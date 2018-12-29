- دفتر شروط جديد للولادة الحكومية
- الحقائب مستعصية.. إبراهيم ينتظر.. و«التــشاوري»: مَن يتنازل؟
- الأولوية لـ«مار مخايل 2» أو للحكومة؟
- هل يمكن إنعاش المبادرة الرئاسية؟
- إنجازاتُ العام للمجلس.. «قوانين ضروريــة» و«قوانين كومبارس»
- 2018 سنة الموت المجاني: 4270 حادث سير و341 ألف محضر سرعة
- فضيحة جديدة.. إطلالات إباحية وصور عارية لقريبة ميدلتون (للبالغين فقط)
- بطلة "الزين اللي فيك" تنهار باكية.. وتكشف مخاوفها المستقبلية
- فضيحة "حشيش في الزفاف".. بطلتها ميغان ماركل
- علامات تدل على أن شريك حياتك مضطرب وعدواني
- ابنة ثاني أغنى رجل في العالم تزور القاهرة مع حبيبها المصري
- مرض جديد بسبب صور السيلفي.. وكيم كارداشيان أبرز ضحاياه
- حرب المستبدّين الجدد على النساء
- صمْت الحريري: أكثر من اعتكاف... أقل من اعتذار
- ترحيل الأزمة إلى العام الجديد وسط محاولات لترميم المبادرة الرئاسية
- حكومة 2019 تنتظر الرأس التي ستتكسّر؟
- أوقِفوا هذا التعسّف!
- بري للحريري: من يؤلّف الحكومة... أنت أم جبران؟
- هنيبعل القذافي باقٍ في سجنه... أين الإمام الصدر؟
- إسرائيل: روسيا تهددنا من لبنان
- الانسحاب الأميركي من سوريا وأبعاده
- عون: الجيش الأمل الأساسي للحفاظ على وحدتنا خلال الأزمات
- مصادر بعبدا: دخلنا مرحلة الكلام النهائي هناك أفكار متجددة ... لمعالجة المشكلة الحكومية
- تحضير الأرضية السياسية في لبنان لمعاودة تحريك عملية تأليف الحكومة
- توقعات الأبراج ليوم December 29, 2018
- لبنان: اتصالات لتبريد التوتر بين «حزب الله» و«التيار»
- الصراع على الزعامة السنيّة في لبنان (١)
- وفد لبناني كبير في مهرجان طنطورة الثقافي البخاري: لابراز دور المملكة الانساني والحضاري
- مصر.. حصيلة جديدة لقتلى انفجار الجيزة
- لبنان في 2018
- ماذا تَبقَّى للرئيس عبّاس مِن مُؤسَّساتٍ “غير شرعيّة” يُقْدِم على حَلِّها؟ وهل يَحِلُّ نَفسه؟ وهَل سيَكون مَجلِسه التَّشريعيّ الجَديد نُسخَةً “مُشَوَّهةً” عَن السَّابِق تُكَرِّس انْفِصال الضِّفّة عَن القِطاع؟ وهَل تَفرَّغت سُلطته للحَرب على “حماس” وقِطاع غزّة وليسَ الاحتِلال؟
- أي احباط يعيشه سنة لبنان!
- الجيش السوري يعلن دخول منبج والمعارضة تنفي
- صور فضائية لأهداف "إيرانية" في دمشق بعد الغارات الإسرائيلية
- حكومة مطلع 2019 أو ... حدثٌ كبير
- التأليف الى مطلع السنة... وتعيينات سعودية تعزِّز سلطة وليّ العهد
- هل انتهى «تفاهُم مار مخايل»؟
- عون يشتبك مع الشيعية السياسية.. ولا يخاصمها
- بين «الجنرال» و«السيد»: تفاهُم مُحاصر بـ«الألغام»
- الحكومة الى العام الجديد.. العُقدة الباسيلية أم العُقد
- من يتراجع أولاً: عون أم «حزب الله»؟
- تركيا نحو العالمية بتصنيع الأسلحة
- تنظيم الخلاف بين حزب الله والتيار هل يُنعِش المبادرة الرئاسية؟
- خلاف التيار وحزب الله: أثمان الخطاب الطائفي
- الموازنة تضيع في زواريب التأليف
- مناقصة الغاز: من هم المشاركون؟
- دبلوماسي بجنسيّتين: لبناني ونٌص أم نُص لبناني؟
- أول زواج مثلي فى مصر .. ميرال ونوران الجندى !!
