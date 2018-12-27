- الفساد في لبنان.. طاعون بلا نهاية
- بعد ″النأي بالنفس″.. عون يلاقي ميقاتي في رفض الأعراف الجديدة
- قتل زوجته السابقة بطريقة بشعة.. وأكمل جريمته على "فيسبوك"
- بارقة أمل.. علاج ثوري قد ينهي معاناة مرضى السكري!
- تقاسم النفوذ في سورية: الكلّ يكسب إلا العرب
- الـ«توتيا Sea Urchin»: حجمها صغير ومنافعها غير متوقّعة
- بري لا يحمّل فريقا معيناً مسؤولية تأخير الحكومة وإعلام عون يشدد على "قوة موقفه غير القابل للتخطي"
- سقوط المبادرة الرئاسية يُعيد أزمة التأليف إلى المربّع الأول
- 3 طائرات مدنية تنجو من كارثة: متى تنتهي «النزهة» الإسرائيلية في لبنان؟
- الحريري يتخلى عن صلاحياته: أنا ما دخلني
- حزب الله ــ التيار... الأزمة الأخطر منذ «مار مخايل»؟
- توقعات الأبراج ليوم December 27, 2018
- مياه الجنوب غير مطابقة للمواصفات.. تلوث جرثومي وكيميائي في محطات الضخ الرئيسية
- ما معنى الصراع المستجد على وزارة البيئة؟
- ترامب يغادر العراق.. وإلغاء اجتماعه مع عبدالمهدي
- أستراليا.. الجالية الفيتنامية تدعو إلى الاحتشاد للانتقام من بلطجية سودانيين
- تركيا تعيد حقوق الإنسان إلى الزمن العثماني!
- إطفاء محركات الاتصالات في الملف الحكومي والشارع في لبنان... على الخطّ
- بري: اتصالات تأليف الحكومة اللبنانية... جامدة
- بري لأول مرة: قطبة مخفية لها علاقة بالانسحاب الأميركي وراء عرقلة الحكومة
- النائب روجيه عازار: الرئيس عون غاضب من السياسيين الذين يتراجعون عن التزاماتهم
- ثَلاثةُ أسبابٍ تَجعَلُنا لا نَستبعِد أن تكون الغارة الصاروخيّة الإسرائيليّة على سورية هِي الأخيرة.. هل سيُعطِي بوتين الضَّوء الأخضَر للجيش السوريّ لاستِخدام صواريخ “إس 300” لإسقاطِ الطَّائِرات الإسرائيليّة في الأجواءِ اللبنانيّة؟ ولِماذا لا يَذهب الحريري إلى مجلس الأمن شاكِيًا تَهديد الطَّائِرات في مَطارِ بيروت؟
- مقال لغسان سعود يمهّد لمقدمة نارية للـ"OTV"
- ماذا يريد حزب الله؟
- من المنتصر في سوريا بعد تنفيذ الانسحاب العسكري الأميركي؟
- الضربة الإسرائيلية قرب دمشق.. سر "الطائرتين المشبوهتين"
- أبعد من الحكومة المفقودة: مخطط كبير يستهدف لبنان؟
- بالصور.. تفاصيل 24 ساعة مرعبة عاشها سكان برج الحديقة الأولمبية بأستراليا
- مفاجأة خطيرة تهز أستراليا.. مطار سيدني يسبح على بركة مياه سامة
- لماذا أصبحت هواوي خطرًا على الأمن القومي؟
- هتلر فر من برلين إلى الأرجنتين
- أستراليا.. التوأمتان الأكثر تطابقاً تعتزمان الزواج من رجل واحد
- نائبة تتعرض للضرب بسبب ملابسها الفاضحة
- الخضروات والفواكه الأرجوانية.. كنز غذائي وصحي لا يفنى
- حق العقَّاد علينا
- العقوبات الأميركية تقلّص موازنة إيران إلى النصف
- توقعات الأبراج ليوم December 26, 2018
- نوفاك: 120 مليار دولار أرباح روسيا في عامين بفضل "أوبك+"
- أردوغان: سنحقق نهاية 2018 رقما قياسيا بصادراتنا ليبلغ 170 مليار دولار
- حدث في مثل هذا اليوم December 26, 2018
- أستراليا تخلي 300 شخص من برج بالحديقة الأولمبية بسيدني خشية انهياره
- الطاقة تشعل الحرب بين ائتلاف أستراليا وحكومة نيو ساوث ويلز
- «حزب الله» و«التيار الحر» تَشارَكا «طبْخ السمّ» ويَتَصارَعان على ضفافه
- عون من بكركي: إنها معركة سياسية وأعراف جديدة بتشكيل الحكومة
