لبنان

شمال لبنان مختارات لبنانية لبنان من الذاكرة لبنان ليكس الاحزاب والتيارات السياسية اللبنانية الحرب الاهلية اللبنانية الزجل في لبنان لبنان بالفيديو

إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

مختارات لبنانية

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | لبنان | أسود يحرّك «الجبهات» بين التيار وأمل
المصنفة ايضاً في: لبنان

أسود يحرّك «الجبهات» بين التيار وأمل

آخر تحديث: منذ 48 من الدقائق
المصدر: صحيفة الاخبار اللبنانية
image
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 110
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
أسود يحرّك «الجبهات» بين التيار وأمل

بعد هدوء ملحوظ ساد وسائل التواصل الاجتماعي بين مناصري حزب الله وحركة أمل من جهة والتيار الوطني الحرّ من جهة ثانية، عطفاً على قرار التهدئة الذي عملت عليه قيادات الأحزاب الأسبوع الماضي، أعاد النائب زياد أسود التوتّر إلى موقع «تويتر» بعد هجوم عنيف شنّه على وزارة المالية. وفي حين اتهم أسود وزارة المال بأن مراقبيها يتعمّدون ملاحقة «الشركات المسيحية»، أعلن الوزير علي حسن خليل اللجوء إلى القضاء ووزير العدل سليم جريصاتي في وجه اتهامات أسود. وبعد أن ردّ جريصاتي مرحّباً بخطوة خليل، وأكد انتظاره أسود «تزويد القضاء بالمستندات والأدلّة الحسية لينطلق في تحريك الدعوى العامة»، عاد أسود وردّ على جريصاتي، مشيراً إلى أن «التوسّط شيء وحماية الشركات شي آخر»، وقال مخاطباً جريصاتي: «الواقع أنكم لا تستطيعون ردع وزارة المالية عن الكيدية والانتقام...». حركة أسود، ولّدت سجالاً جديداً على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعادت التوتّر بين مناصري التيار الوطني الحرّ وحركة أمل إلى المربّع الأول.

المصدر: صحيفة الاخبار اللبنانية

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

أحدث الأخبار - لبنان

المزيد >

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)