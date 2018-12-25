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الرئيسية | لبنان | ميقاتي لعون: تمنياتنا لكم وللبنانيين بميلاد مجيد وليكن مناسبة للعودة للدستور وروحيته
المصنفة ايضاً في: نجيب ميقاتي, لبنان

ميقاتي لعون: تمنياتنا لكم وللبنانيين بميلاد مجيد وليكن مناسبة للعودة للدستور وروحيته

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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ميقاتي لعون: تمنياتنا لكم وللبنانيين بميلاد مجيد وليكن مناسبة للعودة للدستور وروحيته

غرّد الرئيس نجيب ميقاتي، على حسابه الخاص عبر موقع نويتر"، فقال: "فخامة الرئيس ميشال عون أطيب التمنيات لك ولجميع اللبنانيين بعيد الميلاد المجيد. بكلامك اليوم وضعت الإصبع على الجرح عندما قلت "إن البعض يخلق تقاليد جديدة بتأليف الحكومة لم نألفها سابقاً ونحتاج لبعض الوقت لإيجاد الحلول لها" فلتكن مناسبة للعودة إلى الدستور وروحيته بعيداً عن أي إجتهاد".

 

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