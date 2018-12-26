- بري لا يحمّل فريقا معيناً مسؤولية تأخير الحكومة وإعلام عون يشدد على "قوة موقفه غير القابل للتخطي"
- سقوط المبادرة الرئاسية يُعيد أزمة التأليف إلى المربّع الأول
- 3 طائرات مدنية تنجو من كارثة: متى تنتهي «النزهة» الإسرائيلية في لبنان؟
- الحريري يتخلى عن صلاحياته: أنا ما دخلني
- حزب الله ــ التيار... الأزمة الأخطر منذ «مار مخايل»؟
- ترامب يغادر العراق.. وإلغاء اجتماعه مع عبدالمهدي
- أستراليا.. الجالية الفيتنامية تدعو إلى الاحتشاد للانتقام من بلطجية سودانيين
- تركيا تعيد حقوق الإنسان إلى الزمن العثماني!
- إطفاء محركات الاتصالات في الملف الحكومي والشارع في لبنان... على الخطّ
- بري: اتصالات تأليف الحكومة اللبنانية... جامدة
- بري لأول مرة: قطبة مخفية لها علاقة بالانسحاب الأميركي وراء عرقلة الحكومة
- النائب روجيه عازار: الرئيس عون غاضب من السياسيين الذين يتراجعون عن التزاماتهم
- ثَلاثةُ أسبابٍ تَجعَلُنا لا نَستبعِد أن تكون الغارة الصاروخيّة الإسرائيليّة على سورية هِي الأخيرة.. هل سيُعطِي بوتين الضَّوء الأخضَر للجيش السوريّ لاستِخدام صواريخ “إس 300” لإسقاطِ الطَّائِرات الإسرائيليّة في الأجواءِ اللبنانيّة؟ ولِماذا لا يَذهب الحريري إلى مجلس الأمن شاكِيًا تَهديد الطَّائِرات في مَطارِ بيروت؟
- مقال لغسان سعود يمهّد لمقدمة نارية للـ"OTV"
- ماذا يريد حزب الله؟
- من المنتصر في سوريا بعد تنفيذ الانسحاب العسكري الأميركي؟
- الضربة الإسرائيلية قرب دمشق.. سر "الطائرتين المشبوهتين"
- أبعد من الحكومة المفقودة: مخطط كبير يستهدف لبنان؟
- بالصور.. تفاصيل 24 ساعة مرعبة عاشها سكان برج الحديقة الأولمبية بأستراليا
- مفاجأة خطيرة تهز أستراليا.. مطار سيدني يسبح على بركة مياه سامة
- لماذا أصبحت هواوي خطرًا على الأمن القومي؟
- هتلر فر من برلين إلى الأرجنتين
- أستراليا.. التوأمتان الأكثر تطابقاً تعتزمان الزواج من رجل واحد
- نائبة تتعرض للضرب بسبب ملابسها الفاضحة
- الخضروات والفواكه الأرجوانية.. كنز غذائي وصحي لا يفنى
- حق العقَّاد علينا
- العقوبات الأميركية تقلّص موازنة إيران إلى النصف
- توقعات الأبراج ليوم December 26, 2018
- نوفاك: 120 مليار دولار أرباح روسيا في عامين بفضل "أوبك+"
- أردوغان: سنحقق نهاية 2018 رقما قياسيا بصادراتنا ليبلغ 170 مليار دولار
- حدث في مثل هذا اليوم December 26, 2018
- أستراليا تخلي 300 شخص من برج بالحديقة الأولمبية بسيدني خشية انهياره
- الطاقة تشعل الحرب بين ائتلاف أستراليا وحكومة نيو ساوث ويلز
- «حزب الله» و«التيار الحر» تَشارَكا «طبْخ السمّ» ويَتَصارَعان على ضفافه
- عون من بكركي: إنها معركة سياسية وأعراف جديدة بتشكيل الحكومة
- المحلل السياسي سامي نادر: «الطائف» يتآكل وعلى الدستور السلام
- كانت سنة الحلول المستحيلة
- ميقاتي لعون: تمنياتنا لكم وللبنانيين بميلاد مجيد وليكن مناسبة للعودة للدستور وروحيته
- إسرائيل تستهدف مواقع للحرس الثوري وحزب الله في ريف دمشق
- مبيعات قياسية متوقعة يوم الـ Boxing Day في استراليا
- لماذا يتَعامل الرئيس ترامب مع السعوديّة كماكينَة “صَرف آلي” ويُريد تَحميلها مسؤوليّة إعادَة اعمار سورية لأنّها “دولة ثَريّة”؟ وهَل تقبَل بتَنفيذِ هَذهِ الإملاءات فَوْرًا دُونَ نِقاش؟ وهَل قرار الانسِحاب الأمريكيّ مِن سورية فِتنةٌ جَديدةٌ لتَوريطِ أردوغان وعَرقَلة التَّعافي السوريّ؟
- الكنيسة تستنفر لـ"العهد".. وباسيل يلوّح بالفيدرالية
- لا للنشر بالعامية نعم للعربية الفصحى
- أمبر هيرد من دون ملابس داخلية!