- المحلل السياسي سامي نادر: «الطائف» يتآكل وعلى الدستور السلام
- كانت سنة الحلول المستحيلة
- ميقاتي لعون: تمنياتنا لكم وللبنانيين بميلاد مجيد وليكن مناسبة للعودة للدستور وروحيته
- إسرائيل تستهدف مواقع للحرس الثوري وحزب الله في ريف دمشق
- مبيعات قياسية متوقعة يوم الـ Boxing Day في استراليا
- لماذا يتَعامل الرئيس ترامب مع السعوديّة كماكينَة “صَرف آلي” ويُريد تَحميلها مسؤوليّة إعادَة اعمار سورية لأنّها “دولة ثَريّة”؟ وهَل تقبَل بتَنفيذِ هَذهِ الإملاءات فَوْرًا دُونَ نِقاش؟ وهَل قرار الانسِحاب الأمريكيّ مِن سورية فِتنةٌ جَديدةٌ لتَوريطِ أردوغان وعَرقَلة التَّعافي السوريّ؟
-
الفساد في لبنان.. طاعون بلا نهاية ...الكاتب:
-
الحريري يتخلى عن صلاحياته: أنا ما دخلني ...الكاتب:
-
حزب الله ــ التيار... الأزمة الأخطر منذ ...الكاتب:
-
الكنيسة تستنفر لـ"العهد".. وباسيل يلوّح بالفيدرالية ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
الصراع على الزعامة المارونيّة في لبنان (3/3) ...الكاتب:
-
"الثلث المعطّل" يعطّل الحكومة اللبنانية ...الكاتب:
-
حكومة "الميلاد": باسيل يسرق الهدية وحزب الله ...الكاتب:
-
حزب الله في هجوم عنيف: باسيل يتحمّل ...الكاتب:
-
عبدالرحيم مراد عرّاب "سنّة حزب الله" الذي ...الكاتب:
-
حكومةُ السياسة لحزب الله والأرباحُ للحريري وباسيل ...الكاتب:
-
لقاء «المنكوبين»: وزيرُنا «قيد الدرس»! ...الكاتب:
-
حال اللقاء التشاوري.. رضينا بـ عدرا.. وعدرا ...الكاتب:
-
"زوبعة" اتهامات تلاحق الوزير المفترض جواد عدرا ...الكاتب:
-
نَفّذوا المهمّة «مِتل الشاطرين» ومَشوا! ...الكاتب:
-
هكذا حلّت «الصاعقة» عــــلى «اللقاء التشاوري» ...الكاتب:
-
«حزب الله» لحلفائه: جواد عدرا مُمثلكم! ...الكاتب:
-
الأسباب الفعلية للولادة الحكومية: داخلية أم خارجية؟ ...الكاتب:
-
حكومة «الغلَبة»... على وقع الانسحاب الأميركي ...الكاتب:
-
الحريري يربح المعركة وعون يكسب عهده ...الكاتب:
-
ما هي رسالة إسرائيل إلى روسيا التي ...الكاتب:
بعد ″النأي بالنفس″.. عون يلاقي ميقاتي في رفض الأعراف الجديدة
ليست المرة الأولى التي تُلاقي فيها قيادات في السلطة اللبنانية الرئيس نجيب ميقاتي في تطلعاته، أو تلتزم بمبادئ أو شعارات كان أطلقها سابقا، ولعل شعار “النأي بالنفس” الذي إبتكره ميقاتي خلال حكومته بهدف حماية البلد أكبر دليل على ذلك، وهو بالرغم من الحرب الشعواء التي واجهها في تلك الفترة، ما لبث هذا الشعار أن تحوّل في حكومتيّ الرئيسين تمام سلام وسعد الحريري الى خارطة طريق للعبور بين حقول الألغام السياسية والأمنية، وهو من المفترض أن يشكل “قاسم مشترك” بين التيارات السياسية، ليكون عنوان البيان الوزاري للحكومة التي ما يزال اللبنانيون ينتظرون ولادتها بفارغ صبر.
كان التناغم واضحا بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس نجيب ميقاتي في يوم عيد الميلاد، ولم تكن إشادة ميقاتي بتصريح عون في بكركي قبل حضوره القداس الالهي من باب المجاملة أو المصلحة، وإنما كانت هذه الاشادة، لأن رئيس الجمهورية وصل في موقفه السياسي الى المحطة التي يقف فيها ميقاتي منذ تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة في 24 أيار الماضي، لجهة التمسك بالدستور وروحيته والابتعاد عن أي إجتهاد والحفاظ على صلاحيات رئيس الحكومة المكلف أيا يكن هذا الرئيس، وعدم خلق أعراف أو تقاليد جديدة في تأليف الحكومة.
