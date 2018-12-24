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تظاهرة الأحد: صرخة حقيقية بتدبير مريب
في اليوم الذي أعلن فيه عن نجاح مبادرة حلّ العقدة السنية، وقرب إعلان تشكيل الحكومة وولادتها، بدأ تحرّك إحتجاجي مفاجئ، في شوارع بيروت وطرابلس والبقاع والجنوب. التحرك رفع شعارات غير واضحة، مناهضة للموت على أبواب المستشفيات، المطالبة بتحسين الوضع المعيشي والاقتصادي، وصولاً إلى رفض التسويات السياسية، التي غالباً ما تكون على حساب المواطنين. بقيت التحركات في إطار محدود، لكنها كانت منظّمة بطريقة أو بأخرى حسبما يعتبر البعض. ومنها إنطلق ناشطون في توجيه الدعوات للتحضير لتحرك يوم الأحد.
سترة باسيل الصفراء
الغريب في ما حصل مع هذا الحراك، هو هروب مختلف قوى السلطة منه، وعدم السعي إلى تبنّيه على غرار الحراك في العام 2015، وهذا وحده كفيل بفتح الباب أمام عشرات التساؤلات حول سبب التهرب وعدم ركوب الموجة. صحيح أن رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل أعلن قبل أيام دعمه لأصحاب السترات الصفراء على غرار التحرك في فرنسا، وهو اعتبر أنه سيكون إلى جانب المتظاهرين في الشارع، إلا أن أسبابه الخاصة هي التي دفعته إلى ركوب موجة الإحتجاجات طمعاً في استقطاب الناس بذريعة التحدّث بلغتهم.
وفق منطق التهرب من تبنّي الحراك، حصل الخلاف على من هي الجهة الراعية لهؤلاء. لم يكن في لبنان أي قابلية، لاعتبار ما يجري أنه تحرّك شعبي عفوي، تعبيراً عن الأوضاع الإقتصادية السيئة. ولذلك لا بد من تبادل للإتهامات بين القوى السياسية، خصوصاً من جانب قوى 14 آذار، التي اعتبرت أن الحراك مطلب أساسي لحزب الله، وهو الذي يسعى إلى السيطرة التدريجية على البلد، من خلال السيطرة على الشارع، بعد سيطرته على المفاصل السياسية. ويستند هؤلاء على مشاركة ناشطين مؤيدين للحزب، ومحسوبين عليه، في توجيه الدعوات لهذه التحركات، التي اعتبرت إستكمالية لتظاهرة الحزب الشيوعي، والتي شارك فيها الكثير من المؤيدين لحزب الله. كما يعللون رأيهم بواقعة رفض الناشطين مسبقاً لأي إساءة لحزب الله أو لسلاحه.
حزب الله والحراك المدني
وفيما ينفي حزب الله أي علاقة له بالمحتجين والمتظاهرين، خصوصاً أن بعض التظاهرات داخل بيئته الحاضنة كانت لافتة، وتعبّر عن وجع الناس وصرختهم. يصر الفريق المناهض له على وضعه في صلب ما يجري، ويدخلونه في إطار توجيه الرسائل المشفرة لكل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، وبأنه لا يمكن فصل ما يجري عن عرقلة تشكيل الحكومة، التي تعطّلت محركات تأليفها بسبب الخلاف بين الحزب والوزير جبران باسيل على الحصة السنية، وعلى الثلث المعطل وعلى تفاصيل أخرى. ولذلك يريد حزب الله وفق وجهة نظر هؤلاء أن يلجأ إلى الإمساك بالشارع باكراً، خاصة أن لبنان وفق الكثير من التقارير مقبل على إنفجار اقتصادي. وإذا ما انفجرت الأزمة، سيكون جمهور حزب الله هو أول من حذّر من ذلك، بينما شظايا الإنفجار ستكون بوجه الرئيسين، عون والحريري . ويعزز هؤلاء نظرتهم هذه، بالإشارة إلى ردّ فعل القوى الأمنية العنيفة في بعض الأمكنة تجاه المتظاهرين، والذي يمكن اعتباره بأنه ردّ على الرسالة التي فُهمت قراءتها. ويذهب البعض أكثر من ذلك، معتبرين أن حزب الله يدير بذكاء معركة السيطرة على الحراك المدني في البلد، بعد سيطرته السياسية.
التصدع والاهتراء
ووفق القراءة عينها، عندما تراجع عون في مسألة الحصص الوزارية، كان يعتريه خوف من أن تكون هناك شروط أخرى. ولكنه أقدم على التنازل من حصّته لتبيان الخيط الأبيض من الأسود. فيما آخرون كانوا يعتبرون أنه لو حلّت عقدة الوزير السنّي، فستبرز عقبات جديدة. إن لم تكن سياسية، فربما احتجاجات شعبية، ولذلك أعيد الحديث فوراً بلغة تبديل الحقائب وانعدام التوازن في التمثيل، لتتعزز العرقلة، بفشل الإتفاق بين جواد عدرا ونواب اللقاء التشاوري، وعودة الأمور إلى النقطة الصفر. وفق هذه القراءة، يقول أحد المتابعين إنه من المستغرب الإقتناع بأن جبران باسيل قادر على عرقلة حكومة في لبنان، كما أن ذلك ليس من مصلحته. كل ما يجري هو عبارة عن ذرائع تستخدم للذهاب بلبنان إلى مرحلة جديدة، تحوي صورة جديدة قد لا يخلو منها تغيير النظام.
بمعزل عن الإتهامات المتبادلة، وفي قراءة باردة لهذه التظاهرة، لا بد من التوقف عند التصدّع والاهتراء اللذين يصيبان كل شيء في لبنان. وهو انعكاس للتصدع في إدارة الأزمة والتفاهمات. وفي ظل غياب أي رؤية حقيقية أو جدية للخروج من المأزق القائم، تظهر حراكات من هذا النوع تحاول عبثاً سد الفراغ. من حق الناس التظاهر والمطالبة بالحقوق، ومن حق الناس معرفة حقيقة ما يحصل، وليس منع الصحافيين من التصوير. والأكيد أن ما حصل في الشارع الأحد، سيؤسس لمرحلة جديدة في السياسة، وإن لم تظهر ملابساتها في الوقت القريب.
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سيدني - استراليا
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