأيّ ثمن، وكيفما اتفق، وقد أسَرّ الى بعض القريبين منه بأنه ليس مستعداً في عمر الـ64 للتنازل عن مبادئه الوطنية والشخصية، من أجل الحصول على لقب «معالي الوزير»، وأنه كان مستعداً لتولّي المهمة ربطاً بمردودها العام وليس الفردي.
ولذلك، كان عدرا حريصاً خلال التفاوض معه على عدم الانزلاق الى أي اصطفاف مسبق ومقفل، من شأنه أن «يُعلّبه» في مجلس الوزراء ويُكبّل حركته.
ووفق العارفين، فإنّ صوته في الحكومة كان سيصبّ في الاتجاه الذي يقتنع به، تِبعاً للملف المطروح، مع تأكيد هؤلاء انّ عدرا لا يمكن أن يحيد عن البوصلة وانه ملتزم بثوابت أساسية غير قابلة للمساومة، وهي تحصيل حاصل بالنسبة إليه، سواء لناحية دعم خيار المقاومة في مواجهة العدو الاسرائيلي او لجهة اقتناعه بالعلاقة الاستراتيجية مع سوريا، علماً أنه مؤسّس متحف «نابو» في منطقة الهري، الذي يعنى بحضارة ما بين النهرين.
والمحيطون بعدرا ينقلون عنه تأكيده انّ النقاش ما كان يجب ان يتركّز حصراً على خياراته السياسية كما فعل البعض، لأنّ وجوده في الحكومة لا يقدّم ولا يؤخّر في هذا المجال، بينما كان يمكن ان ينطوي على تأثير إيجابي ونوعي في قضايا اقتصادية واجتماعية، يملك الرجل مقاربات علمية لها، إنطلاقاً من خبراته المكتسبة بعد تجربته في شركة «الدولية للمعلومات» و»جميعة إنماء» اللتين أسسهما بعد عودته من المهجر عام 1994، عقب مغادرته لبنان عام 1972.
ونقل عن عدرا استغرابه كيف أنّ أحداً لم يبحث معه على سبيل المثال، خلال مناقشة احتمال توزيره، في ملفات الكهرباء والنقل العام والبيئة وسكك الحديد والوضع الاقتصادي، «وهذه كلها مسائل حيوية تهم الناس».
وعندما توجّه أحد أصدقاء عدرا بسؤال إليه عن سبب طلبه مهلة ومهلتين وأكثر قبل أن يحسم أمره، كما ورد في أحد بيانات «اللقاء التشاوري»، أجابه على سبيل الدعابة: «للدقة، طلبت مرة واحدة إعطائي ساعتين حتى أفكر وليس حتى أتشاور مع أحد، ولكن إذا كان «اللقاء» يفترض أنني طلبت بعض الوقت لكي أتشاور، فهذا يعني أنني ملتزم به، لأنه في الأساس لقاء يقوم على التشاور، ولذا سمّي باللقاء التشاوري».
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 176
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 30
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
عماد مرمل
كاتب وصحفي - جريدة السفير اللبنانية
- جواد عدرا... «عايز مستغني»!
- جنبلاط: كلّنا مهزومون
- وقائع قصة التسوية الحكومية
- هذا ما دار بين عون و«النواب السنّة» في حضور «طيف» نصرالله
- حوار ساخن في كواليس «الجاهليّة»
- خفايا «الغضب الرئاسي»: عون ليس رئيس «جمعية الحَبَل بلا دنس»!
- إرسلان: إقتحام الجاهلية «هَبَل» وملتزم بإتفاقي مع عون
- جعجع لا يواجه «الحزب» وفق توقيت الحريري وجنبلاط
- كيف تعامل «حزب الله» مع «زوبعة الأنفاق»؟
- هكذا هبّ «حزب الله» لحماية وهّاب؟
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)