- بري: اتصالات تأليف الحكومة اللبنانية... جامدة
- بري لأول مرة: قطبة مخفية لها علاقة بالانسحاب الأميركي وراء عرقلة الحكومة
- النائب روجيه عازار: الرئيس عون غاضب من السياسيين الذين يتراجعون عن التزاماتهم
- ثَلاثةُ أسبابٍ تَجعَلُنا لا نَستبعِد أن تكون الغارة الصاروخيّة الإسرائيليّة على سورية هِي الأخيرة.. هل سيُعطِي بوتين الضَّوء الأخضَر للجيش السوريّ لاستِخدام صواريخ “إس 300” لإسقاطِ الطَّائِرات الإسرائيليّة في الأجواءِ اللبنانيّة؟ ولِماذا لا يَذهب الحريري إلى مجلس الأمن شاكِيًا تَهديد الطَّائِرات في مَطارِ بيروت؟
- مقال لغسان سعود يمهّد لمقدمة نارية للـ"OTV"
- ماذا يريد حزب الله؟
- من المنتصر في سوريا بعد تنفيذ الانسحاب العسكري الأميركي؟
- الضربة الإسرائيلية قرب دمشق.. سر "الطائرتين المشبوهتين"
- أبعد من الحكومة المفقودة: مخطط كبير يستهدف لبنان؟
- بالصور.. تفاصيل 24 ساعة مرعبة عاشها سكان برج الحديقة الأولمبية بأستراليا
- مفاجأة خطيرة تهز أستراليا.. مطار سيدني يسبح على بركة مياه سامة
- لماذا أصبحت هواوي خطرًا على الأمن القومي؟
- هتلر فر من برلين إلى الأرجنتين
- أستراليا.. التوأمتان الأكثر تطابقاً تعتزمان الزواج من رجل واحد
- نائبة تتعرض للضرب بسبب ملابسها الفاضحة
- الخضروات والفواكه الأرجوانية.. كنز غذائي وصحي لا يفنى
- حق العقَّاد علينا
- العقوبات الأميركية تقلّص موازنة إيران إلى النصف
- توقعات الأبراج ليوم December 26, 2018
- نوفاك: 120 مليار دولار أرباح روسيا في عامين بفضل "أوبك+"
- أردوغان: سنحقق نهاية 2018 رقما قياسيا بصادراتنا ليبلغ 170 مليار دولار
- حدث في مثل هذا اليوم December 26, 2018
- أستراليا تخلي 300 شخص من برج بالحديقة الأولمبية بسيدني خشية انهياره
- الطاقة تشعل الحرب بين ائتلاف أستراليا وحكومة نيو ساوث ويلز
- «حزب الله» و«التيار الحر» تَشارَكا «طبْخ السمّ» ويَتَصارَعان على ضفافه
- عون من بكركي: إنها معركة سياسية وأعراف جديدة بتشكيل الحكومة
- المحلل السياسي سامي نادر: «الطائف» يتآكل وعلى الدستور السلام
- كانت سنة الحلول المستحيلة
- ميقاتي لعون: تمنياتنا لكم وللبنانيين بميلاد مجيد وليكن مناسبة للعودة للدستور وروحيته
- إسرائيل تستهدف مواقع للحرس الثوري وحزب الله في ريف دمشق
- مبيعات قياسية متوقعة يوم الـ Boxing Day في استراليا
- لماذا يتَعامل الرئيس ترامب مع السعوديّة كماكينَة “صَرف آلي” ويُريد تَحميلها مسؤوليّة إعادَة اعمار سورية لأنّها “دولة ثَريّة”؟ وهَل تقبَل بتَنفيذِ هَذهِ الإملاءات فَوْرًا دُونَ نِقاش؟ وهَل قرار الانسِحاب الأمريكيّ مِن سورية فِتنةٌ جَديدةٌ لتَوريطِ أردوغان وعَرقَلة التَّعافي السوريّ؟
- الكنيسة تستنفر لـ"العهد".. وباسيل يلوّح بالفيدرالية
- لا للنشر بالعامية نعم للعربية الفصحى
- أمبر هيرد من دون ملابس داخلية!
- من الحالات التي تجعل المجامعة مؤلمة للمرأة!!
- هموم تكبير الثدي لدى المرأة
- الطول الطبيعي للقضيب الذي يعمل على اسعاد الزوجة!!
