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الفساد في لبنان.. طاعون بلا نهاية ...الكاتب:
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الفساد في لبنان.. طاعون بلا نهاية
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - على مدى عقود وحتى يومنا هذا، ثمة الكثير من الضجيج والبيانات الإحصائية ووفرة من الأدلة الموثقة بشأن الفساد الذي ينتشر كالطاعون داخل البيروقراطية اللبنانية مما جعل الدولة تعاني من عجز موازنة متكرر.
ورغم ذلك، فإن جهود الإدارة اللبنانية لتأسيس نظام يعتمد على الجدارة ويحارب الفساد ضئيلة أو غير ذات جدوى.
وتكشف البيانات الصادرة من منظمات المجتمع المدني ومؤسسات متعددة الأطراف مثل الشفافية الدولية والبنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وغيرها أن الفساد يمثل السبب الرئيسي للفقر وعقبة في سبيل التنمية والرخاء.
الرشوة والفساد والمحسوبية وغيرها من المخالفات ترتبط بتداعيات هائلة لأي مؤسسة وتؤدي في معظم الوقت إلى غياب الفاعلية والفشل المنهجي لا سيما في ظل غياب السيطرة.
وبينما يجتز اللبنانيون أسنانهم في غضب صامت ويستسلمون لليأس، ثمة تهديد أكثر خطورة يلوح في الأفق لن يتسبب فقط في استدامة الممارسات الضارة لكنه قد يجعل اللبنانيين يتعايشون مع الفساد وكأنه قدر مفروض عليهم.
التهديد يرتبط بالفشل في تصميم منهج صحيح وشامل أو الإخفاق في مخاطبة حاجة لبنان الماسة إلى محاربة الفساد وتداعياته على الاقتصاد والمجتمع ككل.
وما زال لبنان ينفذ آليات عفا عليها الزمان في محاربة الرشوة والفساد حيث يعتمد على هيئات رقابية كسولة تفتقد الخبرة الضرورية لمكافحة الممارسات الخداعية وخطط الاحتيال.
وعلى الصعيد العام في لبنان، يتخذ الفساد أشكالا متعددة من خلال العقود الحكومية والمشتريات والدفع في الخفاء لتسهيل الأمور واختلاس الأموال العامة وإساءة استخدام السلطة وغيرها من الممارسات المشبوهة.
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سيدني - استراليا
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