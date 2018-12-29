القبس: لبنان مهدد بخسارة 95 في المئة من قروض مؤتمر "سيدر"

كشفت مصادر دبلوماسية فرنسية عبر صحيفة "​القبس​" الكويتية ان "​لبنان​ مهدد بخسارة 95 في المئة من قروض ​مؤتمر سيدر​ البالغة 11 مليار ​دولار​ لشعور ​الدول المانحة​ بان ​الدولة اللبنانية​ غير جدية في اجراء الإصلاحات التي تشترطها هذه الدول، والتي تستوجب بالدرجة الأولى تشكيل ​حكومة​ لتنفيذها".

ولم تخف المصادر الفرنسية "استياءها من الصراع الحاصل بين الجهات اللبنانية على حقائب وزراية لم تكن في الوزارات السابقة من ضمن اهتماماتها، وذلك لان مؤتمر سيدر خصص لها منحا مالية وازنة".