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بري للحريري: من يؤلّف الحكومة... أنت أم جبران؟

آخر تحديث: منذ 39 من الدقائق
المصدر: صحيفة الاخبار اللبنانية
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 82
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بري للحريري: من يؤلّف الحكومة... أنت أم جبران؟

كشفت مصادر مطلعة لـ«الأخبار» تفاصيل ما دار بين الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري في لقائهما الأخير السبت الفائت، عندما جاء الرئيس المكلّف بتأليف الحكومة حاملاً إلى رئيس المجلس طلبات وزير الخارجية جبران باسيل، وهي تخلّي بري عن وزارة البيئة لمصلحة التيار الوطني الحر، وتسليم وزارة الإعلام لحركة أمل، وإخراج الشباب والرياضة من حصة حزب الله وتسليم الحزب وزارة دولة.

 

لم يصدق بري ما طلبه الحريري، فسأله كاظماً غيظه: «سعد.. من يؤلّف الحكومة؟ أنت أم جبران؟ اخترعتم قصة (جواد) عدره وقبلناها ثم انقلب عليها جبران، والآن تريدون انتزاع وزارات منا لمصلحة جبران؟».

ردّ الحريري مبرراً: «أنا ما خصني بقصة عدره... وهذه مطالب جبران ورئيس الجمهورية».

هنا، وقبل أن يُنهي بري لقاءً لم يستمر أكثر من 12 دقيقة، قال لضيفه: «شوف دولة الرئيس، الصبي مات… وعلينا البدء من جديد... نحن حصتنا من النواب تعطينا ما بين ٧ و٨ وزراء، ولم نعد نكتفي بالوزراء الستة (حركة أمل وحزب الله) يا حبيبي يا سعد، نحن ما عاد عندنا أسنان... كلها تخلّعت بالسياسة. قلّو لجبران يروحوا يقلّعوا شوكهم بإيديهم… ولو استمرت العرقلة لعيد الميلاد 2019، أنا مش مستعجل.. انتو الخسرانين».

المصدر: صحيفة الاخبار اللبنانية

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