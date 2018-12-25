- هل يمكننا أن نخدع الشيخوخة؟
- واشنطن بوست: فظائع صيدنايا.. حين يفرغ النظام السوري السجون بالإعدامات
- أيام صعبة لترامب.. تراشق مع الكونغرس وتعطيل للحكومة ونزيف بالبورصة
- قال إنها سياسية.. 7 سنوات سجنا لنواز شريف بقضيتي فساد
- ترامب مستعد لزيارة تركيا تلبية لدعوة من أردوغان
- أمل بإعادة إحياء المبادرة الرئاسية للحكومة.. الراعي: ما يفعله المسؤولون جريمة
- هيبة رئيس وأعضاء مجلس بلدية طرابلس.. في مهب الريح
- الاستراليون يتمتعون بشمس عيد الميلاد على شواطئ بونداي وبايرون باي (صور)
- القهوة.. حكاية مزاج وصدفة اكتشفها راعي ماعز
- للنساء... فوائد خفية للحمص
- هذه الأطعمة تعزز نمو الشعر بسرعة قصوى.. فهل تتناولونها؟
- أخت كارادشيان الصغيرة تجمع 900 مليون دولار في 3 سنوات
- اتفاق بين حزب الله والتيار على وقف التراشق الإعلامي والاتصالات الحكومية مجمّدة
- ترامب: إعادة إعمار سوريا ستمولها السعودية بدلا منا
- حكومة لبنان إلى 2019... وتوتّر بين «الحر» و«حزب الله»
- «سوليدير» على حافة الانهيار.. خسرت 100 مليون دولار في 6 أشهر
- بري انتقد "استخفاف" باسيل وروى قصة سحب عدرة ورفض بشدة اقتراح الحريري طلب تعديل الحقائب
- ثمن البديل الإيراني في العراق
- هشام عيتاني يسعى لشراء بنك الاعتماد الوطني
- وصفة السلطة للتصحيح المالي: خفض الأجور ورفع أسعار الكهرباء!
- كَلِمَة لا بُد أن تُقال في حَقِّ الأمير الراحل طلال بن عبد العزيز الذي طَالب بمَلكيّة دُستوريّة.. وحُقوق كامِلَة للمَرأة.. وعارَض القَواعِد الأمريكيّة واسْتَحقَّ لقب “الأمير الأحمَر”.. وهذا ما قالَه في آخِر مُكالَمة هاتفيّة معه
- رسالة «حزب الله» وصلتْ إلى «التيار الحر»... لا للثلث المعطّل
- مساعي تشكيل الحكومة في عطلة رأس السنة وربما تطول بعدها
- «الأزمة الحكومية» تخرج عن السيطرة
- توقعات الأبراج ليوم December 25, 2018
- كمين الحكومة الذي نصبه باسيل ووقع فيه
- تظاهرة الأحد: صرخة حقيقية بتدبير مريب
- صحيفة فرنسيّة تفتح ملف نهر "البارد": شرارة الطفل "محمد" تُشعله!
- هل توقف تركيا حملتها على السعوديّة بعد قرار الانسحاب من سوريا؟
- لا نريد حكومة من هؤلاء
- عبد الرحيم مراد خسر وسعد أنقذ نفسه... أيّ وظيفة لسنّة 8 آذار بعد ترحيل الولادة؟
- بالأرقام.. هكذا ستكون درجات الحرارة في أستراليا خلال الكريسماس
- سركيس نعوم: جبران باسيل رجل شرّير!
- يسوعُ معتصِمٌ في المِذوَد
- قدرة الرّدع الأميركية ستتضرّر
- "الحزب" و"التيار" يدفعان البلد إلى المجهول
- الغضب الشعبي يتقدّم على التأليف... وبرِّي: خــلف التعطيل شيء كبير
- جبران باسيل: راسبوتين الجمهورية
- برّي: كل حكومة وأنتم بخير!
- جواد عدرا... «عايز مستغني»!
