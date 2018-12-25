- القهوة.. حكاية مزاج وصدفة اكتشفها راعي ماعز
- للنساء... فوائد خفية للحمص
- هذه الأطعمة تعزز نمو الشعر بسرعة قصوى.. فهل تتناولونها؟
- أخت كارادشيان الصغيرة تجمع 900 مليون دولار في 3 سنوات
- اتفاق بين حزب الله والتيار على وقف التراشق الإعلامي والاتصالات الحكومية مجمّدة
- ترامب: إعادة إعمار سوريا ستمولها السعودية بدلا منا
- حكومة لبنان إلى 2019... وتوتّر بين «الحر» و«حزب الله»
- «سوليدير» على حافة الانهيار.. خسرت 100 مليون دولار في 6 أشهر
- بري انتقد "استخفاف" باسيل وروى قصة سحب عدرة ورفض بشدة اقتراح الحريري طلب تعديل الحقائب
- ثمن البديل الإيراني في العراق
- هشام عيتاني يسعى لشراء بنك الاعتماد الوطني
- وصفة السلطة للتصحيح المالي: خفض الأجور ورفع أسعار الكهرباء!
- كَلِمَة لا بُد أن تُقال في حَقِّ الأمير الراحل طلال بن عبد العزيز الذي طَالب بمَلكيّة دُستوريّة.. وحُقوق كامِلَة للمَرأة.. وعارَض القَواعِد الأمريكيّة واسْتَحقَّ لقب “الأمير الأحمَر”.. وهذا ما قالَه في آخِر مُكالَمة هاتفيّة معه
- رسالة «حزب الله» وصلتْ إلى «التيار الحر»... لا للثلث المعطّل
- مساعي تشكيل الحكومة في عطلة رأس السنة وربما تطول بعدها
- «الأزمة الحكومية» تخرج عن السيطرة
- توقعات الأبراج ليوم December 25, 2018
- كمين الحكومة الذي نصبه باسيل ووقع فيه
- تظاهرة الأحد: صرخة حقيقية بتدبير مريب
- صحيفة فرنسيّة تفتح ملف نهر "البارد": شرارة الطفل "محمد" تُشعله!
- هل توقف تركيا حملتها على السعوديّة بعد قرار الانسحاب من سوريا؟
- لا نريد حكومة من هؤلاء
- عبد الرحيم مراد خسر وسعد أنقذ نفسه... أيّ وظيفة لسنّة 8 آذار بعد ترحيل الولادة؟
- بالأرقام.. هكذا ستكون درجات الحرارة في أستراليا خلال الكريسماس
- سركيس نعوم: جبران باسيل رجل شرّير!
- يسوعُ معتصِمٌ في المِذوَد
- قدرة الرّدع الأميركية ستتضرّر
- "الحزب" و"التيار" يدفعان البلد إلى المجهول
- الغضب الشعبي يتقدّم على التأليف... وبرِّي: خــلف التعطيل شيء كبير
- جبران باسيل: راسبوتين الجمهورية
- برّي: كل حكومة وأنتم بخير!
- جواد عدرا... «عايز مستغني»!
- هل هناك فعلاً «إنقلاب» على العهد ؟
- من يشكل الحكومة في لبنان؟
- إحتمالات التعثّر... ثلاثة
- تعزيزات تركية قياسية قرب منبج... والنظام السوري يحشد شرقاً
- شركة أسترالية تجبر متدربين على العمل ضعف الوقت المسموح به قانونيا
- "ميتة" تعود لمنزلها بعد 4 أيام من "حرق جثتها"
- بالفستان الأخضر... رانيا يوسف تشعل مواقع التواصل الاجتماعي
- أكوامان يتصدر إيرادات السينما الأميركية
- هكذا يجعلنا زيت جوز الهند نبدو أصغر بـ10 سنوات
- الأزمة تخرج إلى الشارع
- جمهورية «تذاكي الأقوياء»: غضب في الشارع.. وحكومة عصية على التأليف!
