ميقاتي: كلنا أمل أن تحمل 2019 بشائر الاستقرار السياسي الموعود

قال الرئيس نجيب ميقاتي عبر" تويتر": أتقدم بالتهنئة من جميع اللبنانيين في مناسبة العام الجديد، متمنيا لهم الصحة وان يسعدهم الله ويبعد عنهم الاحزان. وكلنا أمل أن تحمل سنة 2019 بشائر الاستقرار السياسي الموعود فتتشكل الحكومة وتنطلق فعليا عملية معالجة الاوضاع والمالية وتحريك الدورة الاقتصادية. كل عام وانتم بخير.