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“الى سيادة الجنرال الرئيس المدمّر”… مقال منسوب لشارل أيوب والأخير ينفي!
أصدر رئيس تحرير جريدة “الديار” شارل أيوب بيانًا على الموقع الإلكتروني الخاص به، قال فيه إنه يتمّ توزيع مقال بعنوان “كتب شارل أيوب”، يتضمّن “كلامًا بذيئًا ومسيئًا وقلة احترام وكذب وإهانة”.
وأكّد أيوب أن المقال المكتوب كلّه و تزوير نافيًا بشكل مطلق أن يكون له علاقة به وهو “تحت التزوير الكامل وقامت جهة تستعمل القرصنة الإلكترونية بتوزيعه”.
وإذ اعتبر أيوب أن “الذي كتب المقال هو جبان”، قال إنه سيتقدّم بشكوى أمام القضاء لمعرفة مصدر نشر المقال والقرصنة الإلكترونية الحاصلة و”محاولة إيقاع الضرر بينه وبين أهم شخصيات البلد”.
وأضاف: “غدًا سنقدّم دعوى أمام القضاء وقسم المعلوماتية في قوى الأمن الداخلي لكشف مصدر هذا المقال الجبان والحقير والذي كتبه هو جبان وحقير ولا يتجرأ على ذكر مصدره ولا اسمه ولا موقعه بل يستعمل القرصنة الالكترونية لذلك لاخفاء عمله الجبان”.
ولفت أيوب في بيانه الى أن موقع “ليبانون ديبايت ‘الجبان’ له علاقة بالموضوع بالإتفاق مع جهاز أمني”، وقال: “ماريكا هي أم كاتب المقال التزويري”.
في ما يلي نصّ المقال الذي انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي ونُسب الى أيوب:
“كتب شارل ايوب.
هيدا اخر بوست سياسي رح اكتبو .. بعدين بشوفكن برومية او بحبيش
الى سيادة الجنرال الرئيس المدمّر: ليش مدمّر ؟
لأن دمّر دين امّو للبلد
ولك يا متعمشق على السلطة
والعائد الخائب من بعد هروب وغياب غير مشرّف
يا سارق ومزوّر التاريخ
يا متقلب الجبهات
يا قاتل افراد ورتباء وضباط الجيش
يا مصلحجي يا لحيّس الجزمات
يا متفرّد يا خزمتجي يا مورّث صهورتك النعمات
يا قائلاً غير ما تفعل ويا منتحل الصفات
بماذا اصفك وانت سرقت كل الصفات؟؟
انت الجنرال والدكتور والقائد وبي الكل وصهر الكل والرئيس القوي وا وا وا واااا وعلى الارض انت كرة مطاطية تلعب بك الجبهات ..
اتيتم ويا ريت لا رجعناكم ولا اتيتم ..
انت والزمكّ زبران مختلس اموال الخزينة والفاجر والمفرق والطائفي وصاحب الخطط الفاشلة والوعود الكاذبة و معكم باقي الجراذين من صاحب الوجه الأسود وصولاً الى آلآن ..
نجحتم نعم
نجحتم بتدمير ما سعى اليه رجال الوطن رفيق الحريري وكمال جنبلاط وموسى الصدر بجعلنا وطن تقتدي به الأوطان .. دمرتو ٨ سنوات اعمار بسنتين عهد..
نجحتم يا اولاد العاهرة بقتل الأمل فينا والطموح وحب الحياة..
ولك قتلتو نفسياتنا ولك قرفتونا الوطن ولك زهقتونا وعود ولك يأستونا لجان وسفرات وعشوات وغدوات واستشارات..
ولك نحنا شعب يومياً عم ياكل خضار مرويّة مية خرا
ولك نحنا شعب مياه الشرب فيها كلا مخلوطة بالبراز
ولك نحنا شعب كل الساحل بيتنفس خرا ومكبات ودواخين
ولك صرنا الأوائل بأسواء شي بكل شي ..
اول بلد بالرشاوى
اخر بلد بالطبابة بعد ما كنا منتجع الشرق الصحي
اخر بلد بأحترام الباسبور
اول بلد بالتلوث
اول بلد بالفساد
اول بلد بالمديونية
ولك بلد.فية ٣٢ نهر وموسم شتاء ٦ شهور ومش قادرين تعملو خطة ولكن خطة يا ولادين الكلب لإنشاء معامل كهرمائية!!!
ولك نحنا بلد عنا اكبر منسوب غاز وحاطين ايدكن عا رزقنا وحقنا كلبنانية لأن بعد ما اجاكن العرض اللي بتنصبو فيه مليارات حتى تشبعو..
ولك نحنا شعب احييتو فينا الطائيفية والفتنة والمناطقية بعد ما كنا نسيناها ولعنا الساعة اللي كانت فيها.
انتو شو طينتكن ؟؟ من شو مصنوعين يا خنازير العهد!!
ساعة ضد الجيش وساعة معو وساعة مع المقاومة بس مع السلام مع دول الحوار وبتخافو عا امن اسرائيل..
ولك كرهتو العرب فينا ..كان يجينا ٣ مليون سائح خليجي يزتو مليارين$$ بشهرين صيفية ويفلو ..صار يجينا وفود ايرانية ووفود من البنك الدولي ووفود من منظمات حقوق الأنسان تتشوف شو عملتو فينا..
اسا طمنتو لبنان نشف من المصاري عينكن على سوريا واعادة الاعمار فيها لهيك فايتين بطيز بشار..
ولك يلعن الساعة اللي جيتو فيها.. هجرتو ٦٥ الف شاب جامعي لبناني وفي قدن ١٠ اضعاف ازا بصرلن يهاجرو ما بقولو لأ..
ولكون يا صرامي العهد ما في وزارة كمشتوها الاّ وافسدت .. لا في عنا مي ولا كهربا ولا طرقات ولا طاقة ولا معامل ولا نظره بعد ولا شمولية ولا تقبل الأخر ولا تخطيط ولا طبابة ولا ضمان ولا ششششششي ..باقي انتو..
طز فيكن واحد واحد ..ويا ضيعانك يا لبنان
اعذروني على قلة الاخلاق اعذروني عالعصبية اعذروني عا وجعي عا بلدي اعذروني اني ارى بلد ابني تبيعه الجرذان .. بس هيك ناس ما بيفهمو الا هيك.. وسياسة ما بقى رح اكتب وبس يقرر الشعب يدعس رقابكن وانشالله يوعى عا بكير وتوعى الثورة ..انا رح كون اول شخص ورح البس الرينجر اللي اشتريتو وقت كنت اخدم بالجيش اللبناني لأنو بشرّف راسكن هيدا.
(الى مزبلة التاريخ .. التاريخ لن يرحم مهما زورتم الحقيقة والسلام ..).”
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