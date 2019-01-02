الحريري يلتقي عون ويعد بإنجاز الحكومة بسرعة: هناك عقدة وحيدة وعلى الجميع التواضع قليلا

عون مستقبلاً الحريري في بعبدا (أرشيفية - دالاتي ونهرا)

قال رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري إنه يعمل مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على حسم موضوع تأليف الحكومة الجديدة آملا أن تتشكل قبل انعقاد القمة العربية التنموية الاقتصادية في بيروت من 16 إلى 18 الجاري، معتبراً "أننا تأخرنا كثيراً"، وأنه "لا تزال هناك عقدة وحيدة".



وإذ أشار الحريري بذلك إلى مسألة اشتراط "حزب الله" تمثيل النواب السنة الستة، رأت أوساط متابعة لعملية التأليف أنه بحديثه عن عقدة وحيدة يوحي بأن مسألة إعادة توزيع بعض الحقائب كما طلب رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل لم تعد مطروحة. وقالت مصادر معنية بالتأليف أنه سيتم تفعيل تحرك المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم لطرح صيغة من أجل تمثيل النواب السنة الستة بشخصية صديقة لهم، على أن تكون من حصة الرئيس عون، لكن أن تكون مستقلة عن سائر الفرقاء.



وجاء كلام الحريري إثر اجتماعه إلى الرئيس عون بعد ظهر أمس لتقديم التهاني له لمناسبة الأعياد. وأوضح المكتب الإعلامي في الرئاسة أنه "عرض معه آخر أجواء تشكيل الحكومة والاتصالات الجارية في هذا الشأن، وكان اتفاق على ضرورة الاسراع في التأليف، كي تتمكن الحكومة العتيدة من مواجهة مختلف التحديات الاقتصادية".



وبعد اللقاء تحدث قال الحريري للصحافيين:"كل عام وأنتم وكل اللبنانيين بخير إن شاء الله. أود باسم فخامة الرئيس وباسمي أن أتوجه بالشكر إلى القوى العسكرية والأمنية من جيش وقوى أمن داخلي وأمن عام وأمن دولة على كل الجهد والعمل الأمني الذي قاموا به وتابعه فخامة الرئيس وأنا، وعلى الإجراءات التي اتخذوها مما أمّن ليلة رأس سنة آمنة ومستقرة من دون أية حوادث والحمدلله".



أضاف:" اجتمعت مع فخامة الرئيس وهنأته بالسنة الجديدة، وبالنسبة للحكومة تأخرنا كثيرا بتشكيلها ويجب ان تولد هذه الحكومة، وفخامة الرئيس وأنا مصممان على ذلك وسنجتمع لإنجاز هذا الموضوع والوصول إلى نهايته بأسرع ما يمكن لأن البلاد لا تستطيع أن تكمل من دون حكومة، وأنا متأكد أن كل الأفرقاء السياسيين يريدون هذا الأمر، والمطلوب من الجميع التواضع قليلا. لا تزال هناك عقدة وحيدة يجب أن ننتهي منها ونبدأ بالعمل، لأن هناك الكثير من المشاريع يجب أن تنفذ، والوضع الاقتصادي صعب لكن هذا لا يعني أنه مستحيل، وهناك حلول كثيرة ومشاريع كثيرة وإصلاحات كثيرة ايضا يمكننا القيام بها. كل عام وأنتم بخير، ولا أريد أسئلة كثيرة ولا زلنا في بداية السنة الجديدة".



وتابع قائلا :" بيروت حلّت سابعة عالميا" في تنظيم احتفالات رأس السنة الميلادية وهذا إنجاز. ومهما صرفنا من مال، لكن في النتيجة ما أنجز بالأمس في ساحة النجمة أظهر صورة لبنان للعالم كله وهذا ما نريده نحن، والدخول في معادلات سياسية وغيرها ليس وقته الآن، انا هنا للمعايدة".



سئل: هل المبادرة الرئاسية ما زالت قائمة؟



اجاب: "لن أدخل بتفاصيل المبادرات، ولكن ما أود قوله أن فخامة الرئيس إنسان يحب أن يعمل، وسعد الحريري إنسان يحب أن يعمل، والرئيس نبيه بري يحب أن يشرّع، وكلنا نريد أن نقوم بالبلد وعلينا أن نفعل ذلك".



سئل: هل ستولد الحكومة قبل القمة العربية الاقتصادية التنموية في بيروت؟



أجاب: إن شاء الله.