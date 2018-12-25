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ميقاتي لعون: تمنياتنا لكم وللبنانيين بميلاد مجيد وليكن مناسبة للعودة للدستور وروحيته
غرّد الرئيس نجيب ميقاتي، على حسابه الخاص عبر موقع نويتر"، فقال: "فخامة الرئيس ميشال عون أطيب التمنيات لك ولجميع اللبنانيين بعيد الميلاد المجيد. بكلامك اليوم وضعت الإصبع على الجرح عندما قلت "إن البعض يخلق تقاليد جديدة بتأليف الحكومة لم نألفها سابقاً ونحتاج لبعض الوقت لإيجاد الحلول لها" فلتكن مناسبة للعودة إلى الدستور وروحيته بعيداً عن أي إجتهاد".
فخامة الرئيس ميشال عون اطيب التمنيات لك ولجميع اللبنانيين بعيد الميلاد المجيد.بكلامك اليوم وضعت الاصبع على الجرح عندما قلت "ان البعض يخلق تقاليد جديدة بتأليف الحكومة لم نألفها سابقا ونحتاج لبعض الوقت لإيجاد الحلول لها"— Najib Mikati (@Najib_Mikati) 25 December 2018
فلتكن مناسبة للعودة الى الدستور وروحيته بعيدا عن اي إجتهاد.
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سيدني - استراليا
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