- هل هناك فعلاً «إنقلاب» على العهد ؟
- من يشكل الحكومة في لبنان؟
- إحتمالات التعثّر... ثلاثة
- تعزيزات تركية قياسية قرب منبج... والنظام السوري يحشد شرقاً
- شركة أسترالية تجبر متدربين على العمل ضعف الوقت المسموح به قانونيا
- "ميتة" تعود لمنزلها بعد 4 أيام من "حرق جثتها"
- بالفستان الأخضر... رانيا يوسف تشعل مواقع التواصل الاجتماعي
- أكوامان يتصدر إيرادات السينما الأميركية
- هكذا يجعلنا زيت جوز الهند نبدو أصغر بـ10 سنوات
- الأزمة تخرج إلى الشارع
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
الصراع على الزعامة المارونيّة في لبنان (3/3) ...الكاتب:
-
-
حكومة "الميلاد": باسيل يسرق الهدية وحزب الله ...الكاتب:
-
-
-
حكومةُ السياسة لحزب الله والأرباحُ للحريري وباسيل ...الكاتب:
-
لقاء «المنكوبين»: وزيرُنا «قيد الدرس»! ...الكاتب:
-
حال اللقاء التشاوري.. رضينا بـ عدرا.. وعدرا ...الكاتب:
-
"زوبعة" اتهامات تلاحق الوزير المفترض جواد عدرا ...الكاتب:
-
نَفّذوا المهمّة «مِتل الشاطرين» ومَشوا! ...الكاتب:
-
هكذا حلّت «الصاعقة» عــــلى «اللقاء التشاوري» ...الكاتب:
-
«حزب الله» لحلفائه: جواد عدرا مُمثلكم! ...الكاتب:
-
الأسباب الفعلية للولادة الحكومية: داخلية أم خارجية؟ ...الكاتب:
-
حكومة «الغلَبة»... على وقع الانسحاب الأميركي ...الكاتب:
-
الحريري يربح المعركة وعون يكسب عهده ...الكاتب:
-
ما هي رسالة إسرائيل إلى روسيا التي ...الكاتب:
-
هل يخنق "التيّار" العهد القويّ؟ ...الكاتب:
-
حكومة لبنان: انسحبت أميركا تمددت روسيا وانتصرت ...الكاتب:
-
عون الخاسر الأول و«الحزب» الرابح الأكـــبر! ...الكاتب:
-
من فاز رئاسيّاً في الولادة الحكومية؟ ...الكاتب:
هيبة رئيس وأعضاء مجلس بلدية طرابلس.. في مهب الريح
شهد مجلس بلدية طرابلس يوم أمس سابقة خطيرة تمثلت باقتحام شبان يدّعون أنهم يمثلون المجتمع المدني قاعة الاجتماع وعملوا على تعطيل الجلسة إحتجاجا على فشل العمل البلدي برمته، ما من شأنه أن يُمعن في ضرب هيبة موقع رئيس البلدية المهندس أحمد قمر الدين وأعضاء المجلس ويضعها في مهب الريح، ويكرّس أعرافا جديدة لم يسبق لأي مجلس بلدي أن واجهها.
بغض النظر عن كل الاعتراضات التي يواجهها رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي، وكل الاتهامات لهم بالفشل وبعدم الاهتمام بشؤون المدينة وأهلها، إلا أن ما حصل لا يعني قمر الدين وأعضاء المجلس فحسب، بل يعني موقع رئيس البلدية وحضور الأعضاء وما يمثلونه من سلطتين تقريرية وتنفيذية، وما أثار إستغراب أبناء المدينة هو قيام عدد من أعضاء المجلس بتأييد إقتحام الشبان لجلسة المجلس ومحاولتهم ركوب “الموجة الشعبية” بالدفاع عنهم، متناسين أن ما حصل يسيء إليهم كأعضاء منتخبين، ويضرب هيبتهم وحضورهم في المدينة مهما كانت الظروف والمعطيات.
ماذا حصل خلال جلسة المجلس البلدي أمس؟..
تقول المعلومات أن تنامي الاعتراض على المهندس أحمد قمر الدين بلغ الى تطيير نصاب الجلسات السابقة، وأن جلسة يتيمة عقدت قبل فترة فقط من أجل إقرار موازنة العام 2019، وأن ثمة ثورة تجتاح المجلس ضد الرئيس قمر الدين بما يخص ملف تعيين 70 شرطيا بلديا.
بالأمس كانت جلسة المجلس البلدي بمن حضر، بعدما فقدت الجلسة الماضية نصابها، حيث يجيز القانون لرئيس البلدية أن يدعو لجلسة ثانية بحضور ثمانية أعضاء فقط، وقد حضر 12 عضوا، لكنهم كانوا متوافقين على عدم مناقشة أي بند من جدول الأعمال إلا بعدما يصار الى حل ملف تعيين عناصر الشرطة البلدية.
وتضيف المعلومات أن هناك أربع لجان تهتم بملف تعيين عناصر الشرطة هي: اللجنة الطبية، اللجنة الرياضية، اللجنة التقريرية، واللجنة الرئيسية التي من المفترض أن تضم أعضاء من المجلس البلدي.