- توقعات الأبراج ليوم December 28, 2018
- ابنة رفسنجاني: النظام الإيراني ينهار من الداخل
-
-
-
-
-
-
-
-
عون يشتبك مع الشيعية السياسية.. ولا يخاصمها ...الكاتب:
-
بين «الجنرال» و«السيد»: تفاهُم مُحاصر بـ«الألغام» ...الكاتب:
-
الحكومة الى العام الجديد.. العُقدة الباسيلية أم ...الكاتب:
-
-
خلاف التيار وحزب الله: أثمان الخطاب الطائفي ...الكاتب:
-
من كواليس «الحرب الصامــتة» بين بعبدا والضاحية ...الكاتب:
-
«التشاطُر» طيَّر الحكومة الى أجل غير مسمّى ...الكاتب:
-
حكومة إختصاصيّين.. خشبةُ خلاصٍ من «الحزب»؟ ...الكاتب:
-
معادلة «الحزب»: لا تفريط بـ«التيار».. ولا تضحية ...الكاتب:
-
-
الحريري يتخلى عن صلاحياته: أنا ما دخلني ...الكاتب:
-
حزب الله ــ التيار... الأزمة الأخطر منذ ...الكاتب:
-
الكنيسة تستنفر لـ"العهد".. وباسيل يلوّح بالفيدرالية ...الكاتب:
-
كمين الحكومة الذي نصبه باسيل ووقع فيه ...الكاتب:
-
لا نريد حكومة من هؤلاء ...الكاتب:
-
عبد الرحيم مراد خسر وسعد أنقذ نفسه... ...الكاتب:
-
سركيس نعوم: جبران باسيل رجل شرّير! ...الكاتب:
-
جبران باسيل: راسبوتين الجمهورية ...الكاتب:
-
برّي: كل حكومة وأنتم بخير! ...الكاتب:
-
جواد عدرا... «عايز مستغني»! ...الكاتب:
-
هل هناك فعلاً «إنقلاب» على العهد ؟ ...الكاتب:
-
إحتمالات التعثّر... ثلاثة ...الكاتب:
-
وقائع حمل كاذب.. من تشاطُر باسيل وخطأ ...الكاتب:
إنجازاتُ العام للمجلس.. «قوانين ضروريــة» و«قوانين كومبارس»
في الثاني عشر من شهر تشرين الثاني أُقرّ قانونُ المفقودين قسراً خلال الحرب، وقد يكون هذا الإقرار هو الأهم من بين القوانين المعنوية «المشرّفة» التي أقرّها مجلس النواب لعام 2018. فكان للبنان للمرة الأولى في تاريخه قانونٌ يهدف الى كشف مصير آلاف المفقودين إبان الحرب الأهلية وملاحقة المسؤولين عن اختفائهم رغم صدور قرارات عدة سابقة بإنشاء لجانٍ لم تؤتِ ثمارها ولم تلاقِ الدعم الكافي لإقراره، وفشل النواب في إقرار قانون البطاقة الصحّية الذي ما زال اللبنانيّون يأملون إقرارَه يوماً.
أمّا قانون الإيجارات فقد كان عام 2018 كما الأعوام التي سبقته، نَجم جلسات الهيئة العامّة، لكنّه لم يُتوَّج بطلاً بل ظلّ «كومبارس القوانين» فغُيّب بعدما قسّمه النواب وجزّأوه متجنّبين إقرارَه هرباً من التداعيات ومن تحمّل المسوؤلية.
وفي الوقت الذي كان على المجلس الاجتماع للنظر في إقرار قانون جديد لـ«الإيجارالقديم» خصوصاً بعدما قُدّم اقتراحُ قانون جديد للإيجار السكني القديم، تهرّب النواب وفضّلوا التمديد لمفعول الإيجار السكني الحالي، الأمر الذي أقام قيامة المالكين فقدّموا طعناً بقرار التمديد أمام المجلس الدستوري.
عمليّاً انطلقت ولايةُ المجلس النيابي لعام 2018 في الثالث والعشرين من شهر أيار. فأقرّت الجلسة الاولى في 24 ايلول «قانون المحارق» الذي لاقى معارضةً حادّة خلال مداولات النواب، وما زال حتى اليوم يواجه مواجهةً شرِسة من فريق المعارضة لا سيّما من النواب المستقلّين.