- من الحالات التي تجعل المجامعة مؤلمة للمرأة!!
- هموم تكبير الثدي لدى المرأة
- الطول الطبيعي للقضيب الذي يعمل على اسعاد الزوجة!!
- الحميمية يزيد احتمال خصوبتهم وإنجابهم للأطفال
- من فظائع التربية الجنسية الخاطئة للإناث
- تشريح فتحه الشرج واسباب النهي عن وطء الدبر بالصور
-
الحريري يتخلى عن صلاحياته: أنا ما دخلني ...الكاتب:
-
حزب الله ــ التيار... الأزمة الأخطر منذ ...الكاتب:
-
الكنيسة تستنفر لـ"العهد".. وباسيل يلوّح بالفيدرالية ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
الصراع على الزعامة المارونيّة في لبنان (3/3) ...الكاتب:
-
"الثلث المعطّل" يعطّل الحكومة اللبنانية ...الكاتب:
-
حكومة "الميلاد": باسيل يسرق الهدية وحزب الله ...الكاتب:
-
حزب الله في هجوم عنيف: باسيل يتحمّل ...الكاتب:
-
عبدالرحيم مراد عرّاب "سنّة حزب الله" الذي ...الكاتب:
-
حكومةُ السياسة لحزب الله والأرباحُ للحريري وباسيل ...الكاتب:
-
لقاء «المنكوبين»: وزيرُنا «قيد الدرس»! ...الكاتب:
-
حال اللقاء التشاوري.. رضينا بـ عدرا.. وعدرا ...الكاتب:
-
"زوبعة" اتهامات تلاحق الوزير المفترض جواد عدرا ...الكاتب:
-
نَفّذوا المهمّة «مِتل الشاطرين» ومَشوا! ...الكاتب:
-
هكذا حلّت «الصاعقة» عــــلى «اللقاء التشاوري» ...الكاتب:
-
«حزب الله» لحلفائه: جواد عدرا مُمثلكم! ...الكاتب:
-
الأسباب الفعلية للولادة الحكومية: داخلية أم خارجية؟ ...الكاتب:
-
حكومة «الغلَبة»... على وقع الانسحاب الأميركي ...الكاتب:
-
الحريري يربح المعركة وعون يكسب عهده ...الكاتب:
-
ما هي رسالة إسرائيل إلى روسيا التي ...الكاتب:
-
هل يخنق "التيّار" العهد القويّ؟ ...الكاتب:
الحريري يتخلى عن صلاحياته: أنا ما دخلني
«نوَّه رئيس الحكومة بفخامة رئيس الجمهورية الذي اضطُرّ إلى مُغادرة الجلسة طالباً من دولة رئيس مجلس الوزراء ترؤسَ الجلسة». ذُكرت هذه الجملة في بيان ختامي لإحدى جلسات حكومة تصريف الأعمال في أيار الماضي. خطوة الرئيس ميشال عون كانت مدعاة لشكر الرئيس سعد الحريري. وهذا الشكر تحديداً هو ما أغضب الرئيس الأسبق للحكومة، نجيب ميقاتي، معتبراً كلام الحريري «انتقاصاً من منصب رئاسة الحكومة».
هذه السابقة لم تكُن يتيمة. لحِقت بها وقائع أخرى، تسببّت في فتح نقاش كبير حول صلاحيات رئيس الجمهورية، وتضاربها مع صلاحيات الرئاسة الثالثة. فعندما حمَل الحريري مسودة تشكيلة وزارية إلى عون، رفضها الأخير، متحدّثاً عن ملاحظات عليها. حينذاك، سارَع الحريري إلى طلب «العونة». تكفّل الرئيس السابق فؤاد السنيورة بجمع المكونات السياسية السنية خلف موقع رئاسة الحكومة، ومعها دار الفتوى، للوقوف خلف رئيس الحكومة المكلف في «معركة الدفاع عن صلاحيات الرئاسة الثالثة»، و«في مواجهة التفسيرات الدستورية التي تريد الانتقاص من هذه الصلاحية».
منذ ذلك الحين، لم يمارس الرئيس سعد الحريري سوى كل ما من شأنه تعريض صلاحياته الدستورية للانتقاص. يؤكّد أنه صاحب القرار، ومن ثمّ يُلقي بالمهمة على رئيس الجمهورية، لعلّه يكون «أم الصبي». يطلق العنان لفريق من مستشاريه وإعلامييه للدفاع عن حقّه الدستوري في رفض أو قبول ما تطلبه المكونات السياسية من حصص وحقائب، ومن ثمّ يتراجع أمام وزير الخارجية جبران باسيل، قبل أن يترك الدفة للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لتنفيذ آلية مبادرة الرئيس عون الأخيرة. منذ ذلك الوقت يظهر الحريري وكأنه تنحّى عن مهمّة التأليف. يروي أحد العارفين بتفاصيل فشل هذه المبادرة، وما تبعها من «خربطة» للاتفاقات حول توزيع الحقائب كيف ردّ الحريري على رئيس مجلس النواب نبيه برّي الذي سأله عن سبب إعادة تدوير الحقائب، بالقول: «أنا ما دخلني»!