لذلك فقد غرد ميقاتي على حسابه على موقع “تويتر” معتبرا أن “رئيس الجمهورية وضع الاصبع على الجرح”، مشددا على “ضرورة العودة الى الدستور”..
لا شك في أن تغريدة ميقاتي وضعت الاصبع على جرح رئيس الجمهورية، وحملت جملة من الرسائل السياسية وفي عدة إتجاهات لجهة ضرورة وقف “العبث” الحاصل في تشكيل الحكومة، والتأكيد على ما كان صرح به ميقاتي في القصر الجمهوري قبل أيام، بأن “باب الحكومة يُفتح فقط بمفتاحيّ رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، وأن كل ما عدا ذلك من شأنه أن يضاعف من العراقيل والتعقيدات”.
يبدو واضحا أن ما يزعج ميقاتي اليوم هو تفلت الأمور من عقالها لدى بعض التيارات السياسية التي لا تتوانى عن مصادرة دور رئيس الحكومة المكلف، لتفرض عليه الحقيبة التي تريدها والوزير الذي يشغلها، ما يجعله مجرد “ساعي بريد” ويجعل رئيس الجمهورية من دون أي دور، فضلا عن قيام تيارات سياسية بالاعلان عن أسماء وزرائها وقيام بعضهم بتفقد مبنى الوزارة التي سيتسلمها، وهو أمر غير مسبوق في تشكيل الحكومات، ولا يليق بالرئيسين عون والحريري ويضرب كل الصلاحيات التي منحهما إياها الدستور.
كما أن ميقاتي في إشادته بتصريح رئيس الجمهورية، أحرج كثيرا من قيادات التيار الوطني الحر الذي يسعى بعض وزرائه ونوابه منذ فترة الى إيجاد أعراف جديدة مكان النصوص الدستورية، خصوصا أن أحد نوابه قال قبل فترة: “لقد إستطعنا تعديل إتفاق الطائف بالممارسة والأعراف ما لم نستطع أن نعدله بالنصوص، وهذه من حسنات الرئيس القوي”..
لكن يبدو أن الرئيس القوي بدأ يشرب من الكأس نفسه من أكثر من جهة سياسية، لذلك فقد جاءت صرخته من على منبر أعلى سلطة دينية مارونية برفض هذه الأعراف والتقاليد الجديدة، وقد أكد موقفه على صوابية خطوات الرئيس نجيب ميقاتي الذي يكاد أن يكون الجهة السياسية الوحيدة التي إتبعت الأصول لجهة اعطاء الرئيس المكلف حرية إختيار الوزير الذي سيمثل كتلة “الوسط المستقل”.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
- أستراليا.. الجالية الفيتنامية تدعو إلى الاحتشاد للانتقام من بلطجية سودانيين
- قتل زوجته السابقة بطريقة بشعة.. وأكمل جريمته على "فيسبوك"
- ترامب يغادر العراق.. وإلغاء اجتماعه مع عبدالمهدي
- 3 طائرات مدنية تنجو من كارثة: متى تنتهي «النزهة» الإسرائيلية في لبنان؟
- الـ«توتيا Sea Urchin»: حجمها صغير ومنافعها غير متوقّعة
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 176
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 30
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
غسان ريفي
رئيس تحرير جريدة سفير الشمال الالكترونية
- بعد ″النأي بالنفس″.. عون يلاقي ميقاتي في رفض الأعراف الجديدة
- هيبة رئيس وأعضاء مجلس بلدية طرابلس.. في مهب الريح
- من يشكل الحكومة في لبنان؟
- حال اللقاء التشاوري.. رضينا بـ عدرا.. وعدرا ما رضي فينا
- نجيب ميقاتي.. كاسحة ألغام لضمان سلامة البلد
- هذا هو السيناريو الوحيد لحل العقدة السنية وتشكيل الحكومة
- ما هي تداعيات كلام وهاب عن المشنوق لدى الحريري والمستقبل؟
- ما الذي يعرقل ولادة الحكومة.. العقدة السنية أم الثلث المعطل؟
- أسماء الشهداء والناجين في الباخرة ″ترانزيت″.. هكذا إرتكبت إسرائيل جريمتها
- قصة شهداء الاستقلال في طرابلس
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)