- الحميمية يزيد احتمال خصوبتهم وإنجابهم للأطفال
- من فظائع التربية الجنسية الخاطئة للإناث
- تشريح فتحه الشرج واسباب النهي عن وطء الدبر بالصور
- عام 2018 عربيا: منتخبات مخيبة في المونديال وأندية مشجِعة
- عام 2018: عشرة أحداث رياضية بارزة
- هل يمكننا أن نخدع الشيخوخة؟
- واشنطن بوست: فظائع صيدنايا.. حين يفرغ النظام السوري السجون بالإعدامات
- أيام صعبة لترامب.. تراشق مع الكونغرس وتعطيل للحكومة ونزيف بالبورصة
- قال إنها سياسية.. 7 سنوات سجنا لنواز شريف بقضيتي فساد
- ترامب مستعد لزيارة تركيا تلبية لدعوة من أردوغان
- أمل بإعادة إحياء المبادرة الرئاسية للحكومة.. الراعي: ما يفعله المسؤولون جريمة
- هيبة رئيس وأعضاء مجلس بلدية طرابلس.. في مهب الريح
-
الكنيسة تستنفر لـ"العهد".. وباسيل يلوّح بالفيدرالية ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
الصراع على الزعامة المارونيّة في لبنان (3/3) ...الكاتب:
-
-
حكومة "الميلاد": باسيل يسرق الهدية وحزب الله ...الكاتب:
-
حزب الله في هجوم عنيف: باسيل يتحمّل ...الكاتب:
-
عبدالرحيم مراد عرّاب "سنّة حزب الله" الذي ...الكاتب:
-
حكومةُ السياسة لحزب الله والأرباحُ للحريري وباسيل ...الكاتب:
-
لقاء «المنكوبين»: وزيرُنا «قيد الدرس»! ...الكاتب:
-
حال اللقاء التشاوري.. رضينا بـ عدرا.. وعدرا ...الكاتب:
-
"زوبعة" اتهامات تلاحق الوزير المفترض جواد عدرا ...الكاتب:
-
نَفّذوا المهمّة «مِتل الشاطرين» ومَشوا! ...الكاتب:
-
هكذا حلّت «الصاعقة» عــــلى «اللقاء التشاوري» ...الكاتب:
-
«حزب الله» لحلفائه: جواد عدرا مُمثلكم! ...الكاتب:
-
الأسباب الفعلية للولادة الحكومية: داخلية أم خارجية؟ ...الكاتب:
-
حكومة «الغلَبة»... على وقع الانسحاب الأميركي ...الكاتب:
-
الحريري يربح المعركة وعون يكسب عهده ...الكاتب:
-
ما هي رسالة إسرائيل إلى روسيا التي ...الكاتب:
-
هل يخنق "التيّار" العهد القويّ؟ ...الكاتب:
-
حكومة لبنان: انسحبت أميركا تمددت روسيا وانتصرت ...الكاتب:
-
عون الخاسر الأول و«الحزب» الرابح الأكـــبر! ...الكاتب:
بري لأول مرة: قطبة مخفية لها علاقة بالانسحاب الأميركي وراء عرقلة الحكومة
الجيش: لن نتهاون مع أي تظاهرات تستهدف الفوضى والنيل من القوى الأمنية
خطفت الغارات الاسرائيلية على ريف دمشق الغربي الليلة قبل الماضية اهتمام اللبنانيين بالحكومة كونها تأتي بعد عاملين متباعدين: وصول صواريخ «اس 300» الروسية الى سورية وانسحاب الاميركيين من شمال سورية، ويضاف الى هذين العاملين تدمير ما تقول اسرائيل انها انفاق لحزب الله عابرة للحدود الجنوبية، والعودة الى قصف اهداف ايرانية، واجتماع لقادة حزب الله في سورية من فوق الاراضي اللبنانية لا على الاراضي اللبنانية، ربما لأنها قد تكون الاقل كلفة عسكريا وديبلوماسيا، مما لو وجه بنيامين نتنياهو، المقبل على انتخابات مبكرة، طائراته المغيرة الى غزة او جنوب لبنان.
واللافت ايضا انها اتت بعد اسقاط طهران احد ابرز شعارات ثورتها بنفي وزير خارجيتها محمد جواد ظريف مناداة قادتها بتدمير اسرائيل، وكأن المطلوب من طهران اكثر.
اوساط اعلامية قريبة من حزب الله نفت وجود اجتماعات قيادية للحزب مع اللواء قاسم سليماني استهدفتها الطائرات الاسرائيلية، وقالت ان سليماني موجود في طهران للمشاركة بتشييع رئيس مصلحة تشخيص النظام، واعتبرت الاوساط ان الغارات الاسرائيلية ضد مواقع داخل محيط العاصمة السورية رسائل مرتبطة بالانسحاب الاميركي من شمال سورية، وهي لامت الصمت اللبناني حيال اجراء القصف من الاجواء اللبنانية، حيث كان على الجيش اللبناني ان يتصدى للطائرات حتى بالاسلحة التقليدية.
الى ذلك، ذكرت وكالة «سبوتنيك» الروسية نقلا عن وزارة الدفاع الروسية ان القصف الاسرائيلي تزامن مع هبوط طائرتين مدنيتين في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، وان المضادات السورية أسقطت 14 من اصل 16 صاروخا اطلقتها اسرائيل.
حكوميا، الافق مسدود تماما، وحديث الوسط السياسي لا يتعدى تبادل الاستنتاجات حول من عناهم الرئيس ميشال عون في بكركي «ممن يسعون لخلق تقاليد واعراف جديدة» في موضوع تشكيل الحكومة، فالرئيس السابق العماد ميشال سليمان تساءل عما اذا كان المطلوب انعقاد القمة الاقتصادية العربية في بيروت من دون حكومة لافقار اللبنانيين.