- صراعات سياسية وإدارية تنهك أوجيرو
- وقائع حمل كاذب.. من تشاطُر باسيل وخطأ حزب الله الى «نقزة» بري وعناد «الستة»
- الحريري: لا بد أحياناً من الصمت ليسمع الآخرون جنبلاط: الحكومة لم تقلع لمزيد من التشاور والدين
- بعد تعطل تشكيل الحكومة اللبنانية... الحريري في إجازة
- توقعات الأبراج ليوم December 24, 2018
- حدث في مثل هذا اليوم December 24, 2018
- ثلاثة رجال وثلاثة مشاهد
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
الصراع على الزعامة المارونيّة في لبنان (3/3) ...الكاتب:
-
-
حكومة "الميلاد": باسيل يسرق الهدية وحزب الله ...الكاتب:
-
-
-
حكومةُ السياسة لحزب الله والأرباحُ للحريري وباسيل ...الكاتب:
-
لقاء «المنكوبين»: وزيرُنا «قيد الدرس»! ...الكاتب:
-
حال اللقاء التشاوري.. رضينا بـ عدرا.. وعدرا ...الكاتب:
-
"زوبعة" اتهامات تلاحق الوزير المفترض جواد عدرا ...الكاتب:
-
نَفّذوا المهمّة «مِتل الشاطرين» ومَشوا! ...الكاتب:
-
هكذا حلّت «الصاعقة» عــــلى «اللقاء التشاوري» ...الكاتب:
-
«حزب الله» لحلفائه: جواد عدرا مُمثلكم! ...الكاتب:
-
الأسباب الفعلية للولادة الحكومية: داخلية أم خارجية؟ ...الكاتب:
-
حكومة «الغلَبة»... على وقع الانسحاب الأميركي ...الكاتب:
-
الحريري يربح المعركة وعون يكسب عهده ...الكاتب:
-
ما هي رسالة إسرائيل إلى روسيا التي ...الكاتب:
-
هل يخنق "التيّار" العهد القويّ؟ ...الكاتب:
-
حكومة لبنان: انسحبت أميركا تمددت روسيا وانتصرت ...الكاتب:
-
عون الخاسر الأول و«الحزب» الرابح الأكـــبر! ...الكاتب:
-
من فاز رئاسيّاً في الولادة الحكومية؟ ...الكاتب:
هشام عيتاني يسعى لشراء بنك الاعتماد الوطني
تضجّ الأوساط المصرفية بخبر دخول المقاول المعروف، هشام عيتاني، مع مجموعة من المساهمين، إلى نادي أصحاب المصارف في لبنان. ووفق معلومات موثّقة حصلت عليها «الأخبار»، تقدّم بنك الاعتماد الوطني (Bcn)، في الشهر الماضي، بطلب من مصرف لبنان للموافقة على عمليات تفرّغ مساهميه الحاليين عن 170 ألف سهم، أو ما يوازي 72% من رأسمال البنك المذكور، لمصلحة 5 مساهمين جدد، على رأسهم عيتاني، بالإضافة إلى جهاد باسيل ووليد وخالد زيدان وجينا قلعجي.
يدرس المجلس المركزي لمصرف لبنان هذا الطلب، في جلسته غداً الأربعاء. وبصرف النظر عن رأي أعضاء المجلس المركزي، يتجه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، إلى الموافقة على عمليات التفرّغ المذكورة، خلافاً للمعايير التي سبق أن وضعها عندما اشترط لبيع بنك «فرعون وشيحا» أن تنحصر عمليات التملك داخل القطاع المصرفي بالمجموعات المصرفية، أي أن تنطوي على عمليات دمج واستحواذ بين المصارف، لا عمليات انتقال ملكية إلى أفراد ليست لديهم الخبرة في العمل المصرفي.
يعدّ بنك الاعتماد الوطني من البنوك الصغيرة، إذ لم تتجاوز أمواله الخاصة في عام 2018 نحو 25 مليون دولار. وتبلغ موجوداته نحو 200 مليون دولار، منها 140 مليون دولار ودائع للزبائن. وهو يسجّل خسائر تشغيلية، ويرهن أكثر من 72% من أسهمه لدى بنك بيروت.
وكان لطفي الزين وصالح الصقري قد تملكا 90% من أسهم هذا البنك في عام 2010 (75% للزين و15% للصقري)، وبلغت قيمة الصفقة حينها نحو 35 مليون دولار. إلا أن البنك عانى من مشكلات كثيرة في هذه الفترة، ولم يحقق أي نموّ يُذكر بسبب ضعف الإدارة، وبسبب دخول المساهم الأساسي لطفي الزين في أزمة العجز عن تسديد مديونيته، ما ساهم في زيادة مشكلات البنك.
ووفق عقود التفرّغ الجديدة التي يطلب البنك الموافقة عليها، تبلغ قيمة الصفقة الإجمالية نحو 23 مليون دولار. وسيتخلى بموجبها لطفي الزين ومجموعته (التي تضم شقيقه زين وابنته شيرين وابن شقيقه محمد الذي يشغل حالياً منصب رئيس مجلس الإدارة - المدير العام، فضلاً عن 7 أعضاء في مجلس الإدارة يمتلكون أسهماً قليلة) عن 170 ألف سهم، تمثل كامل حصصهم تقريباً، لمصلحة كل من: هشام عيتاني (87 ألف سهم) ووليد وخالد زيدان (46 ألف سهم) وجهاد باسيل (26 ألف سهم) وجينا قلعجي (زوجة خالد عرب) (11 ألف سهم).
