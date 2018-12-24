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عبد الرحيم مراد خسر وسعد أنقذ نفسه... أيّ وظيفة لسنّة 8 آذار بعد ترحيل الولادة؟
كما ولِد “اللقاء التشاوري” على عجل بعنوان تمثيل سنّة 8 آذار، ها هو ينعى وجوده على عجل أيضاً، بعدما تبين أن هدفه الأول معارضة الرئيس سعد الحريري وإضعافه، مستنداً إلى فائض قوة “حزب الله” وارتكازه على دعم قوة طائفية أخرى. ولا يضيف تراجع اللقاء عن الموافقة على إسم جواد عدرا شيئاً إلى حيثيته أو إظهار نفسه كأنه يأخذ قراراته مستقلاً، بعد تجميع نوابه من خلفيات مختلفة، فبدا أن وظيفته تحقيق مكاسب سياسية لقوى أخرى. وقد ظهر بوضوح أن اللقاء الممثَّل بالنواب الستة الذين نجح معظمهم في لوائح مدعومة من قوى 8 آذار، لم يستطع تثبيت معادلة القوة في السنّية السياسية، وهو ليس في إمكانه أصلاً تثبيت ثنائية سنية ولا تكريس الشراكة مع الحريري، إذ لا حيثية جامعة له باستثناء تجارب فردية كانت لافتة للنائبين عبد الرحيم مراد وفيصل كرامي، لكن لا يبنى عليها في إحداث تنوع داخل الطائفة السنية نفسها.
يمكن الإطلالة في هذا المجال مثلاً على تجربة النائب أسامة سعد، الذي رفض المشاركة في اللقاء وقدَّم نفسه نائباً من خارج هذا الإصطفاف، على رغم أن سعد نجح بالصوت التفضيلي مدعوماً أيضاً من قوى الممانعة، لكنه أنقذ نفسه وحيثيته في صيدا، فلم ينزلق، وفق المصادر، إلى تنفيذ أجندة سياسية في لقاء لن يكون له أي مستقبل ولا حيثية بعدما أدى وظيفته، في وقت لن يكون للنواب الستة أي تلاق مكتمل، إذ انهم سيعودون إلى المكان الذي انطلقوا منه. وتقول المصادر ان بنية “اللقاء التشاوري” خلافية ايضاً، وتشير إلى أن النائب مراد كان قاب قوسين من اتخاذ قرار بالإنسحاب وإعادة التموضع ليقدم نفسه بحيثية مختلفة، لكن اتصالات وضغوط مورست عليه، خصوصاً من مرجعية في النظام السوري، فتراجع عن قراره واستمر في ممارسة دوره من دون أن يكون في الواجهة مثل النائب كرامي.
كادت الحكومة أن تولد بعد حل عقدة سنّة 8 آذار، وها هي الآن تقطع طريق الولادة مجدداً، بعدما خرجت منها عقدة توزيع الحقائب التي استجدت في اللحظات الاخيرة، والتي تترجم بمحاولة جديدة من القوى التي نالت الأكثرية في الحكومة، وفي مقدمها “التيار الوطني الحر” مدعوماً من “حزب الله” لتكريس الغلبة فيها. فلا مشكلة بالنسبة إلى هذه القوى في ترحيل التشكيل إلى السنة المقبلة، ما دام في الإمكان الحصول على مكاسب إضافية في ضوء التغيرات التي تشهدها المنطقة، من سوريا إلى اليمن، وترجمتها داخلياً بالفعل وانتزاع كلمة الفصل في القرار السياسي والأمني وحتى الاقتصادي بعنوان حكومة العهد القوية.
