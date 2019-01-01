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500 قتيل بحوادث المرور و200 انتحار في لبنان 2018

آخر تحديث: منذ 31 من الدقائق
المصدر: صحيفة الانباء الكويتية
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 68
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500 قتيل بحوادث المرور و200 انتحار في لبنان 2018

بلغ عدد ضحايا الحوادث المرورية في لبنان خلال 2018 نحو 500 قتيل و6000 جريح.

 

وسجلت جمعية «مبادرات وقدرات» التي تعنى بحوادث الانتحار 200 حادثة انتحار حصلت في لبنان عام 2018، مقابل 144 حالة عام 2014 و143 عام 2017.

 

وأشارت الجمعية إلى حصول 1500 محاولة انتحار خلال السنة الماضية أي بمعدل 4 محاولات يوميا.

 

المصدر: صحيفة الانباء الكويتية

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