ذاع صيت هشام عيتاني، كواحد من أكبر المقاولين في عقود الإدارة العامة، فهو مالك مجموعة «المورد» القابضة، التي تعمل في مجالات الطباعة والبطاقات الرقمية وتوريد التجهيزات واللوازم والقرطاسية. ويتولى عيتاني رئاسة مجلس إدارة شركة «inkript» هولدينغ وشركة «serta» هولدينغ، اللتين حظيتا بعقود كثيرة لتوريد بطاقات الهاتف الخلوي والبطاقات البيومترية وعقود تبديل لوحات السيارات ورخص السير والسيارات، وكذلك ورد اسم عيتاني في صفقة استبدال بطاقات الهوية اللبنانية الحالية ببطاقات بيومترية، التي جرى تلزيمها بالتراضي لشركة «ساجيم» الفرنسية.
الصهر السابق لحاكم مصرف لبنان هو المستشار القانوني في هذه الصفقة
تقول مصادر مصرفية إن جميع المساهمين الجدد في البنك لا خبرة سابقة لديهم بالعمل المصرفي، وهم ينشطون في مجالات الوساطة المالية والعقارية والمقاولات، وهم تعهّدوا بزيادة الأموال الخاصة الأساسية للبنك بعد شرائه بقيمة 60 مليون دولار بين عامي 2019 و2021، وبعدم إجراء أي توزيع لأنصبة الأرباح في السنوات الثلاث المقبلة، وإعادة البنك إلى سكة الأرباح، إلا أنهم لم يقدّموا أي خطة أو برنامج واضح يشرح كيفية الإيفاء بهذه التعهدات والضمانات لتحقيقها.
تحتاج عمليات التفرّغ المطروحة إلى موافقة مسبقة من مصرف لبنان، وتحتاج أيضاً إلى موافقة بنك بيروت، لكون أسهم لطفي الزين وابنته شيرين مرهونة لهذا البنك. وتنص عقود التفرّغ على استقالة أعضاء مجلس الإدارة الحاليين، ما عدا صالح الصقري، لكي يتسنى للمساهمين الجدد الاستحواذ على الإدارة. ووفق العقود المعروضة على المجلس المركزي، تتوزع قيمة الصفقة بين 18 مليون دولار ثمناً للأسهم، و4 ملايين دولار تقديمات نقدية ومبلغ 700 ألف دولار سينالها المحامي شفيق أبي اللمع، الصهر السابق لحاكم مصرف لبنان، بصفته المستشار القانوني في هذه الصفقة. وسيتولى مجلس الإدارة في البنك بعد إنجاز التفرّغ كل من خالد زيدان وفادي مكي وجينا قلعجي وفيليب داغر ومحمد فواز ونصري ملحمه ومازن سويد وصالح الصقري ومحمد الزين.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
- أخت كارادشيان الصغيرة تجمع 900 مليون دولار في 3 سنوات
- ترامب: إعادة إعمار سوريا ستمولها السعودية بدلا منا
- حكومة لبنان إلى 2019... وتوتّر بين «الحر» و«حزب الله»
- بري انتقد "استخفاف" باسيل وروى قصة سحب عدرة ورفض بشدة اقتراح الحريري طلب تعديل الحقائب
- اتفاق بين حزب الله والتيار على وقف التراشق الإعلامي والاتصالات الحكومية مجمّدة
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 176
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 30
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- اتفاق بين حزب الله والتيار على وقف التراشق الإعلامي والاتصالات الحكومية مجمّدة
- حكومة لبنان إلى 2019... وتوتّر بين «الحر» و«حزب الله»
- «سوليدير» على حافة الانهيار.. خسرت 100 مليون دولار في 6 أشهر
- بري انتقد "استخفاف" باسيل وروى قصة سحب عدرة ورفض بشدة اقتراح الحريري طلب تعديل الحقائب
- هشام عيتاني يسعى لشراء بنك الاعتماد الوطني
- وصفة السلطة للتصحيح المالي: خفض الأجور ورفع أسعار الكهرباء!
- رسالة «حزب الله» وصلتْ إلى «التيار الحر»... لا للثلث المعطّل
- مساعي تشكيل الحكومة في عطلة رأس السنة وربما تطول بعدها
- «الأزمة الحكومية» تخرج عن السيطرة
- كمين الحكومة الذي نصبه باسيل ووقع فيه
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)