اللافت أن رئيس البلدية لم يسم أي من أعضاء المجلس البلدي في اللجنة الرئيسية التي من
المفترض أن تصلها نتائج اللجان الثلاثة لدراستها وإصدار النتائج النهائية، حيث شكل قمر الدين لجنة تقتصر عليه وعلى مندوب عن الداخلية ومندوب عن هيئة السير، وأمين سر المجلس البلدي، وقد لاقت خطوة قمر الدين إعتراضات واسعة من قبل أعضاء المجلس البلدي الذين إتهموه بالسعي لارضاء “تيار المستقبل” بتعيين أكبر عدد ممكن من الشرطيين الذين يدعمونهم لضمان تجديد ولايته في أيار المقبل، وعندما عُرض موضوع هذه اللجنة في إحدى الجلسات، أشار قمر الدين الى قرار صادر عن المجلس البلدي يفوضه بتشكيل اللجنة كما يشاء، الأمر الذي إستغربه الأعضاء بشدة، معتبرين أن في الأمر تزوير، لكن قمر الدين أصر على موقفه، وأصر أيضا على عدم إدخال أي عضو من المجلس البلدي الى اللجنة الرئيسية.
وخلال جلسة الأمس كان الأعضاء يريدون مناقشة هذا الأمر مع قمر الدين قبل مناقشة أي بند من بنود جدول الأعمال، لكن قمر الدين فوجئ باقتحام شبان قاعة المجلس البلدي، حيث إنهالوا عليه بالاتهامات بالفشل وبعدم الاهتمام بالمدينة، متسائلين أين الزفت والاشارات الضوئية؟، فسارع قمر الدين الى الرد عليهم بأن “الزفت والإشارات الضوئية سيبصرا النور قريبا بعد أن أنجز تلزيمهما مؤخرا حسب الأصول، لافتا إنتباههم الى أن حضورهم الجلسات يحتاج إلى كتاب وموافقة مسبقة، وإن مداولات الجلسات تبقى سرية فيما القرارات تنشر حسب الأصول، وأنه على استعداد لاستقبالهم في مكتبه والاستماع لمطالبهم ومناقشة قضاياهم”.
وعندما طلب منهم قمر الدين الخروج من قاعة المجلس، رفضوا وإفترشوا الأرض داخل القاعة، وعند تدخل عناصر الشرطة البلدية لاخراجهم تدخل عدد من الأعضاء رافضين خروجهم معتبرين أنهم يمثلونهم، عندها رفع قمرالدين الجلسة وغادر.
بعد ذلك إشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بما شهدته قاعة المجلس البلدي، وقد إنضم عدد من أعضاء المجلس البلدي الى المرحبين بما قام به الشبان، إنطلاقا من أن ما حصل يصب في مصلحتهم لجهة إستهداف قمر الدين والاطاحة به، لكن البعض الآخر ومن بينهم أعضاء في المجلس البلدي لم يحضروا الجلسة إعترضوا على ما قام به الشبان، معتبرين أنها سابقة خطيرة، خصوصا أن للمجلس البلدي هيبته وحرمته ولا يجوز لأي كان إقتحامه بهذا الشكل، منتقدين بشدة الأعضاء المرحبين الذين يسيئون الى أنفسهم قبل أن يسيئوا الى قمر الدين، لافتين الانتباه الى أن معارضتهم الشديدة لـ قمر الدين وسعيهم لعدم تجديد ولايته في أيار المقبل، لا يعني أن يتركوا موقع رئيس البلدية عرضة للاعتداء أو الاستهزاء، خصوصا أن الأشخاص زائلين أما الموقع فباق ويجب الحفاظ على كرامته وهيبته.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
- أخت كارادشيان الصغيرة تجمع 900 مليون دولار في 3 سنوات
- الاستراليون يتمتعون بشمس عيد الميلاد على شواطئ بونداي وبايرون باي (صور)
- «سوليدير» على حافة الانهيار.. خسرت 100 مليون دولار في 6 أشهر
- ترامب: إعادة إعمار سوريا ستمولها السعودية بدلا منا
- اتفاق بين حزب الله والتيار على وقف التراشق الإعلامي والاتصالات الحكومية مجمّدة
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 176
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 30
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
غسان ريفي
رئيس تحرير جريدة سفير الشمال الالكترونية
- هيبة رئيس وأعضاء مجلس بلدية طرابلس.. في مهب الريح
- من يشكل الحكومة في لبنان؟
- حال اللقاء التشاوري.. رضينا بـ عدرا.. وعدرا ما رضي فينا
- نجيب ميقاتي.. كاسحة ألغام لضمان سلامة البلد
- هذا هو السيناريو الوحيد لحل العقدة السنية وتشكيل الحكومة
- ما هي تداعيات كلام وهاب عن المشنوق لدى الحريري والمستقبل؟
- ما الذي يعرقل ولادة الحكومة.. العقدة السنية أم الثلث المعطل؟
- أسماء الشهداء والناجين في الباخرة ″ترانزيت″.. هكذا إرتكبت إسرائيل جريمتها
- قصة شهداء الاستقلال في طرابلس
- الحريري يُدعّم موقفه بتمثيل ″الوسط المستقل″.. والحكومة تنتظر
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)