واضاف امام معايديه بالميلاد معلقا على تصريحات الرئيس ميشال عون في بكركي: لقد كنت اول من عانى من تخطي الاعراف الدستورية، حيث واجهت خلال ولايتي الرئاسية كل المحاولات للقفز فوق الاعراف المتبعة في تشكيل الحكومة.
بدوره، توجه رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي الى الرئيس عون قائلا: بكلامك في بكركي، وضعت الاصبع على الجرح عندما قلت ان البعض يخلق تقاليد جديدة في تأليف الحكومة، لم نألفها سابقا، ونحتاج بعض الوقت لايجاد حلول لها، وقال: لا احد يضع شروطا على الرئيس المكلف، لافتا الى ان ازمة تشكيل الحكومة هي ازمة في تطبيق النظام لا ازمة نظام، مشيرا الى ان السؤال الاكثر تداولا حول كلام الرئيس عون: من المقصود بالوقوف وراء تغيير التقاليد والاعراف؟ وما المدة الزمنية الجديدة المطلوبة؟
الرئيس نبيه بري اسف للجمود الحاصل، وقال انه لا يريد تحميل المسؤولية لاحد، لكن لا اتصالات حتى الآن من جانب المعنيين بتشكيل الحكومة، رئيس المجلس تحدث امام نواب امس لاول مرة عن قطبة مخفية خارجية لها علاقة بالانسحاب الاميركي من سورية والاعتداءات الاسرائيلية وصفقة العصر.
رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري على صمته، ومصادر قريبة من تياره اوضحت لـ «الأنباء» امس ان المشكلة عند الطرف الآخر، تنازلنا كثيرا، وكفانا، الموضوع عند الطرف الآخر، لا مبادرات من جانبنا ولا سوى ذلك.
في غضون ذلك، كشف الاعلامي علي حجازي القريب من حزب الله سبب خروج اللقاء التشاوري المدعوم من حزب الله من مرشحه للوزارة جواد عدرا بعد تبنيه من الرئيس نبيه بري والآخرين، حيث ابلغ قناة «الجديد» بان عدرا تردد كثيرا في لقاء اعضاء اللقاء التشاوري متمسكا باعتباره ضمن حصة رئيس الجمهورية، لكن القشة التي قصمت ظهر البعير تمثلت في اعلانه بصراحة وردا على سؤال طرحه عليه النائب فيصل كرامي رفضه التصويت الى جانب المقاومة، في كل موضوع يتناولها في مجلس الوزراء، الامر الذي اوجب تخلي اللقاء التشاوري عنه.
وفي الخلاصة، لا حكومة ـ كما تقول المصادر ـ حتى يتراجع المعنيون الى حدود المسؤولية الصادقة بعيدا عن لعبة الكشاتبين السياسية الحاصلة، وفي تقديرها ان لبنان يدفع ثمن الانسحاب الاميركي من شمالي سورية والتأزم في العراق وترديات الاوضاع في اليمن.
وعلى صعيد التظاهرات السيّارة التي دعت اليها مواقع التواصل الاجتماعي عصر امس، فقد اصدر الجيش بيانا اكد فيه انه لن يتهاون مع اي محاولات تستهدف اثارة اجواء الفتنة والفوضى في البلاد.
ودعت قيادة الجيش اللبناني اللبنانيين الذين يعتزمون النزول في تظاهرات شعبية والتعبير عن رأيهم بشكل سلمي ألا يتعرضوا الى حياة الآخرين وتحركاتهم على الطرق، مشيرة الى ان حرية التعبير والتظاهر السلمي وحرية الاعلام المسؤول مقدسة لديها ضمن الاطر القانونية، وان مهمة الجيش الاساسية هي حماية المؤسسات الدستورية والممتلكات العامة والخاصة وامن المواطنين وسلامتهم.
وشددت قيادة الجيش على انه لن يتم التهاون مع اي مخل بالامن او مندس بين المتظاهرين يعمل على تغيير التحركات والتظاهرات عن مسارها الحقيقي بهدف النيل من هيبة القوى الامنية واثارة الفتنة والفوضى في البلاد.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 176
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 30
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- بري: اتصالات تأليف الحكومة اللبنانية... جامدة
- بري لأول مرة: قطبة مخفية لها علاقة بالانسحاب الأميركي وراء عرقلة الحكومة
- النائب روجيه عازار: الرئيس عون غاضب من السياسيين الذين يتراجعون عن التزاماتهم
- مقال لغسان سعود يمهّد لمقدمة نارية للـ"OTV"
- أبعد من الحكومة المفقودة: مخطط كبير يستهدف لبنان؟
- «حزب الله» و«التيار الحر» تَشارَكا «طبْخ السمّ» ويَتَصارَعان على ضفافه
- عون من بكركي: إنها معركة سياسية وأعراف جديدة بتشكيل الحكومة
- المحلل السياسي سامي نادر: «الطائف» يتآكل وعلى الدستور السلام
- ميقاتي لعون: تمنياتنا لكم وللبنانيين بميلاد مجيد وليكن مناسبة للعودة للدستور وروحيته
- الكنيسة تستنفر لـ"العهد".. وباسيل يلوّح بالفيدرالية
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)