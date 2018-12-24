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سركيس نعوم: جبران باسيل رجل شرّير!
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إنتقد الكاتب والمحلل السياسي في جريدة النهار سركيس نعوم في مقابلة على قناة “أن بي أن” وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل وذلك في معرض تعليقه على تعثر تشكيل الحكومة.
ووصف نعوم الوزير باسيل بالرجل “الشرير” واضاف “الوزير باسيل تهمه مواقفه الشخصية وليس مصلحة البلد، وأن مواقف باسيل دائماً ما يكون لها بعد شخصي”.
الصحافي الكبير سركيس نعوم:#جبران_باسيل رجل شرّير pic.twitter.com/zx9pIrkUyv— Cedrick Aoun (@aouncedrick) 23 December 2018
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سيدني - استراليا
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