لعلّ هذه الإجابة هي الحقيقة الوحيدة الثابتة في مسار التأليف ككل. يقِف الحريري متفرجاً لا فاعلاً. يتلقّى ولا يُبادر. يظهر وكأنه رئيس مكلّف مع وقف التنفيذ. أمر يدفَع بعض المقربين من الحريري، والمحسوبين على خطّه السياسي للقول في السرّ ما لا يقوله الحريري في العلن «المسألة أصبحت أبعد بكثير من مجرّد توزير سنّي من خارج تيار المستقبل، أو تكريس الثنائية لدى الطائفة السنّية داخل الحكومة». الهدف الأساس «إضعاف رئيس الحكومة، حتى من قبل شركائه في التسوية الرئاسية. وهذا في حدّ ذاته ضرب للأعراف الدستورية وتجاوز واضح لاتفاق الطائف الذي بات كثر يسعون إلى ضربه». ولأجل ذلك، يُلام سعد الحريري من داخل فريقه وتوجّه إليه مئات الانتقادات، لأنه «أصبحَ يتصرّف وكأنه سئم المفاوضات، وقرر ترك الأمور لغيره». في الاتصالات التي كانت جارية «تُرك الحريري وحيداً، تحديداً من باسيل ورئيس الجمهورية اللذين سبق وأن أعلنا موقفهما الرافض لتوزير سنّة الثامن من آذار، قبلَ أن يعودا ويتفهما مطلب حزب الله تمثيل حلفائه السنة». برأيهم «كان على الحريري أمام هذا الأمر الواقع الجديد الاعتكاف، بدلاً من تقديم التنازل مرة جديدة بالتراجع عن موقف كان قد أطلقه برفض توقيع مرسوم حكومة تحوي ممثلاً عن نواب سنّة 8 آذار»، لكن «ما حصل قد حصل».
في المقابل، تحمّل أوساط سياسية الحريري وزر ما وصل إليه «لأنه لم يتصّرف انطلاقاً من كونه رئيساً للحكومة. وإنما كطرف». برأي الأوساط «كان بإمكانه أن يأخذ كل ملف السنّة المستقلين على عاتقه، ويخرج بحلّ يؤكّد فعلاً بأنه بيّ السنة كما قال، بدلاً من التفرّج على مسؤول أمني يدير عملية التفاوض الحكومي». ويعطي هؤلاء مثالاً على ذلك بالإشارة إلى رئيس مجلس النواب نبيه برّي الذي لم يُغلق بابه يوماً «في وجه النواب الذين لم بنتخبوه، كما لم يرفض لقاء وزير الخارجية حتّى بعد وصف الأخير له بالبلطجي»!
خلاصة الأمر أن الدفاع عن صلاحيات رئيس الحكومة، لاستثارة أبناء الطائفة السنية تحت عنوان «حفظ الحقوق التي منحنا إياها الطائف»، ليست سوى شمّاعة يستخدمها الحريري ورؤساء الحكومة السابقين، ثم يتخلون عنها متى رأوا أن المعركة قائمة بين التيار الوطني الحر وقوى 8 آذار. في هذه الحالة، لا شيء يحول دون اكتفاء رئيس الحكومة بالتفرج، و«الدعاء بأن يطول أمد الخلاف»!
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
- عون من بكركي: إنها معركة سياسية وأعراف جديدة بتشكيل الحكومة
- المحلل السياسي سامي نادر: «الطائف» يتآكل وعلى الدستور السلام
- أستراليا.. الجالية الفيتنامية تدعو إلى الاحتشاد للانتقام من بلطجية سودانيين
- إطفاء محركات الاتصالات في الملف الحكومي والشارع في لبنان... على الخطّ
- لا للنشر بالعامية نعم للعربية الفصحى
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 176
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 30
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- بري لا يحمّل فريقا معيناً مسؤولية تأخير الحكومة وإعلام عون يشدد على "قوة موقفه غير القابل للتخطي"
- سقوط المبادرة الرئاسية يُعيد أزمة التأليف إلى المربّع الأول
- 3 طائرات مدنية تنجو من كارثة: متى تنتهي «النزهة» الإسرائيلية في لبنان؟
- الحريري يتخلى عن صلاحياته: أنا ما دخلني
- حزب الله ــ التيار... الأزمة الأخطر منذ «مار مخايل»؟
- إطفاء محركات الاتصالات في الملف الحكومي والشارع في لبنان... على الخطّ
- بري: اتصالات تأليف الحكومة اللبنانية... جامدة
- بري لأول مرة: قطبة مخفية لها علاقة بالانسحاب الأميركي وراء عرقلة الحكومة
- النائب روجيه عازار: الرئيس عون غاضب من السياسيين الذين يتراجعون عن التزاماتهم
- مقال لغسان سعود يمهّد لمقدمة نارية للـ"OTV"
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)