قوانينُ الضرورة
بعد يوم واحد فقط على إقرار قانون المحارق أي في الخامس والعشرين من أيلول الفائت أقرّ النوابُ مشاريع «سيدر» وتوافقوا على فتح اعتماد بقيمة 100 مليار ليرة كدعم لفوائد قروض الإسكان، على أن تتقدّمَ الحكومة بدراسة سياسية إسكانية خلال 6 أشهر... فأُقرّ القانونُ «عملياً» لكنه بقي «نظرياً» حتى الساعة.
أما الجلسة المصيرية لمجلس النواب فقد عُقدت في التاسع والعشرين من آذار لإقرار الموازنة ومن أبرز موادها، مادتان أعطتا ثلاث درجات اضافية للقضاة وإعادة العمل بالمادة المتعلقة بزيادة العطلة القضائية مدة شهر ونصف الشهر، فاعتبر البعض يومها هذا الإقرار بمثابة مساواة وليس درجات. وبعدها أخذ النواب عطلة مطوَّلة قبيل العطلة النيابية تحضيراً للانتخابات في أيار الـ 2018.
لذلك، عملياً لا يمكن القول إنّ السنة النيابية لعام 2018 كانت منتجة بالكامل خصوصاً أنها توسّطت الزمنَ الفاصل للانتخابات، فعدل معظم النواب عن الحضور الى ساحة النجمة بسبب إنشغالهم في أمور مناطقهم والتحضير للانتخابات النيابية، لذلك لم يكن حضورُهم فاعلاً في ساحة النجمة ولا في مكاتبهم في المجلس.
يحفظون الدرس!
في منتصف السنة النيابية وتحديداً بعد انتخاب المجلس النيابي الجديد نشط عملُ اللجان وعُقدت اجتماعات كثيرة إلّا أنها وبغالبيها لم تكن فاعلة لأنها لم تصل للإقرار في جلسات الهيئة العامة.
كذلك بعد الإنتخابات النيابية بدا البعض من النواب الجدد غارقاً في حفظ القوانين التشريعية وأصول التشريع... بالإضافة الى الوقت الضائع التي استغرقه تشكيل اللجان النيابية بانتظار تشكيل الحكومة، إذ لا يمكن للعضو في اللجان الانتخابية أن يكون في الوقت نفسه وزيراً في الحكومة، وبحسب المادة 25 من النظام الداخلي لا يجوز الجمع بين عضوية اللجان وبين كل من رئاسة المجلس أو نيابة الرئاسة والوزارة.
لكن عندما طالت مسألة الحكومة إرتأى الرئيس بري ضرورة تشكيل اللجان، إلّا أنّ هذه الخطوة «كربجت عمل اللجان» لأنّ بعض الوزراء ترأس بعضها، الأمرُ الذي يُعتبر مخالفاً للقانون، كترؤس الوزير حسين الحاج حسن للجنة الإعلام وهو وزير ونائب في الوقت نفسه وهي مخالفة للنظام الداخلي لمجلس النواب.
يبقى القول إنه في الدستور لا يمكن للمجلس الانعقاد في ظلّ حكومة تصريف الأعمال وهو الأمر الأهم الذي عطّل أيضاً دورة عمل المجلس النيابي الذي يمكن القول إنّه انعقد رسميّاً لتشريع الضرورة فقط، وتحديداً لإقرار مشاريع «سيدر» وتمهيداً لأرضيةٍ لها أمام المجتمع الدولي.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 176
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 30
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- دفتر شروط جديد للولادة الحكومية
- الحقائب مستعصية.. إبراهيم ينتظر.. و«التــشاوري»: مَن يتنازل؟
- الأولوية لـ«مار مخايل 2» أو للحكومة؟
- هل يمكن إنعاش المبادرة الرئاسية؟
- إنجازاتُ العام للمجلس.. «قوانين ضروريــة» و«قوانين كومبارس»
- صمْت الحريري: أكثر من اعتكاف... أقل من اعتذار
- ترحيل الأزمة إلى العام الجديد وسط محاولات لترميم المبادرة الرئاسية
- بري للحريري: من يؤلّف الحكومة... أنت أم جبران؟
- هنيبعل القذافي باقٍ في سجنه... أين الإمام الصدر؟
- إسرائيل: روسيا تهددنا من لبنان
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)