تأخير ولادة الحكومة أياماً أو أسابيع إضافية لا يقدم أو يؤخر بالنسبة إلى القوى التي دفعت بالعقدة السنية إلى الواجهة، وهي العقدة التي تلقفها رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل، ليمارس وفق المصادر ضغوطاً على الرئيس المكلف ودفعه إلى تقديم تنازلات جديدة، وهذا ما ظهر في المساعي التي قام بها سابقاً بتكليف من الرئيس ميشال عون، وتبين أن هدفها الأخذ من حصة الحريري ومن حسابه في السنية السياسية، وقد نجح الى حد بعيد في ذلك بدعم من حامل لواء تمثيل سنّة 8 آذار، أي “حزب الله”. وعندما تبين أنه يمكن في اللحظة الأخيرة قبل الولادة تحقيق مكاسب إضافية، ظهرت عقدة توزيع الحقائب بالتدرج انطلاقاً من تراجع “اللقاء التشاوري” عن تسمية جواد عدرا، مصراً على تمثيل شخصية باسمه، بما يعني إعادة التموضع لمصلحة “حزب الله”، ثم المطالبة بحقائب لـ”التيار الوطني الحر” وإعادة توزيعها على أساس طائفي ومذهبي جديد بين الأفرقاء، وهو ما يعني نبش العقد الأولى، واستحضار الاعتراضات التي أعاد الحزب التقدمي الإشتراكي تأكيد موقفه بصددها بالتمسك بحقيبتَي التربية والصناعة.
وإلى أن تذلل العقد المستجدة، تبقى عقدة سنّة 8 آذار عنواناً داخلياً وله امتدادات إقليمية وحسابات مختلفة بالنسبة إلى قوى الممانعة، فوفق المصادر تستخدم هذه العقدة وتتغير وظيفتها بما يتناسب مع مشروع الهيمنة على القرار في البلد، لذا يستطيع أي نائب من سنّة 8 آذار رفع سقف مطلبه في الحكومة، مستنداً إلى دعم قوة فائضة وقادرة في الوضع اللبناني العام. فتأليف الحكومة اليوم يبقى معلّقاً بفعل الموقف الذي أعلنه “حزب الله” مشترطاً تمثيلهم وزارياً، وإن كانت تناسلت عقد جديدة لكنها فرعية. ويمكن الحزب أن يضبط محركاته في قلب الطوائف الأخرى، فيما خطابه لتوزير أحد نواب سنّة 8 آذار كان بلغ أعلى السقوف، وهم عادوا يرفضون أي حل يستثني تمثيلهم مباشرة، وعدم قبولهم بتوزير وسطي. لذا ترى المصادر أن عودة العقد لها استهدافات في داخل الحكومة للمرحلة المقبلة، لتكريس واقع بعد فرض شروط إضافية على التشكيل وعلى البلد أيضاً، بدءاً من محاولة “التيار الوطني الحر” تثبيت قدرته على التعطيل أمام أي معارضة لاستعادة الصلاحيات الرئاسية، ثم “حزب الله” لتكريس الهيمنة عبر القوة والتماسك في بيئته وكتلته، وفي البيئات الأخرى أيضاً، ليكون قادراً في الحكومة وخارجها على استخدام ما يمكن وصفه ببيئات مضافة، والاستمرار في سياسة إضعاف البيئات الاخرى، وفي مقدمها السنية السياسية. لذا ليس غريباً أن يخرج حلفاء “حزب الله” في البيئة السنية مستندين إلى فائض القوة لفرض شروطهم مجدداً على التشكيل، ثم التعطيل بما يتناسب مع الوظائف التي أوكلت إليهم.
سنشهد مزيداً من المناورات المليئة بالتعقيدات خلال الأيام المقبلة، بعد ترحيل ولادة الحكومة، فالضغوط تأتي من مصادر ومواقع متعددة وتستهدف في حصيلتها الرئيس المكلف سعد الحريري، وتهدف إلى إضعافه أكثر في رئاسة الحكومة وفي بيئته السنية. وإلى أن تنضج الخطط يمكن عندها أن تتألف الحكومة بلا اي عقدة، إنما بهيمنة شبه كاملة وغلبة لقرار الممانعة…
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- لا نريد حكومة من هؤلاء
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